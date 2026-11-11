- 11.11.2026, 10:03:02
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Europas Fußball-Elite live auf JOYN & PULS 4: Italien-Frankreich & Spanien-England in der UEFA Nations League ab Donnerstag um 20:15 Uhr
Fußball der Extraklasse gibt’s am Donnerstag aus Mailand und am Sonntag aus Madrid zur Primetime zu sehen. Die UEFA Nations League live auf JOYN & PULS 4.
Fußballfans dürfen sich auf eine Woche der europäischen Giganten freuen: JOYN und PULS 4 zeigen mit Italien gegen Frankreich und Spanien gegen England die beiden Top-Spiele der UEFA Nations League live im Free-TV und im Stream. Am Donnerstag empfängt Italien Tabellenführer Frankreich. Das Hinspiel endete am 2. Oktober 1:1. Drei Tage später kommt es zum nächsten Fußball-Leckerbissen, wenn die ungeschlagenen Spanier am Sonntag auf England treffen. Die „Three Lions“ mussten die einzige Niederlage in der aktuellen Nations League Saison gegen den Weltmeister mit 2:3 Ende September einstecken. Beide Übertragungen starten um 20:15 Uhr live auf PULS 4 und JOYN.
Moderator Phillip Hajszan begrüßt gemeinsam mit Experte Johnny Ertl die Zuschauer:innen. Florian Knöchl kommentiert die Spitzenspiele aus dem San Siro und dem Metropolitano.
Italien vs. Frankreich am Donnerstag, 12. November 2026: um 20:15 Uhr live auf PULS 4 & JOYN
- Moderator: Phillip Hajszan
- Experte: Johnny Ertl
- Kommentator: Florian Knöchl
Spanien vs. England am Sonntag, 15. November 2026 um 20:15 Uhr live auf PULS 4 & JOYN
- Moderator: Phillip Hajszan
- Experte: Johnny Ertl
- Kommentator: Florian Knöchl
Die UEFA Nations League am Donnerstag, 12. November und Sonntag, 15. November 2026 jeweils um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Rückfragen & Kontakt
ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]
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