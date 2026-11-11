Sozialhilfe NEU: Der Arbeitsmarkt-Check

Wien (OTS) -

Die Sozialhilfe NEU setzt auf Integration in den Arbeitsmarkt: Arbeitsfähige Bezieher:innen erreichen die volle Leistung über Erwerbstätigkeit oder über Maßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS) und des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Ob die dafür nötigen Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen, lässt der Gesetzesentwurf offen. Die Begutachtung läuft bis 13. November 2026.

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten und die Erfahrung der Sozialen Unternehmen zeigen, unter welchen Bedingungen der Weg in den Arbeitsmarkt gelingt. arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich beantwortet dazu fünf zentrale Fragen aus der Perspektive des Arbeitsmarkts.

Wie viele Sozialhilfe-Bezieher:innen in Österreich können arbeiten?

Rund ein Drittel der Sozialhilfe-Bezieher:innen in Österreich ist erwerbsarbeitslos: Laut Statistik Austria waren es 2024 35 Prozent, das sind 72.451 Menschen. Rund die Hälfte der Bezieher:innen sind Kinder unter 15 Jahren oder Schüler:innen (34 Prozent), arbeitsunfähige Menschen (8 Prozent) oder Menschen im Regelpensionsalter (7 Prozent). Weitere 9 Prozent sind erwerbstätig und stocken ihr Einkommen mit der Sozialhilfe auf.

„Die Reform gewinnt, wenn sie zwei Fragen in den Mittelpunkt stellt: wie die Sozialhilfe Armut verhindert und wie sie Menschen gezielt beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt. Mit diesen Antworten setzt sie auch bei den Ursachen der stark gestiegenen Langzeitbeschäftigungslosigkeit an“, sagt Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende von arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich.

Gibt es ausreichend Arbeitsplätze und passende Rahmenbedingungen für Sozialhilfe-Bezieher:innen?

Ende Oktober 2026 kamen in Österreich laut AMS auf eine sofort verfügbare offene Stelle mehr als fünf arbeitsuchende Menschen: 314.499 Menschen waren arbeitslos vorgemerkt, zusätzlich nahmen 75.442 Personen an Schulungen des AMS teil. Ihnen standen 73.733 sofort verfügbare offene Stellen gegenüber. 104.441 Menschen sind langzeitbeschäftigungslos, also länger als zwölf Monate ohne Beschäftigung. Das sind um 10,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Am stärksten betrifft die Lage Menschen mit geringer formaler Bildung: Bei Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss lag die Arbeitslosenquote im September 2026 bei 20,4 Prozent, über alle Bildungsabschlüsse hinweg bei 7,1 Prozent. Gleichzeitig ist die Möglichkeit, während des Sozialhilfebezugs eine Ausbildung zu absolvieren, stark eingeschränkt. Auch die Rahmenbedingungen entscheiden: Wer Kinder betreut, braucht einen Kinderbetreuungsplatz, um eine Arbeit aufnehmen zu können. Der Mangel an solchen Plätzen trifft vor allem Frauen.

„Gering qualifizierte und gesundheitlich belastete Menschen brauchen passende Arbeitsplätze, gerade in einer angespannten Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage. Soziale Unternehmen schaffen solche Plätze, an denen Menschen Erfahrung sammeln und ihr Können zeigen“, sagt Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin von arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich.

Was brauchen Sozialhilfe-Bezieher:innen für den Einstieg in den Arbeitsmarkt?

Sozialhilfe-Bezieher:innen brauchen für den Einstieg in den Arbeitsmarkt gesicherte Lebensumstände und passende Angebote. Mehr als die Hälfte der arbeitsuchenden Sozialhilfe-Bezieher:innen ist laut einer Befragung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) so stark mit Geldsorgen beschäftigt, dass sie an fast nichts anderes denken kann. Viele tragen zudem gesundheitliche Belastungen oder haben Betreuungspflichten. Sanktionen führen laut WIFO kurzfristig zu weniger Beschäftigungsaufnahmen und zu einem stärkeren Rückzug aus dem Arbeitsmarkt. Existenzsicherung und Begleitung schaffen dagegen die Grundlage für einen nachhaltigen Einstieg.

„Eine armutsfeste Sozialhilfe bekämpft Armut und schafft zugleich die Voraussetzung für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration. Sie lindert die akuten Existenzsorgen arbeitsuchender Menschen. So können sie sich auf ihre Zukunft konzentrieren, persönliche Herausforderungen bewältigen und Schritt für Schritt in den Arbeitsmarkt einsteigen oder dorthin zurückkehren“, so Rehbichler.

Was bringt Sozialhilfe-Bezieher:innen nachweislich in den Arbeitsmarkt?

Begleitung, Zeit und schrittweise aufbauende Beschäftigung bringen Sozialhilfe-Bezieher:innen nachweislich in den Arbeitsmarkt. Drei Projekte aus Wien, der Steiermark und Oberösterreich belegen das. Im Wiener Projekt „Schritt für Schritt“ fanden laut Evaluierung der Pilotphase 25 Prozent der Teilnehmer:innen nach durchschnittlich 7,9 Jahren Arbeitslosigkeit eine nachhaltige Beschäftigung, 81 Prozent davon am ersten Arbeitsmarkt. Im steirischen Stufenmodell NsBa (Niederschwellige Beschäftigungsangebote) galten beim Projekteintritt 65 Prozent der Teilnehmer:innen als „sehr arbeitsmarktfern“, beim Austritt 35 Prozent. Im oberösterreichischen Projekt Stützpunkt des Vereins SAUM arbeiten die Teilnehmer:innen ein Jahr lang vollversichert und lernen Deutsch direkt am Arbeitsplatz. Mehr als die Hälfte wechselt danach in den ersten Arbeitsmarkt.

„Aus unserer Arbeit wissen wir, wie die Integration von Sozialhilfe-Bezieher:innen gelingt: Mit niederschwelligen, stufenweise aufbauenden Beschäftigungsprojekten und einer Kombination aus Arbeiten und Lernen finden auch Menschen nach langen Jahren in der Sozialhilfe nachhaltig in den Arbeitsmarkt zurück. Dafür braucht es Zeit, Geduld und eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Menschen im Sozialhilfe-Bezug gezielt einbezieht“, so Vollmann.

Was braucht die Umsetzung der Sozialhilfe NEU in den Bundesländern?

Die Bundesländer setzen die Reform um und brauchen dafür ausreichend Transitarbeitsplätze, verlässliche Begleitung und klare Zuständigkeiten. Von den zehn Punkten aus der Praxis der Sozialen Unternehmen sind für die Umsetzung in den Bundesländern fünf zentral: der Ausbau niederschwelliger arbeitsmarktintegrativer Angebote, Case Management durch zielgruppenerfahrene Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, klar geregelte Zuständigkeiten zwischen AMS und Sozialhilfebehörden mit abgestimmten Vorgaben, eine gute Abstimmung zwischen AMS, Sozialhilfebehörden und Gesundheitssystem sowie längerfristige Beschäftigungsmöglichkeiten am zweiten Arbeitsmarkt.

„Eine gute Abstimmung zwischen AMS und Länderangeboten, klar geregelte Zuständigkeiten und widerspruchsfreie Vorgaben machen Integrationswege einfacher und wirksamer. Damit nutzen die Bundesländer die Reform für das, worauf sie zielt: Menschen in den Arbeitsmarkt zu begleiten“, so Vollmann und Rehbichler abschließend.