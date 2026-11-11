AVISO: Freitag, 20. November, 10.30 Uhr: Festakt „40 Jahre Grüne Politik im Parlament“

Wien (OTS) -

Vor 40 Jahren sind die Grünen erstmals ins Parlament eingezogen. Das Jubiläum wird mit einem Festakt im Nationalratssaal gefeiert.

Zeit: Freitag, 20. November 2026, 10.30 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Redner:innen:

Leonore Gewessler, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen

Johannes Rauch, Präsident der Grünen Zukunftsakademie FREDA, ehemaliger Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Ricarda Lang, Mitglied des Deutschen Bundestags, ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen

Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Akkreditierung unter [email protected] ist erforderlich.

Festakt „40 Jahre Grüne Politik im Parlament“

Datum: 20.11.2026, 10.30 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien