„Die Gala für LICHT INS DUNKEL 2026“: Zahlreiche Stars und prominente Gäste engagieren sich für Hilfsbereitschaft

Wien (OTS) -

Am 13. November 2026 steht der Abend ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL: Die diesjährige „Gala für LICHT INS DUNKEL“ ist als außergewöhnlicher inklusiver Show-Abend ein besonderes Highlight des 54. Aktionsjahres der Hilfskampagne. Bereits im Vorfeld des Gala-Abends startet die prominent besetzte „Challenge für LICHT INS DUNKEL“, bei der wieder inklusive Teams in sportlichen Wettkämpfen für die gute Sache gegeneinander antreten. Während des gesamten Tages sind die Spendentelefone in der A1-Spendenzentrale, die heuer wieder am ORF-Mediencampus eingerichtet ist, geöffnet. Jede Spende wird zur Gänze für LICHT INS DUNKEL-Projekte verwendet. Die Gala am ORF-Mediencampus wird um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein.

Live-Show mit inklusiven Aktionen, prominenten Gästen und Musik-Acts

Die „Gala für LICHT INS DUNKEL 2026“ lädt auch heuer wieder alle Menschen in Österreich dazu ein, mitzufeiern und zu spenden. Zahlreiche Prominente engagieren sich für den guten Zweck und gestalten gemeinsam einen festlichen Abend im großen ORF-Studio am Küniglberg. Durch den Abend führen Eva Pölzl und Andreas Onea. Für musikalische Höhepunkte sorgen Lucas Fendrich mit „Die Tante Hilde“, Caro Fux mit ihrer neuen Single „Stü“, Melissa Naschenweng mit „Hoamat in mir“, Alexander Eder mit „Für diesen Moment“, Peter & Mike Kraus mit „Für immer vereint“ sowie Sofia Reyna mit „Alone by Myself“. Mariella Gittler und Nico Langmann begrüßen in der Spendenzentrale zahlreiche Publikumslieblinge wie Peter Klien, Daniel Serafin, Johann-Philipp Spiegelfeld, Tina Ritschl, Karl Fischer, Susi Stach, COSMÓ, Lilian Klebow, Mimi Berger und Elke Winkens, die an den Spendentelefonen die Anrufe entgegennehmen. Projektpatinnen und -paten zeigen, wo die Spenden ankommen und auch das spannende Finale der schon traditionellen LICHT INS DUNKEL-Challenge findet wieder im Rahmen der Sendung statt. Heuer erkämpfen Corinna Kamper-Campisi, Michael Knopf, Fadi Merza, Alexander Eder, Andreas Felber, Alexander Höfler, Herbert Stanonik, Omar Khir Alanam und Mimi Berger Kilometer für den guten Zweck. Mit dabei sind außerdem Sportler:innen mit Behinderung: Sabine Weber-Treiber, Erich Artner, Andreas Ernhofer, Barbara Aigner mit ihrer Schwester Elisabeth Aigner, Wolfgang Gruber und David Obermair. Begleitet wird die Challenge von Flo Rudig und Nico Langmann.

Weiters startet im Laufe des Gala-Abends die schon traditionelle „AURENA-Auktion für LICHT INS DUNKEL“ mit der Versteigerung wertvoller Gegenstände und exklusiver Erlebnisse aus Kunst, Kultur und Lifestyle - unter https://lichtinsdunkel.aurena.at kann bis zum 13. Dezember mitgesteigert werden.

40 Jahre ORF-Friedenslicht

Seit 1986 ist das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ein Symbol des Weihnachtsfriedens und verbindet Menschen weltweit. Heuer, im 40-Jahr-Jubiläum des weltweiten Weihnachtsbrauchs von ORF Oberösterreich, konnte das ORF-Friedenslicht trotz „Jahrhundertrenovierung“ und offizieller Sperre der Geburtsgrotte Jesu sowie erhöhter Sicherheitsauflagen aufgrund der politischen Situation wieder in Bethlehem entzündet werden – so wie seit 1986. Ein Bub aus der Region übergab das Licht an eine kleine Abordnung des ORF Oberösterreich, die es nach Österreich bringt. Friedenslichtkind Mila Götzinger aus Perg wird die Laterne übernehmen, um das Licht zu Menschen aus aller Welt und am Freitag, dem 13. November, zur „Gala für LICHT INS DUNKEL 2026“ zu bringen.

