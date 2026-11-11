„Reisezeit – Österreich“: Sasa Schwarzjirg erkundet Schärding, Salzburg, Wien und Villach

Wien (OTS) -

Sasa Schwarzjirg geht im ORF-Magazin „Reisezeit – Österreich“ wieder auf Tour und besucht heimische Städte! Dabei erkundet sie ab 15. November 2026 jeweils sonntags um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Österreichs Sehenswürdigkeiten und Kulturschätze, sucht nach Insider-Tipps und taucht in Brauchtum und Traditionen ein. Zum Auftakt geht es nach Schärding in Oberösterreich, danach folgen Salzburg (22. November), Wien (29. November), Villach (6. Dezember) und die Highlights der Reisen gibt es im „Best of“ am 13. Dezember.

Das erste Reiseziel liegt in Oberösterreich, für Sasa Schwarzjirg geht es nach Schärding. Gestartet wird in der WaldEntdeckerWelt, die etwa 20 Autominuten von Schärding entfernt ist. Was als einfacher Baumkronenweg begann, wurde in den vergangenen 20 Jahren zu einem riesigen Naturabenteuer.

Danach geht es für Sasa in die Stadt Schärding, bekannt für die bunten Hausfassaden. Die Farben gehen auf die mittelalterlichen Zunftfarben zurück. Stadtführerin Brigitte Skvaric erklärt, welche Farbe für welche Zunft steht. Bei einem gelben Haus – Gelb steht für Brauerei – kehrt Sasa Schwarzjirg ein, wo sie auf Michael Moritz trifft. Der Braumeister führt sie durch den Betrieb, der 1609 gegründet wurde.

Auf der Fahrt nach Passau mit der MS Schärding und Kapitän Manfred Schaurecker geht es vorbei an einem wunderschönen Naturschutzgebiet – dem Europareservat Unterer Inn. Weitere Stationen auf Sasa Schwarzjirgs Reise sind Burg Wernstein und das Haus des Künstlers Alfred Kubin. Zum Abschluss der Tour geht es im Zoo Schmiding tierisch zu.