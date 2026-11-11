METRO und Wirtshausführer kürten auf der GAST-Messe die Gewinner des Preises „Echt gut Wirten“

Vösendorf/Salzburg (OTS) -

METRO hat auch in diesem Jahr auf der „Alles für den GAST“ nachhaltige Wirtshauskultur ins Rampenlicht gerückt. Gemeinsam mit dem Wirtshausführer wurden 2026 das Collina am Berg in Wien als „Beste Stadtwirtshaus“ und Wippl’s Hofbergstubn & Wippl’s Lasslhof in Riegersburg als „Beste Landwirtshaus“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung, bisher mit dem Titel „Preis für nachhaltig Wirten“ wurde zum Preis für „Echt gut Wirten“ weiterentwickelt. „Wir haben in den vergangenen Jahren Wirtshäuser ausgezeichnet, die Verantwortung übernehmen und zeigen, wie zukunftsfähige Gastronomie funktionieren kann. Dieser Anspruch bleibt. Gleichzeitig fassen wir den Blick nun noch weiter: Mit „Echt gut Wirten“ rücken wir in den Mittelpunkt, was ein richtig gutes Wirtshaus ausmacht: verantwortungsvolles Wirtschaften ebenso wie Qualität, Regionalität, Gastfreundschaft, ehrliches Handwerk und eine Küche mit Bodenhaftung“, erklärt Vertriebsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung Frank Jäniche.

Die Jury hatte in den vergangenen Monaten einiges zu tun, um die eingereichten Konzepte zu beurteilen, denn die Kriterien für „Echt gut Wirten“ verlangen den Betrieben doch einiges ab, um der Auszeichnung nahe zu kommen. Sie setzte sich aus Günther Reifer, Nachhaltigkeitsexperte und Gründer des Terra Institutes, Lea-Marie Menke, Nachhaltigkeitsmanagerin bei METRO Österreich, Hannes Royer, Gründer und Obmann des Vereins „Land schafft Leben“, Aaron Waltl, Executive Chef von METRO Österreich, sowie Klaus Egle, Herausgeber des Wirtshausführers, zusammen.

„Nachhaltigkeit muss ehrlich gemeint, gelebt und im Alltag sichtbar werden. Gerade Gastronomie und Hotellerie haben viele konkrete Möglichkeiten, vom bewussten Einkauf regionaler Produkte über die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung bis zum verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Ressourcen. Entscheidend ist, Nachhaltigkeit nicht nur zu kommunizieren, sondern sie zum selbstverständlichen Bestandteil des gastronomischen Konzepts zu machen. So können Betriebe gemeinsam mit ihren Gästen echte Veränderung bewirken“, betonte Günther Reifer in seiner Keynote.

Klaus Egle: „Aus Sicht der Jury war die Qualität der Einreichungen sehr hoch. Besonders positiv aufgefallen sind uns die Kreativität der Betriebe sowie die zunehmende Bedeutung von Regionalität und Herkunft.“ Hannes Royer ergänzte: „Regionalität und Herkunft werden für die Gastronomie immer wichtiger. Wer diesen Weg konsequent geht, muss ihn aber auch sichtbar machen. Die ausgezeichneten Betriebe zeigen sehr schön, wie das gelingen kann.“ METRO fasst zusammen: „Collina am Berg bringt den Wald in die Stadt, die Hofbergstubn zeigt, wie Regionalität und Kreislaufwirtschaft am Land ganz selbstverständlich gelebt werden können.“

Bestes Landwirtshaus: Wippl’s Hofbergstubn & Wippl’s Lasslhof, Riegersburg

Die beiden Betriebe der Familie Wippel verbinden regionale Kulinarik mit einem umfassenden Verständnis von Kreislaufwirtschaft. Stefan und Viktoria Wippel sind eng mit der Landwirtschaft verbunden und setzen deshalb konsequent auf die Qualität regionaler Produkte und die Zusammenarbeit mit heimischen Produzenten. Insgesamt umfasst ihr Netzwerk 25 Betriebe aus der Region. Kurze Lieferwege, weniger Verpackungsmaterial und die Stärkung der regionalen Wertschöpfung gehen dabei Hand in Hand. Auch hinter den Kulissen wird in eine ressourcenschonende Zukunft investiert: Geheizt wird mit einer Hackschnitzelanlage inklusive Wärmerückgewinnung, gebrauchtes Speiseöl wird in einer Biogasanlage verwertet. Eine Photovoltaikanlage und Energiespeicher sind bereits in Planung. Das kulinarische Netzwerk wird laufend erweitert.

