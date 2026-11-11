Spielspaß ohne Grenzen: woom und Stapelstein präsentieren die limitierte woom WOW X-Mas Edition

Wien/Berlin (OTS) -

Die zwei Kultmarken des modernen Kinderzimmers vereinen ihre Ikonen in einer limitierten X-Mas Edition. Das Bundle aus dem selbstbalancierenden Laufrad woom WOW in der Farbe woom red und drei exklusiven Stapelstein® Original Minis feierte seinen Launch im Berliner Stapelstein Store und empfiehlt sich als der ultimative Geschenktipp unterm diesjährigen Weihnachtsbaum.

Pünktlich zum Start der Weihnachtssaison vereinen zwei Pioniere der kindlichen Bewegung ihre Design-Klassiker zu einer limitierten woom WOW X-Mas Edition. Das Set kombiniert das selbstbalancierende Laufrad woom WOW in woom red mit drei farbenfrohen Stapelstein® Original Minis zu einer offenen Spielwelt für Kleinkinder ab einem Jahr, die drinnen wie draußen funktioniert. Ob Slalom-Strecke im Wohnzimmer oder abenteuerlicher Balancier-Parcours im Freien – das Bundle schafft eine offene, intuitive Spielwelt, die Motorik und Fantasie von Beginn an fördert.

Premiere im buntesten Indoor-Parcours der Hauptstadt

Der Produktlaunch wurde gemeinsam mit Medienvertreter*innen, Content Creator*innen und zahlreichen kleinen Testfahrer*innen gefeiert. Für einen Tag verwandelte sich der Stapelstein Store in Berlin-Mitte in den buntesten Indoor-Parcours der Hauptstadt. Fröhliches Kinderlachen, rollende rote Laufräder und bunte Stapel-Türme sorgten für ansteckende Festtagsstimmung. Das Event unterstrich den gemeinsamen Leitgedanken beider Marken: Wenn Kinder Raum für selbstbestimmte Bewegung erhalten, wachsen sie spielerisch über sich hinaus.

Perfekter Brand-Fit: Bewegung als bestes Geschenk

Das exklusive X-Mas-Bundle markiert den nächsten Meilenstein dieser Partnerschaft, die auf einem gemeinsamen Verständnis aufbaut: Kinder begreifen die Welt durch ihr eigenes Handeln und Erleben.

Bernd Hake, CEO von woom, bringt den Kern der Partnerschaft auf den Punkt: „ Kinder brauchen keine starren Spielregeln, sondern den Raum, sich frei zu entfalten. Genau hier setzen woom und Stapelstein an. Unser woom WOW und die passenden Stapelstein Minis verschmelzen zu einem durchdachten Ökosystem, das Kleinkindern ab einem Jahr drinnen wie draußen völlig neue Wege der Bewegung eröffnet. Es geht uns nicht einfach um ein Spielzeug. Es geht darum, frühe Mobilität zu einem sicheren Erlebnis zu machen, das vom ersten Tag an Resilienz und Selbstvertrauen fördert. “

Stephan Schenk, Gründer und Designer von Stapelstein, ergänzt: „ Kinder brauchen keine Anleitung für Bewegung – sie fangen einfach an zu rollen, zu stapeln und zu balancieren. Genau dieses freie Gefühl teilen wir mit woom. Uns geht es um einfache Werkzeuge, mit denen Kinder ihren Körper ganz selbstverständlich entdecken und ihr eigenes kleines Spiel-Universum bauen. “

Studien zeigen: Balance und Denken hängen zusammen

Dass Bewegung und freies Ausprobieren eine zentrale Rolle für Motorik, Denken und Selbstvertrauen spielen, betonte beim Launch-Event auch Psychologin Hannah Blankenberg in ihrer Keynote. Ihr Fazit: „Balance is key“. Studien deuten darauf hin, dass ein gutes Gleichgewicht bei kleinen Kindern mit Impulskontrolle und flexiblem Umdenken zusammenhängt. In einer Studie zeigten Kindergartenkinder, die vier Wochen lang gezielt ihre Balance trainiert hatten, noch Wochen später eine bessere Gefühlsregulation, ein besseres Arbeitsgedächtnis und eine bessere Planungsfähigkeit als Kinder ohne dieses Training. „ Kinder bewegen sich ganz intuitiv. Ihnen Raum für freies Spiel und Bewegung zu geben, ist eine der besten Investitionen in ein gesundes Aufwachsen “, so Blankenberg.

Das woom WOW X-Mas Bundle auf einen Blick

Das woom WOW ermöglicht Kleinkindern bereits ab Laufbeginn (ca. 9–12 Monaten) einen stabilen Einstieg auf zwei Rädern, während die drei Stapelstein® Minis unendliche Bau- und Balanciervarianten eröffnen.



Die limitierte woom WOW X-Mas Edition ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel sowie online auf woom.com erhältlich.

Produkt: woom WOW X-Mas Edition Bundle

woom WOW X-Mas Edition Bundle Inhalt: woom WOW Laufrad in der Farbe „woom red“ + 3 Stapelstein® Original Minis in exklusiven Farben, die es nur in diesem Bundle zu kaufen gibt

woom WOW Laufrad in der Farbe „woom red“ + 3 Stapelstein® Original Minis in exklusiven Farben, die es nur in diesem Bundle zu kaufen gibt Einsatzbereich: Indoor & Outdoor, fördert Gleichgewicht, Motorik und freies Spiel

Indoor & Outdoor, fördert Gleichgewicht, Motorik und freies Spiel UVP: 199,00 Ꞓ

199,00 Ꞓ Verfügbarkeit: Streng limitierte Stückzahl im woom Online-Shop sowie bei ausgewählten Fachhändlern, solange der Vorrat reicht



Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.