„Die Challenge für LICHT INS DUNKEL“ im Vorfeld des Gala-Abends

Zur Einstimmung auf den Gala-Abend für LICHT INS DUNKEL treten am Tag der Gala drei prominent und inklusiv besetzte Teams bei der „Challenge für LICHT INS DUNKEL“ zwölf Stunden lang gegeneinander an. Sie werden sich gemeinsam für den guten Zweck in den drei Disziplinen Biken/Handbiken, Laufen und Rudern messen. In zwei Live-Einstiegen (um 10.45 Uhr und 12.40 Uhr in ORF 2) berichten Rollstuhltennisprofi Nico Langmann und Sport-Kommentator Florian Rudig von der Challenge und plaudern mit den Teams, u. a. Corinna Kamper-Campisi, Alexander Eder, Fadi Merza, Mimi Berger, Sabine Weber-Treiber, David Obermair, Erich Artner, Herbert Stanonik, Michael Knopf, Andreas Ernhofer, Elisabeth und Barbara Aigner, Alexander Höfler und vielen mehr. Jeder absolvierte Kilometer wird von den Teampartnern Einhell, BWT/Windhager und Magna in Geld umgewandelt und an LICHT INS DUNKEL gespendet. Das packende Finale findet live während der Show statt.

ORF SPORT + überträgt „Die Challenge für LICHT INS DUNKEL“ am 13. November live von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Der ORF unterstützt LICHT INS DUNKEL im 54. Aktionsjahr wieder in all seinen Medien und Landesstudios, um möglichst viele Menschen zum Helfen zu motivieren.

LICHT INS DUNKEL im ORF.at-Netzwerk, auf ORF ON und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über LICHT INS DUNKEL. Die Website https://lichtinsdunkel.ORF.at bietet alle Infos zu Spendenmöglichkeiten und informiert über die Hilfsaktion, Veranstaltungen und Projekte.

ORF ON bietet rund um LICHT INS DUNKEL ein umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot im Rahmen einer eigenen Videokollektion. Die Streams reichen von der LICHT INS DUNKEL-Gala und -Challenge über das gesamte Programm am Heiligen Abend bis zu zahlreichen weiteren Sendungen zur Spendenaktion. Einen multimedialen Rückblick auf die „Geschichte von LICHT INS DUNKEL“ liefert außerdem ein ORF-ON-Videoarchiv.

Im ORF TELETEXT sind aktuelle Storys, Programmhinweise (ab Seite 300) sowie alle Infos zu Spendenmöglichkeiten (Seite 680) abrufbar.

Weitere TV-Highlights im Advent für LICHT INS DUNKEL

Im Zeichen von LICHT INS DUNKEL startet „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag, 6.30 Uhr, ORF 2 und ORF ON) am 27. November mit jeweils zwei Beiträgen aus den Bundesländern zu LICHT INS DUNKEL-Projekten – insgesamt werden bis 23. Dezember 18 Projekte vorgestellt. Zusätzlich zeigt die Sendung am Tag der Gala am 13. November den Startschuss der heurigen Challenge für LICHT INS DUNKEL live. „Studio 2“ (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, ORF 2, ORF ON) präsentiert am 11. November eine restaurierte „Ente“ (Citroën 2CV), die für LICHT INS DUNKEL versteigert wird, und berichtet am 13. November über die Vorbereitungen zur LICHT INS DUNKEL-Gala. Weiters porträtiert „Studio 2“ zwei Familien, die durch den LID-Soforthilfefonds Unterstützung erhalten haben, und besucht ein inklusives Arbeitsprojekt.

Ferdinand Seebacher, Verena Scheitz, COSMÓ und Berni Wagner spenden ihr Wissen bei der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ am 23. November in ORF 2.

„Andy Marek Weihnachtsshow – Best Of 2026“ steht am 21. Dezember in ORF III auch im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. Andy Marek präsentiert dabei die Highlights der großen Weihnachtsshow aus Waidhofen an der Thaya. Mit dabei sind Stars und Publikumslieblinge aus den Bereichen Pop, Schlager, Kabarett und Kleinkunst, Magie, Zirkus u. v. m. Die Erlöse der Charityshow kommen bedürftigen Familien im Waldviertel zugute, darunter auch einem regionalen Projekt aus dem Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL.

„Spendentag für LICHT INS DUNKEL“ in allen ORF-Regionalradios

Auch der 26. November steht im ORF ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. An diesem Tag veranstalten die ORF-Regionalradios ihren Spendentag für LICHT INS DUNKEL. Dabei sind in allen Radios Aktionen für LICHT INS DUNKEL geplant, unter anderem werden in vielen Landesstudios wieder Musikwünsche gegen eine Spende für die Hilfsaktion entgegengenommen. Hörerinnen und Hörer können sich – online oder per Telefon – ihr persönliches Lieblingslied bestellen und gleichzeitig für einen guten Zweck spenden. Der Gesamterlös des ORF-Spendentages der Landesstudios geht an LICHT INS DUNKEL-Projekte im jeweiligen Bundesland und an den Soforthilfefonds. Informationen zum „Spendentag für LICHT INS DUNKEL“ in den einzelnen Landesstudios sind unter https://oesterreich.ORF.at abrufbar.

Ö1, Ö3 und FM4 unterstützen LICHT INS DUNKEL

„Begabt, begeistert, behindert?“: Unter diesem Titel macht eine vierteilige „Radiokolleg“-Reihe den Auftakt des Ö1-Programms, das ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL und inklusiver Bewusstseinsbildung steht. Von 30. November bis 3. Dezember erzählen die Sendungsbeiträge, die auch in längeren Podcast-Versionen auf ORF Sound abrufbar sein werden, von Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, die in Geschichte und Gegenwart erfolgreich waren und sind. Ö1 erfüllt am 1. und 21. Dezember in „Guten Morgen mit Ö1“ sowie am 20. und 27. Dezember und am 3. Jänner in „Tolle Titel – Starke Stücke“ Musikwünsche der Hörer:innen zugunsten der diesjährigen Ö1-Projekte für LICHT INS DUNKEL. Gerätselt für die gute Sache wird am 6. Dezember im „Ö1 Promi Quiz für LICHT INS DUNKEL“. Von 11. November bis zum 23. Dezember gibt es auch wieder den „Ö1 Wunschstand“ am Wiener Karlsplatz, bei dem sich Besucher:innen gegen eine Spende Musik wünschen können. Darüber hinaus wird die Ö1-Sendung „Am Puls“ am 17. Dezember live vom Wunschstand berichten. Weitere Sendungen im Rahmen des Schwerpunkts sind das „Ö1 Küchenradio“ am 25. Dezember, in der Ulli Ullmann, Performance-Tänzerin mit Behinderung, zu Gast sein wird, und eine Ausgabe der „Lebenskunst“, am 29. November, in der Franz-Joseph Huainigg, ORF-Beauftragter für Barrierefreiheit, zu Wort kommen wird. Auch in weiteren Beiträgen widmet sich Ö1 der diesjährigen Aktion von LICHT INS DUNKEL.

Kurz vor Weihnachten packt Ö3 wieder sein Studio ein und übersiedelt damit an einen wunderbaren Ort in Österreich: heuer nach Steyr. Direkt am Stadtplatz steht dann für fünf Tage die Ö3-Wunschhütte, in der das Moderationsteam von 19. bis 24. Dezember Musikwünsche gegen Spenden für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds erfüllt. Das Ö3-Weihnachtswunder ist der ganz spezielle Countdown hin zum Weihnachtsfest: Fünf Tage voller Wunschhits, voller lauter und fröhlicher, aber auch leiser und nachdenklicher Momente – mit bekannten Gästen und natürlich auch wieder mit einzigartigen Live-Musik-Sessions. Jeder Song wird zu einer Spende für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds – und damit zu verlässlicher Hilfe für Familien in Notlagen in Österreich. Wer das Ö3-Weihnachtswunder auf ganz persönliche Art und Weise unterstützen möchte, kann schon jetzt loslegen. Ob alleine, im Freundeskreis oder in der Firma, in der Schule, in der Nachbarschaft oder im Verein: Alle Ö3-Hörer:innen sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Alle Infos unter https://oe3.ORF.at/tuwas.