Das sagt die Jury: Die Zusammenarbeit mit 25 regionalen Betrieben zeigt eindrucksvoll, wie ein starkes Nachhaltigkeitsnetzwerk funktioniert und welchen Mehrwert es für alle Beteiligten schafft.

Bestes Stadtwirtshaus: Collina am Berg, Wien

Das Collina am Berg von Tono Soravia setzt auf ein außergewöhnliches kulinarisches Konzept, das die Natur mitten in die Stadt bringt. Die beiden zentralen Grundprodukte sind Wild und Fisch: Das Wild stammt aus nachhaltiger Jagd, der Fisch aus der eigenen Fischerei am Millstätter See. Beide stehen für einen bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen und regionale Wertschöpfung. Küchenchef Martin Feichtinger und Restaurant-Chef Kenny Pajaziti verbinden diese Philosophie mit saisonaler Küche und Wiener Klassikern. Eine sorgfältige Warenplanung und die möglichst vollständige Verwertung der Produkte helfen, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Auch das Ambiente folgt dem Nachhaltigkeitsgedanken: Gebrauchte Möbel, Geschirr und Dekorationsstücke verleihen dem Restaurant seinen individuellen Charakter. Darüber hinaus legt Soravia großen Wert auf soziale Nachhaltigkeit, faire Arbeitsbedingungen, Weiterbildung und ein wertschätzendes Miteinander im Team.

Das sagt die Jury: Die für einen Stadtbetrieb außergewöhnlichen Möglichkeiten, auf eigene nachhaltige Jagd und Fischerei zurückzugreifen, kommen sowohl den Gästen als auch der Nachhaltigkeit zugute.

Holger Jöckel, neuer CEO von METRO Österreich fasst die Bedeutung des Preises zusammen: „Wirtshäuser sind als unser ‚dritter Ort‘ gesellschaftlich und höchst relevant. Sie sind in Österreich eine zentrale wirtschaftliche und soziale Säule, da sie lokale Wertschöpfungsketten antreiben, Arbeitsplätze sichern und den Tourismus stärken. Der Preis soll daher jene Betriebe sichtbar machen, die mit Qualität, Verantwortung und Leidenschaft zur österreichischen Wirtshauskultur beitragen. Wir gratulieren den diesjährigen Gewinnern sehr herzlich!“

Neben der Auszeichnung präsentierte METRO auf der „Alles für den GAST 2026“ ein vielfältiges Programm mit Live-Kochsessions, Produktvorführungen und Präsentationen. Im Fokus standen Ultrafrische, innovative Küchentechnologien und digitale Lösungen. Mit DISH Pay Now präsentierte METRO eine mobile Zahlungslösung mit Kartenlesegerät, Ladestation und DISH Pay App inklusive Tap-to-Pay – ohne fixe monatliche Grundgebühr. Damit unterstreicht METRO den Anspruch, Profikunden nicht nur mit einem professionellen Sortiment, sondern auch mit praxistauglichen Lösungen und Services entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen.

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich 16 Großmärkte und ein Lieferdepot und beschäftigt rund 2.300 Vollzeitarbeitskräfte, darunter etwa 130 Lehrlinge. Die Österreich-Zentrale befindet sich in Wien-Vösendorf, wo 1971 der erste METRO Großmarkt Österreichs und zugleich der erste Standort außerhalb Deutschlands eröffnet wurde. METRO Österreich verfolgt eine Multichannel-Strategie und verbindet Großmarkt, Belieferung und digitale Vertriebskanäle. Profi-Kunden können flexibel vor Ort einkaufen, online bestellen oder sich beliefern lassen. Das Sortiment umfasst rund 37.000 Food- und Nonfood-Artikel, darunter etwa 4.000 regionale „Regionah“-Produkte. Der Großhändler ist als Leitbetrieb zertifiziert und bekennt sich damit u. a. zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung. Die Nachhaltigkeitsleistungen von METRO werden unter anderem in den internationalen Nachhaltigkeitsindizes und -rankings von MSCI, Sustainalytics und CDP berücksichtigt. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte METRO Österreich einen Umsatz von 914 Millionen Euro.

METRO ist ein international führender Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Groß-handelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen – alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. „Nachhaltig Handeln“ ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 32,4 Mrd. Ꞓ. https://www.metroag.de/de