Stadt Wien: Katharina Klement wird Direktorin von Wiener Wohnen

Wien (OTS) -

Katharina Klement wird Direktorin von Wiener Wohnen. Klement, die die Unternehmung seit Mai 2026 interimistisch leitet, hat sich im Ausschreibungsverfahren um die Position durchgesetzt. Insgesamt hatten sich fünf Personen um die Funktion beworben, vier Kandidat*innen wurden zu einem Hearing eingeladen. Magistratsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Müller überreichte ihr heute, am 11. November 2026, im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und dem Vorsitzenden der Younion_Die Daseinsgewerkschaft in Wien, Bernhard Stoik das Bestellungsdekret. Mit der nun erfolgten Bestellung übernimmt Klement die Leitung von Europas größter kommunaler Hausverwaltung dauerhaft.

Klement war im Mai 2026 mit der interimistischen Leitung betraut worden, nachdem die damalige Direktorin Karin Ramser in die Geschäftsführung der Wien Holding gewechselt war. Bereits seit Jänner 2022 war Klement Vizedirektorin von Wiener Wohnen und Leiterin des Koordinationsbereichs Kundenmanagement. Zuvor war die Juristin viele Jahre im öffentlichen Bereich tätig, sowohl in der Stadt Wien als auch beim Österreichischen Städtebund und in der Parlamentsdirektion, wo sie von 2014 bis 2021 die Abteilung für Präsidialangelegenheiten geleitet hat.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch: „Der Gemeindebau ist das sichere und leistbare Zuhause von hunderttausenden Wienerinnen und Wienern. Das macht die Leitung von Wiener Wohnen tagtäglich zu einer besonders verantwortungsvollen Aufgabe in unserer Stadt. Dass mit Katharina Klement diese Position mit großer Fachkompetenz, Erfahrung und Gespür für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter ausgefüllt wird, ist deshalb außerordentlich erfreulich. Um den Gemeindebau auch für kommende Generationen zukunftsfit zu gestalten, braucht es neben hoher fachlicher Qualifikation auch eine gute Portion Zukunftsoptimismus. Genau dafür steht sie.“

Magistratsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Müller: „Wiener Wohnen ist nicht irgendeine Hausverwaltung. Die Unternehmung trägt Verantwortung für das Zuhause von rund einer halben Million Menschen und damit für einen ganz wesentlichen Teil der sozialen Infrastruktur unserer Stadt. Katharina Klement verbindet Führungserfahrung mit genauer Kenntnis der Wiener Stadtverwaltung und von Wiener Wohnen. Ich gratuliere ihr zur erfolgreichen Bewerbung und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg.“

Wiener Gemeindebau als internationales Vorbild

Mit rund 220.000 Gemeindewohnungen in etwa 1.800 Wohnhausanlagen ist Wiener Wohnen die größte kommunale Hausverwaltung Europas. Rund 500.000 Menschen und damit etwa jede vierte in Wien lebende Person wohnt im Gemeindebau. Zum Bestand gehören außerdem rund 5.000 Gewerbeflächen, rund 47.500 Garagen- und Abstellplätze sowie etwa 610 Hektar Grünflächen. Damit geht die Bedeutung von Wiener Wohnen weit über jene einer klassischen Hausverwaltung hinaus. Der Wiener Gemeindebau steht seit mehr als 100 Jahren für den politischen Anspruch, leistbares und qualitätsvolles Wohnen als öffentliche Aufgabe zu verstehen. Der große kommunale Wohnungsbestand wirkt dabei weit in die Stadt hinein: Er schafft langfristig leistbaren Wohnraum, unterstützt sozial durchmischte Quartiere und trägt dazu bei, Wohnen in Wien auch in Zeiten steigender Kosten leistbar zu halten.

Das Wiener Modell besitzt deshalb auch international besondere Bedeutung. Während viele Metropolen heute vor der Herausforderung stehen, leistbaren Wohnraum neu schaffen oder langfristig absichern zu müssen, verfügt Wien über einen über Generationen aufgebauten kommunalen Wohnungsbestand von außergewöhnlicher Dimension. Der Wiener Gemeindebau ist damit nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Geschichte und Identität der Stadt, sondern auch ein international beachtetes Modell dafür, wie eine Großstadt dauerhaft Verantwortung für leistbares Wohnen übernehmen kann.

Für Katharina Klement stehen damit in den kommenden Jahren zentrale Zukunftsaufgaben an: die Modernisierung und Sanierung des großen kommunalen Wohnungsbestands, die weitere Dekarbonisierung der Gemeindebauten, die Weiterentwicklung von Service und Kund*innenorientierung sowie die Sicherung und Schaffung von leistbarem Wohnraum für kommende Generationen.

Katharina Klement: „Den Wiener Gemeindebau dauerhaft leiten zu dürfen, ist für mich eine große Ehre und eine ebenso große Verantwortung. Wiener Wohnen steht für etwas, das Wien international besonders macht: Eine Stadt übernimmt Verantwortung dafür, dass gutes Wohnen nicht vom Einkommen allein abhängen darf. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiter*innen möchte ich diesen Auftrag weiterentwickeln und den Gemeindebau sozial, ökologisch und organisatorisch fit für die nächsten Jahrzehnte machen.“

(Schluss)