  • 11.11.2026, 10:49:02
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AVISO: Freitag, 20. November, 10.30 Uhr: Festakt „40 Jahre Grüne Politik im Parlament“

Einladung zum Festakt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Leonore Gewessler, Ricarda Lang und Johannes Rauch

Wien (OTS) - 

Vor 40 Jahren sind die Grünen erstmals ins Parlament eingezogen. Das Jubiläum wird mit einem Festakt im Nationalratssaal gefeiert.

Zeit: Freitag, 20. November 2026, 10.30 Uhr
Ort: Parlament, Nationalratssaal, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Redner:innen:

  • Leonore Gewessler, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen
  • Johannes Rauch, Präsident der Grünen Zukunftsakademie FREDA, ehemaliger Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
  • Ricarda Lang, Mitglied des Deutschen Bundestags, ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen
  • Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Akkreditierung unter [email protected] ist erforderlich.

Festakt „40 Jahre Grüne Politik im Parlament“
Datum: 20.11.2026, 10.30 Uhr
Ort: Parlament, Nationalratssaal
Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
0664 819 42 96
[email protected]

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