Sacher auf Wolke 7: Boeing 787 von Austrian Airlines fliegt als „Hotel Sacher“ um die Welt

Wien (OTS) -

Sacher ist ab sofort auch auf den internationalen Langstrecken von Austrian Airlines unterwegs: Der Boeing 787-9 Dreamliner mit der Kennung OE-LPG trägt künftig den Namen „Hotel Sacher“. Die Namensgebung ist Teil des Austrian-Konzepts „Best of Austria“ und zugleich Auftakt einer langfristigen Partnerschaft zwischen zwei international ausgerichteten österreichischen Marken.

Der Sacher Page fliegt mit

Als sichtbares Zeichen der Partnerschaft ziert neben dem Namen „Hotel Sacher“ im vorderen Bereich des Flugzeugs der charakteristische Sacher Page die Außenseite des Dreamliners. Auch an Bord wird die Verbindung sichtbar: Beim Betreten der Kabine begrüßt Reisende künftig der Schriftzug „Hotel Sacher welcomes you on board“.

Österreichische Gastfreundschaft verbindet

Austrian Airlines und Sacher verbinden ihre österreichischen Wurzeln mit einer internationalen Ausrichtung: Austrian Airlines verbindet Österreich über ein Streckennetz von mehr als 120 Destinationen mit der Welt, während mehr als 90 Prozent der Gäste der Sacher Hotels in Wien, Salzburg und Seefeld aus dem Ausland kommen. Gleichzeitig trägt die Original Sacher-Torte seit 1832 ein Stück österreichische Kulturgeschichte weit über die Landesgrenzen hinaus.

„Wir sind sprichwörtlich auf Wolke 7, jedenfalls gemeinsam mit der AUA in der Luft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Austrian, die weit über den Flugzeugnamen hinausgeht. Gemeinsam begeistern wir unsere Gäste mit österreichischer Gastfreundschaft“, sagt Matthias Winkler, CEO der Sacher Gruppe.

„Best of Austria“: Hotel Sacher an Bord

Mit dem Namenskonzept „Best of Austria“ macht Austrian Airlines österreichische Institutionen mit internationaler Strahlkraft auf ihren Langstrecken sichtbar. Bereits zwei Boeing 787-9 tragen die Namen „Spanish Riding School“ und „Schönbrunn Palace“. Mit „Hotel Sacher“ erweitert Austrian Airlines ihr erfolgreiches Namenskonzept „Best of Austria“ um eine weitere weltweit bekannte Wiener Institution.

„Mit unserem Namenskonzept ‚Best of Austria‘ holen wir jene Institutionen an Bord, die Österreich weit über die Landesgrenzen hinaus prägen. Das Hotel Sacher ist weltweit ein Synonym für österreichische Gastfreundschaft, Tradition und höchste Qualität. Wir freuen uns, diese Werte künftig gemeinsam über den Wolken zu repräsentieren und Millionen von Gästen rund um den Globus ein weiteres geschichtsträchtiges Stück Österreich näherzubringen“, betont Austrian Airlines CEO Annette Mann.

Auftakt einer langfristigen Partnerschaft

Für beide Unternehmen markiert die Zusammenarbeit einen besonderen Meilenstein: 2026 feiert das Hotel Sacher Wien sein 150-jähriges Bestehen, Austrian Airlines im kommenden Jahr ihren 70. Geburtstag. Mit der Namensgebung des Boeing 787-9 auf „Hotel Sacher“ beginnt eine Partnerschaft, die künftig über den Flugzeugnamen hinausgehen soll.

Über die Sacher Hotels

Luxus, kulinarischer Genuss und gelebte Familientradition: Sacher zählt mit seinen drei Hotels in Wien, Salzburg und Seefeld, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1876 eröffnete Eduard Sacher das Hotel Sacher Wien, das sich in den vergangenen eineinhalb Jahrhunderten zu einem international bekannten Luxushotel entwickelte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der Führung der Familien Winkler und Gürtler Gäste aus aller Welt und gehören den „Leading Hotels of the World“ an. Das Hotel Sacher Wien wurde 2025 und 2026 in „The World’s 50 Best Hotels“ gelistet und mit drei MICHELIN Keys ausgezeichnet.

Austrian Airlines

Austrian Airlines ist Österreichs führende Fluggesellschaft mit einem weltweiten Streckennetz von mehr als 120 Destinationen. Mit ihrem Drehkreuz am Flughafen Wien verbindet Austrian Airlines Österreich mit Europa und der ganzen Welt. Als österreichische Heimatairline steht Austrian für höchste Servicequalität und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Umwelt und Gesellschaft. Austrian Airlines hat sich dazu verpflichtet, ihre Netto-CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 durch Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen zu halbieren und bis 2050 durch Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen CO2-neutral zu fliegen. Seit 2023 ist das Umweltmanagement von Austrian Airlines nach EMAS-Standard validiert. Austrian Airlines ist Teil der Lufthansa Group, dem größten Airline Verbund Europas, und Mitglied der Star Alliance, dem ersten weltumspannenden Verbund internationaler Fluggesellschaften.