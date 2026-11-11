  • 11.11.2026, 10:04:32
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JUNOS Schüler:innen zu Flyeraktion der Identitären: Wer Remigration fordert, hat an Wiener Schulen nichts verloren!

Oberhammer: „Rechtsextremes Gedankengut gehört nicht an unsere Schulen! Die Identitäre Bewegung steht nicht für offenen Diskurs und freien Meinungsaustausch, sondern für Hass!“

Wien (OTS) - 

Am 10.11. ab 7:05 Uhr standen Mitglieder der Identitären Bewegung vor Wiener Schulen, um Flyer zu verteilen, die unter anderem Parolen wie "Vielfalt ist keine Stärke, sondern eine Schwäche" und "Remigration ist der Anfang!" enthielten. “Flyeraktionen, bei denen solche hetzerischen Parolen geteilt werden, sind kein freier Meinungsaustausch, sondern schlecht versteckter Rassismus!”, so Louis Oberhammer, Bundesvorsitzender der JUNOS Schüler:innen.

Auch Hannah Concin, die Landeskoordinatorin von JUNOS Schüler:innen Wien, betont: “Mit Hetze und blankem Rassismus löst man Herausforderungen an Wiens Schulen sicher nicht. Wer Schüler:innen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion diskriminiert, hat kein Recht, vor unseren Schulen zu stehen!”

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