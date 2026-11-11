„Universum“-Produktion „Wild Hollywood“ feierte im Herzen der Filmmetropole ihre Weltpremiere

Wien (OTS) -

„Universum“ goes Hollywood: Die „Universum“-Produktion „Wild Hollywood“ feierte am 9. November 2026 im Herzen der Filmmetropole ihre Weltpremiere. Der rote Teppich für die internationale ORF-Koproduktion wurde im Rahmen des gemeinsamen Naturfilmfestivals von Jackson Wild und dem Hollywood Climate Summit im Eastman Kodak Theatre ausgerollt.

Produzent Matthias Ninaus, RANFILM: „Sechs Jahre lang haben wir an diesem Film gearbeitet, und plötzlich stehen wir mitten in Hollywood vor einem internationalen Publikum. Dass unsere Geschichte genau dort ihre Weltpremiere feiert, wo sie spielt, hätte kaum schöner sein können.“

Der Film von Yaz Ellis und Jack Mifflin zeigt einen ganz anderen „Walk of Fame“, nämlich jenen der Wildtiere, die buchstäblich Tür an Tür mit den Filmstars leben. Ob Berglöwen, Kojoten, Weiße Haie, Waschbären oder Meeresschildkröten: Sie und viele andere Tiere erleben in dieser „Universum“-Dokumentation, die voraussichtlich rund um die Oscar-Verleihung 2027 im ORF zu sehen sein wird, abenteuerliche Geschichten, wie sie nur die Natur selbst erfinden kann.

Viel Applaus gab es deshalb auch vom hochkarätigen Premierenpublikum. Darunter waren unter vielen anderen der vielfach prämierte österreichische Dokumentarfilmer und Oscar-Academy-Mitglied Richard Ladkani („Sea of Shadows“, „Yanuni“) und der britische Oscar-Preisträger James Reed („My Octopus Teacher“), der sich beeindruckt zeigte: „Der Film ist wirklich mitreißend und hat mich hervorragend unterhalten. Viele der Aufnahmen haben Seltenheitswert. Zum Beispiel die, in der ein Reiher Jagd auf ein Erdhörnchen macht. Eine der brillantesten Szenen, die ich je in einer Naturdokumentation gesehen hab. Einfach großartig!“

„Universum“-Chef Gernot Lercher: „Der Film hält, was der Titel verspricht. Eine Dokumentation von herausragender Qualität, ganz dem Drehort entsprechend. Wir freuen uns jetzt schon auf die Premiere im ORF 2027, wenn ‚Universum‘ noch dazu sein 40-Jahr-Jubiläum feiert.“

„Universum: Wild Hollywood“ ist eine Koproduktion von ORF und RANFILM mit ARTE und NDR/Doclights, gefördert von Fernsehfonds Austria.