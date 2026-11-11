LH Mikl-Leitner lädt zum zweiten Kinderlandesfeiertag

St. Pölten (OTS) -

Am kommenden Sonntag, 15. November, stehen beim zweiten Kinderlandesfeiertag die jüngsten Landsleute im Mittelpunkt. An 19 Standorten in allen vier Vierteln Niederösterreichs erwartet Kinder und Familien bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm zum Forschen, Experimentieren, Entdecken und Mitmachen. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird das Angebot heuer noch breiter. Auch Kinderbuchautor Thomas Brezina ist wieder mit dabei.

Auch heuer wolle man anlässlich des Landesfeiertages die Kinder in den Mittelpunkt stellen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Wir wollen unseren Kindern an diesem Tag zeigen, dass sie ein wichtiger Teil unseres Landes sind, dass ihre Fragen, Ideen und Talente zählen“, erklärt sie. „Deshalb machen wir zum Leopoldifest ganz Niederösterreich zum Erlebnisraum und zeigen: Niederösterreich ist Kinderösterreich. Ich lade alle Kinder und ihre Familien ein, diesen Tag zu nutzen, Neues auszuprobieren und unser Land mit allen Sinnen zu entdecken.“

Das Programm führt von Kunst und Kultur über Geschichte bis hin zu Natur und Wissenschaft: Im KinderKunstLabor und im Museum Niederösterreich in St. Pölten heißt es entdecken und mitmachen. Im neuen VISTA Science Experience Center in Klosterneuburg können Kinder Wissenschaft hautnah erleben, auch das Museum Gugging steht offen. Das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya lädt zu einer Reise in die Geschichte ein, während im Haus der Wildnis die Geheimnisse der Natur erkundet werden können. Im Haus der Digitalisierung sowie in den Science Centern in Tulln und Lunz wird geforscht und experimentiert. Workshops und Mitmachstationen in Büchereien, etwa in Vitis, Gloggnitz und Scheibbs, ergänzen das Angebot.

Ein besonderes Programmhighlight wartet um 15.30 Uhr im KinderKunstLabor beim persönlichen Treffen mit der Landeshauptfrau und Kinderbuchautor Thomas Brezina. Bereits davor - um 14 Uhr - liest Brezina im Museum Niederösterreich aus seinem neuen Buch „Was dein Körper sagen würde, wenn er sprechen könnte“ und gibt anschließend eine Signierstunde.

Das gesamte Programm des Kinderlandesfeiertages 2026 online auf www.kultur4kids.at/kinderlandesfeiertag.