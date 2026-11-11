Frauen berichten ab 16. November im Rahmen der Ö1-Sendereihe „Stimmen der Wut: Frauen erzählen“ über persönliche Erfahrungen

Wien (OTS) -

Wut wird Frauen oft abgesprochen oder zum Vorwurf gemacht. Dabei kann sie auf Ungerechtigkeit aufmerksam machen, Grenzen sichtbar machen und Veränderung anstoßen. In der Ö1-Sendereihe „Stimmen der Wut: Frauen erzählen“, die von 16. bis 21. November jeweils um 11.05 Uhr in Ö1 in den „Radiogeschichten“ zu hören ist, erzählen Frauen von ihren Erfahrungen mit Wut: Davon, wie sie gelernt haben, sie zu unterdrücken, wie sie sich gegen sie wehren und welche Kraft in ihr liegen kann. Ergänzt wird die Reihe durch zahlreiche Einzelporträts, unter anderem von Alma Zadić, Stefanie Reinsperger oder Barbara Blaha. Die Serie steht auch als Ö1-Podcast auf ORF Sound on demand zur Verfügung.

Weitere Sendungen in Ö1 ergänzen den Schwerpunkt zur „Weiblichen Wut“: In den „Tonspuren“ ist am 17. November um 16.05 Uhr die Schriftstellerin Virginie Despentes mit „Wut ist mein Territorium“ zu hören. Das Ö1 Hörspiel „Die Wut, die bleibt“ von Mareike Fallwickl folgt am 21. November um 14.00 Uhr.

Ausgangspunkt für den Schwerpunkt war ein Text von Ö1-Redakteurin Elisabeth Weilenmann, die darüber schrieb, in der Volksschule von ihrer Lehrerin als Furie bezeichnet worden zu sein. Fast 40 Jahre dauerte es, bis Weilenmann die Furien nicht mehr als Rachegöttinnen wahrnahm, sondern als Göttinnen der Gerechtigkeit. Auf einen anschließenden Aufruf von Weilenmann meldeten sich mehr als 150 Frauen. Ihre Wortmeldungen erzählen von Wut über gesellschaftliche Ungleichheit, über persönliche Verletzungen und über das Gefühl, mit Krankheit allein gelassen zu werden.

„Mich macht wütend, dass ich meinen eigenen Nicht-Kinderwunsch ein Jahr lang hinterfragt habe, weil ich einem Mann gefallen wollte, der unbedingt Kinder wollte. Ich bin wütend, weil ich seinem Wunsch mehr Gewicht gegeben habe als meinem“, heißt es in einer der Einsendungen. Eine andere Frau beschreibt, dass Wut in ihrer Erziehung keinen Platz hatte: „Weinen war erlaubt, Wut nicht.“ Eine Pensionistin erzählt von den finanziellen Folgen, die ihre Zeit als Mutter nach der Scheidung für sie hat. Und eine weitere Stimme beschreibt Wut als „Motor“ und „Kraftquelle“, die ihr den Weg zu zivilem Ungehorsam und öffentlichem Widerstand gewiesen hat. Viele dieser Stimmen sind in der Sendereihe zu hören.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.