Bei Anruf Hilfe - 40.000 mal rechtliche Beratung und echte Problemlösung durch MieterHilfe-Hotline

Wien (OTS) -

Die Expert*innen der MieterHilfe der Stadt Wien beraten kostenlos zu allen mietrechtlichen Fragen – von Mietzinserhöhungen über komplizierte Vertragsklauseln bis hin zur Betriebskostenabrechnung. Besonders beliebt sind die Telefon-Hotline 01/4000-8000 und die Online-Service-Rechner!

„Gerade wenn Wohnkosten steigen, ist es wichtig, dass alle Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit auf verlässliche, seriöse und kostenlose Unterstützung bei mietrechtlichen Fragen erhalten. Die MieterHilfe der Stadt Wien steht den Mieterinnen und Mietern seit mehr als dreißig Jahren kompetent, kostenlos und niederschwellig zur Seite. Dieses Beratungs- und Service-Angebot ist einzigartig in Europa. Mit großem Erfolg: Fast 40.000 Telefonate und knapp 10.500 persönliche Gespräche sprechen eine deutliche Sprache. Das zeigt: die MieterHilfe wirkt.

Die Expertinnen und Experten der MieterHilfe helfen dabei, Rechte zu verstehen, Mietverträge und Mieterhöhungen zu prüfen und gemeinsam Lösungen für konkrete Probleme zu finden. Auch die kostenlosen Online-Tools tragen dazu bei, dass die Wienerinnen und Wiener keinen Euro mehr zahlen müssen als notwendig und das tägliche Leben leistbar bleibt. Gerade in Zeiten eines immer unübersichtlicheren Informationsangebotes ist es wichtig, auf seriöse Beratung zu setzen. Denn die Stadt Wien steht seit mehr als 100 Jahren tatsächlich und tatkräftig an der Seite der Mieterinnen und Mieter in Wien“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Expertise kommt an: Rekord bei persönlicher Beratung

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 verzeichnete die MieterHilfe 39.352 Telefonate – ein neuer Höchststand, der zeigt, dass das MieterHilfe-Telefon immer beliebter wird. Dazu kommen 10.478 persönliche Gespräche. Das 18-köpfige Team ist unter 01/4000-8000 von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, erreichbar und steht den Wiener*innen verlässlich zur Seite – damit sie zu ihrem Recht kommen und das Wohnen leistbar bleibt. Zudem wurden 10.478 persönliche Gespräche im MieterHilfe-Servicecenter in der Guglgasse 7 – 9 im dritten Bezirk und bei zahlreichen Beratungsterminen vor Ort (Donauinselfest, Tag des Wiener Wohnbaus, #wienwohntbesser-Tour etc.) geführt (MO/DI/DO/Fr: 9 – 17 Uhr; MI: 9 – 13 Uhr; keine Terminvereinbarung notwendig).

Neuer „Wertsicherungsrechner“ macht Mietpreisbremse überprüfbar

Auf starke Nachfrage trifft auch das neue Service-Angebot der MieterHilfe: Mit dem kostenlosen und anonymen Wertsicherungsrechner auf mieterhilfe.at können alle selbst überprüfen, ob und in welcher Höhe eine Mietzinserhöhung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Nach Eingabe einiger Fakten aus dem Mietvertrag berechnet das Tool den rechnerisch zulässigen Mietzins und berücksichtigt dabei die geltenden Wertsicherungsregelungen sowie die gesetzliche Mietpreisbremse. Weicht der berechnete Betrag von der tatsächlichen Vorschreibung ab, empfiehlt sich eine Überprüfung durch die Expert*innen der MieterHilfe.



Der Hintergrund: Mietzinse dürfen aufgrund des Mieten-Wertsicherungsgesetzes dieses Jahr nur einmal erhöht werden. Voraussetzung ist eine wirksame Wertsicherungsvereinbarung im Mietvertrag. Im geregelten Mietbereich – etwa bei vielen Altbau- und Gemeindewohnungen – darf der Mietzins 2026 aufgrund der Mietpreisbremse um höchstens ein Prozent und 2027 um höchstens zwei Prozent steigen. Am freien Mietmarkt darf die Inflation bis zu drei Prozent vollständig berücksichtigt werden. Für den darüber hinausgehenden Anteil greift die Mietpreisbremse mit einer Reduktion um die Hälfte. Bei einer Jahresinflation von 3,6 Prozent im Jahr 2025 ergibt sich für 2026 eine maximal zulässige Erhöhung von 3,3 Prozent.

Der direkte Link zum Wertsicherungsrechner: https://mieterhilfe.at/tools/wertsicherungsrechner

Mieten- und Betriebskostenrechner runden das Service-Angebot ab

Mit dem kostenlosen Mietenrechner der MieterHilfe können Mieter*innen rasch eine erste Einschätzung erhalten, ob ihr Mietzins gerechtfertigt ist. Auf Basis einiger Angaben zur Wohnung und zum Mietverhältnis wird geprüft, welche gesetzlichen Regelungen maßgeblich sind und ob die Miethöhe grundsätzlich nachvollziehbar erscheint. Das Online-Tool bietet eine einfache Orientierung und hilft, mögliche Fragen oder Auffälligkeiten zu erkennen. Für eine rechtliche Einschätzung und bei Unklarheiten stehen die Expert*innen der MieterHilfe kostenlos zur Verfügung.

https://mieterhilfe.at/tools/mietenrechner

Auch der Betriebskostenrechner der MieterHilfe bietet Mieter*innen eine einfache Möglichkeit, die Betriebskostenabrechnung kostenlos online zu überprüfen. Nach Eingabe der relevanten Daten aus der Abrechnung erhalten Nutzer*innen eine erste Einschätzung, ob die verrechneten Betriebskosten nachvollziehbar erscheinen und ob es Hinweise auf mögliche Unstimmigkeiten gibt. Der Rechner hilft, die eigene Abrechnung besser zu verstehen und offene Fragen gezielt zu erkennen. Für eine genaue Prüfung und persönliche Beratung stehen die Expert*innen der MieterHilfe bereit.

https://mieterhilfe.at/tools/bk-rechner

Das Angebot wird durch zahlreiche Ratgeber, Musterschreiben und Vorlagen zum Download abgerundet (etwa zu den Themen Mietminderung, Kaution und Kündigung).

https://mieterhilfe.at/tools/downloads

MieterHilfe-Bereichsleiter Christian Bartok lädt alle Wiener*innen ein, die Online-Tools auszuprobieren und sich beraten zu lassen: „Unsere kostenlosen Online-Tools bieten Mieterinnen und Mietern eine rasche und unkomplizierte erste Orientierung – ob bei der Überprüfung des Mietzinses, einer Mietzinserhöhung oder der Betriebskostenabrechnung. Gerade bei komplexen Fragen ist es wichtig, mögliche Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen und die eigenen Rechte zu kennen. Wenn nach der Berechnung noch Fragen offenbleiben, stehen unsere Expertinnen und Experten gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung. Die Beratung der MieterHilfe ist immer kostenlos und vertraulich.“