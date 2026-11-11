  • 11.11.2026, 11:00:34
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Top-Kundenzufriedenheit: APS Group erneut mit dem ÖGVS B2B Award ausgezeichnet

Persönliche Erreichbarkeit, echtes Branchen-Know-how und Besetzungen, die passen: Darauf verlassen sich Unternehmen bei der APS Group

Martin Zauner, Geschäftsführung

Dass uns unsere Kundinnen und Kunden erneut eine so hohe Zufriedenheit bescheinigen, macht uns stolz. Unsere Kunden schätzen, dass sie bei uns einen festen Ansprechpartner haben, der ihre Branche kennt und genau versteht, welche Fachkräfte sie brauchen. Dass das gelingt, verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Fachwissen und persönlichem Einsatz jeden Tag den Unterschied machen

Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group

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Linz (OTS) - 

Die APS Group GmbH & Co KG überzeugt ihre Geschäftskunden auch in diesem Jahr und erhält beim aktuellen ÖGVS B2B Award 26/27 die Auszeichnung „Top Kundenzufriedenheit“ in der Kategorie Personaldienstleistung. Damit zählt die APS Group erneut zu den am besten bewerteten Personaldienstleistern Österreichs. Die Auszeichnung bestätigt den konsequenten Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, Integrität und Solidität.

Dass uns unsere Kundinnen und Kunden erneut eine so hohe Zufriedenheit bescheinigen, macht uns stolz. Unsere Kunden schätzen, dass sie bei uns einen festen Ansprechpartner haben, der ihre Branche kennt und genau versteht, welche Fachkräfte sie brauchen. Dass das gelingt, verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Fachwissen und persönlichem Einsatz jeden Tag den Unterschied machen“, betont Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group.

Kontinuität auf hohem Niveau

Die aktuelle Auszeichnung reiht sich nahtlos in die Erfolge der vergangenen Jahre ein: Bereits 2024 wurde die APS Group im ÖGVS-Branchenmonitor als „Branchen-Champion“ ausgezeichnet, auch beim ÖGVS B2B Award 25/26 überzeugte das Unternehmen mit Top-Kundenzufriedenheit. Grundlage dafür ist ein qualitätsorientierter Recruiting- und Betreuungsprozess – von der präzisen Bedarfsklärung bis zur passgenauen Besetzung. Persönliche Erreichbarkeit, tiefes Branchenverständnis und maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt.

Regional verankert, breit aufgestellt

Ein wesentlicher Grund für die hohe Zufriedenheit der Kunden ist die regionale Nähe: Mit zahlreichen Standorten in ganz Österreich sind die Teams der APS Group rasch vor Ort und kennen die Eigenheiten des jeweiligen Arbeitsmarkts. Davon profitieren Unternehmen in Industrie, Logistik, Gewerbe und Handel – ob bei Zeitarbeit, Direktvermittlung oder Payrolling.

Über die ÖGVS

Die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH bewertet seit 2014 als unabhängiges Forschungsinstitut Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in Österreich. Untersucht werden jeweils alle wichtigen Anbieter einer Branche; selbst anmelden können sich Unternehmen nicht.

Über die APS Group

Die APS Group verfügt über 35 Jahre Branchenerfahrung und ist mit zahlreichen Standorten und rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern österreichweit ein verlässlicher Recruiting-Partner für Fach- und Führungskräfte.

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Florian Kargl, BA
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