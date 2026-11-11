Grüne Landstraße: Mega-Eventhalle ohne Bürger:innenbeteiligung: Volksanwaltschaft gibt Grüner Kritik Recht

Wien (OTS) -

Trotz massiver Kritik von Anrainer:innen, Kulturschaffenden und der grünen Opposition hält die Wiener SPÖ an der geplanten Mega-Eventhalle um rund 500 Millionen Euro fest. Eine von den Grünen Landstraße bereits 2025 rechtmäßig verlangte Bürger:innenversammlung wurde vom SPÖ-Bezirksvorsteher Erich Hohenberger verweigert – zu Unrecht, wie nun auch die Volksanwaltschaft feststellt.

In ihrer Stellungnahme stellt die Volksanwaltschaft klar, dass die Zuständigkeit der Wien Holding GmbH für die Errichtung der Arena kein Grund sei, eine Bürger:innenversammlung grundsätzlich auszuschließen. Die Auswirkungen des Projekts auf den Bezirk betreffen sehr wohl Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und liegen im überwiegenden Interesse der Bezirksbevölkerung.

„Hier werden demokratische Rechte mit viel Überheblichkeit von der SPÖ übergangen. Wer hunderte Millionen in teure persönliche Lieblingsprojekte stecken will, muss sich den Fragen der Bevölkerung stellen. Das sollte für die Stadt und vor allem einen SPÖ-Bezirksvorsteher eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein“, kritisiert Siegrid Widhalm, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin der Grünen Landstraße.

Verkehrschaos, Lärm und Budgetrisiko: Bevölkerung darf nicht übergangen werden

Die Grünen Landstraße warnen seit Jahren vor den möglichen Folgen der Mega-Halle für den dritten Bezirk: zusätzliche Verkehrsbelastung, überfüllte öffentliche Verkehrsmittel, mehr Lärm und erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität der Anrainer:innen. Gleichzeitig werfen rechtliche Schwierigkeiten, Verzögerungen und Neuausschreibungen zunehmend Fragen zu Kosten und Realisierbarkeit des Projekts auf.

„Bei unseren Gesprächen mit den Menschen im Bezirk hören wir immer wieder, wie groß die Sorgen sind. Anrainer:innen fragen sich, wie die ohnehin stark belasteten Öffis noch mehr Andrang bewältigen sollen und was zusätzlicher Autoverkehr für ihre Grätzl bedeutet. Statt diese Fragen offen zu beantworten, versucht die SPÖ, ihr millionenschweres Lieblingsprojekt trotz Sparkurs durchzubringen“, so Widhalm.

Grüne laden zum Austausch “St. Marx im Gespräch” am Rochusmarkt

Die Grünen Landstraße fordern nun einen Neustart im Umgang mit der lokalen Bevölkerung und laden zu einem Austausch am 12.12. zwischen 10-13 Uhr am Rochusmarkt ein. Dabei sollen die Sorgen der Anrainer:innen ernst genommen werden.

„Die Stellungnahme der Volksanwaltschaft bestätigt unsere zentrale Forderung: Die Menschen im Bezirk haben ein Recht darauf, gehört zu werden. Eine Mega-Halle darf nicht gegen die Interessen der Bevölkerung durchgepeitscht werden“, betont Widhalm.