Anfang November ist mit der Ö3-Wundertüte das große Nachhaltigkeitsprojekt der Ö3-Gemeinde in eine neue Runde gestartet. Zum 22. Mal startet mit der Ö3-Wundertüte eine ganz besondere Gemeinschaftsaktion – mit einer echten Challenge: Schafft es Österreich, eine halbe Million Handys einzusammeln? Ö3 lädt wieder das ganze Land ein, nicht mehr benutzte Handys in der Ö3-Wundertüte zu einer wertvollen Spende zu machen. Jedes einzelne Handy hilft Familien und auch der Umwelt: Noch funktionierende Geräte können wiederverwendet und Wertstoffe recycelt werden. Mit dem Erlös dieser Verwertung helfen die Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL und der Caritas tagtäglich Familien in Not in Österreich. Alte Handys können so zum Beispiel eine kalte Wohnung heizen, Lernhilfe ermöglichen, für einen vollen Kühlschrank sorgen oder eine Delogierung verhindern. Ganz Österreich sammelt alte Handys, ganz Österreich hilft!

FM4 unterstützt im Rahmen von LICHT INS DUNKEL die NGO Hobby Lobby, die an 15 Standorten in ganz Österreich kostenlose Freizeit- und Bildungsangebote für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche anbietet und damit zu Chancengleichheit, Integration und der Stärkung der mentalen Gesundheit der jungen Menschen beiträgt. Denn jedes fünfte Kind in Österreich ist armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Die gesammelten Spenden fließen in die Personalkosten des Youth Leaders Programm in Salzburg und Niederösterreich. FM4 berichtet darüber ausführlich und unterstützt die Kampagne mit Trailern on Air und online. Außerdem erscheint Mitte November der FM4-Stehkalender „Sweet“, dessen Erlös auch LICHT INS DUNKEL zugutekommt. Gleiches gilt für einen Charity-Stream am 13. Dezember auf der Gaming-Plattform Twitch, der gemeinsam mit Austrian Streamers und der E-Sport- und Gaming-Bar Open World initiiert wird. Weiters beteiligt sich FM4 am 18. Dezember mit der „FM4 Morning Show“ am Punschstand am Weihnachtsmark Schönbrunn. Und schließlich werden noch am 23. und 24. Dezember Spenden für LICHT INS DUNKEL gesammelt, wenn es auf FM4 wieder heißt „Spenden und Wünschen – Dein Track für den guten Zweck“.

Umfassend barrierefreie Live-Übertragung

Die „Gala für LICHT INS DUNKEL 2026“ wird für das seh- und hörbeeinträchtigte Publikum umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Übertragung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und von den ÖGS-Dolmetscherinnen Sabine Zeller und Lidija Sammer live übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf ORF ON via Live-Stream. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird die Gala-Show mit einem live gesprochenen Audiokommentar von Nicole Hammer und Lukas Osztovics erlebbar gemacht. Die Audioversion ist auf dem zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.

Die Gala sowie weitere Sendungen werden anlog zum Fernsehen auch auf ORF ON barrierefrei (live oder als Video-on-Demand) angeboten.

Am 13. November sind die Spendentelefone in der A1-Spendenzentrale am ORF-Mediencampus bis Sendeschluss mit Telefonistinnen und Telefonisten besetzt. Während des ganzen Jahres kann unter 0800 664 24 12 telefonisch oder per SMS gespendet werden, ebenso online auf https://lichtinsdunkel.ORF.at. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten bietet auch der ORF TELETEXT auf Seite 680.