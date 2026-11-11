L 85 Gutenhofen-Hofkirchen: Ausbau abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Arbeiten für den Ausbau der Landesstraße L 85 zwischen Gutenhofen und Hofkirchen im Gemeindegebiet von St. Valentin sind abgeschlossen. Auf einer Länge von rund 730 Metern wurde die Fahrbahn verbreitert und erneuert. Die Kosten für die Generalsanierung belaufen sich auf rund 490.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Der Abschnitt wies eine zu geringe Fahrbahnbreite sowie zahlreiche Fahrbahnschäden auf. Dazu zählten unter anderem Setzungen an den Fahrbahnrändern, Netzrisse und Spurrinnen. Insgesamt umfasst der sanierte Bereich eine Fläche von rund 4.900 Quadratmetern. Die Landesstraße wird durchschnittlich von rund 3.000 Fahrzeugen pro Tag befahren, wobei auch landwirtschaftliche Fahrzeuge einen beträchtlichen Anteil ausmachen.

Im Zuge des Ausbaus wurde die Fahrbahn verbreitert und die Trasse geringfügig korrigiert. Gleichzeitig wurden Teile der Straßenentwässerung erneuert und erweitert. Zur Erneuerung des Oberbaus wurde die bestehende Asphaltschicht bis zu zehn Zentimeter tief abgefräst. Die Verbreiterungen erhielten eine zehn Zentimeter dicke bituminöse Tragschicht. Anschließend wurden vollflächig eine acht Zentimeter starke bituminöse Binderschicht und eine drei Zentimeter dicke bituminöse Deckschicht aufgebracht. Abschließend erfolgte das Aufbringen der erforderlichen Bodenmarkierung.

Die Erdbauarbeiten sowie die Lieferung der ungebundenen Tragschichten wurden von der Firma Klaus Stockinger Erdbau GmbH unter Sperre der Landesstraße L 85 durchgeführt. Die Entwässerungsarbeiten, der Einbau der ungebundenen Tragschichten, der Filterschichten und der Bankette sowie die Montage der Straßenausrüstung erfolgten durch die Mitarbeiter der NÖ Straßenmeisterei Haag. Die Fräs- und Asphaltarbeiten führte die Firma Strabag AG durch.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]