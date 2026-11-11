KORREKTUR zu OTS0016 vom 11.11.2026: Erfolgsmodell Diabeteszentrum Wienerberg: Wien bekommt zwei neue Diabeteszentren

Wien (OTS) -

Wien bekommt zwei neue Diabeteszentren neben dem bereits bestehenden Zentrum am Wienerberg in Favoriten: Das neue Diabeteszentrum Donaufeld im 21. Bezirk wird im Sommer 2027 eröffnen. Das Diabeteszentrum Baumgarten im 14. Bezirk soll Anfang 2028 in Betrieb gehen. Das Angebot im Diabeteszentrum Baumgarten wird vom Team der Klinik Hietzing aufgebaut. Das Diabeteszentrum Donaufeld wird, so wie das Diabeteszentrum Wienerberg, gemeinsam mit der Klinik Landstraße betrieben.

Die Diabeteszentren sind ein Kooperationsprojekt des Wiener Gesundheitsfonds, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sowie der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien (KFA). Der Betreiber der Diabeteszentren ist der Wiener Gesundheitsverbund. „Genau dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Player macht den Erfolg der Diabeteszentren aus. Mit zwei neuen Standorten erweitern wir das spezialisierte und multiprofessionelle Betreuungsangebot für Menschen mit Diabetes in Wien“, freut sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

In Wien sind rund 130.000 Menschen an Diabetes erkrankt, Tendenz steigend. Im Diabeteszentrum Wienerberg wurden seit der Eröffnung im März 2023 mehr als 6.600 Patient*innen bei über 40.000 Ambulanzbesuchen behandelt. Das Diabeteszentrum Wienerberg betreut Menschen ab 18 Jahren mit allen Formen von Diabetes mellitus inklusive Schwangerschaftsdiabetes. „Ziel ist es, die Patient*innen frühzeitig mit modernsten Therapien zu erreichen, die Behandlungserfolge nachhaltig zu sichern und gleichzeitig Folgeerkrankungen und stationäre Aufenthalte zu verringern – das gelingt uns gut“, berichtet Johanna Brix, ärztliche Leiterin des Diabeteszentrum Wienerberg.

Multiprofessionelle Betreuung aus einer Hand

Bei Diabetes reicht es nicht, nur die aktuellen Blutzuckerwerte im Blick zu haben. Entscheidend ist, dass Menschen mit dieser chronischen Erkrankung langfristig gut betreut werden und wissen, wie sie selbst zu ihrer Gesundheit beitragen können. Das Diabeteszentrum Wienerberg zeigt, wie das gelingen kann: Medizin, Diabetesberatung, Ernährungsberatung und psychologische Unterstützung greifen ineinander. „Die positiven Erfahrungen bestätigen, dass wir mit solchen gemeinsamen Versorgungsmodellen die Betreuung verbessern und das Gesundheitssystem sinnvoll weiterentwickeln können. Deshalb ist diese Investition der Krankenversicherung hier besonders wichtig!“, betont Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Messbare Erfolge

Das Diabeteszentrum Wienerberg hat Patient*innen, zuweisende Ärzt*innen, Kooperationspartner*innen und die Mitarbeiter*innen befragen lassen. Zwei Drittel der Patient*innen kommen aus Favoriten und angrenzenden Bezirken. Die Patient*innen kommen öfters und über einen längeren Zeitraum ins Diabeteszentrum. Sie nutzen neben dem medizinischen Angebot auch die Einschulungen, die psychologische Beratung, eine individuelle Ernährungsberatung und die Kochkurse. Das trägt wesentlich zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Menschen mit Diabetes bei und hilft, Folgeerkrankungen zu verhindern. Die zuweisenden Ärzt*innen sehen das Diabeteszentrum Wienerberg als Ort gebündelter Expertise und als sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Versorgungslandschaft. „Das Diabeteszentrum Wienerberg hat sich innerhalb kürzester Zeit – messbar – als zentrale Einrichtung der regionalen Diabetesversorgung etabliert. Unser Fazit: Der niederschwellige, multiprofessionelle und patient*innen-orientierte Ansatz ist ein voller Erfolg – für die Patient*innen und auch für den Wiener Gesundheitsverbund“, sagt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes. Der Wiener Gesundheitsverbund hat im Jahr 2025 ca. 27.450 Patient*innen ambulant und stationär mit einer Diabetes-Diagnose behandelt.

Zwei weitere Diabeteszentren für Wien

Die positiven Erfahrungen und die hohe Nachfrage bestärken den Wiener Gesundheitsfonds, den Wiener Gesundheitsverbund und die Krankenversicherungsträger darin, das erfolgreiche Versorgungskonzept weiter auszubauen. „Die Evaluierung bestätigt den Mehrwert spezialisierter Betreuung, verständlicher Beratung und ausreichend Zeit für die Patient*innen. Entscheidend ist, dass Menschen mit Diabetes rechtzeitig jene Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Damit stärken wir Lebensqualität und Vertrauen in unsere solidarische Gesundheitsversorgung“, so Agnes Streissler-Führer, ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzende für Wien.

Fotos werden sehr gerne auf Anfrage bereitgestellt.