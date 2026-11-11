  • 11.11.2026, 09:59:02
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AVISO: PK am 12.11., 10:00 Uhr: UNOS, GW & FW fordern konkreten Umsetzungsplan und grundlegende Kurskorrektur bei WK-Reform

Drei Wählergruppen kritisieren unzureichende Reformvorschläge und fordern verbindlichen Zeitplan sowie Verhandlungen über bislang ausgeklammerte Reformbereiche

Wien (OTS) - 

Nach einem Jahr Reformversprechen in der Wirtschaftskammer ziehen UNOS – Unternehmerisches Österreich, Grüne Wirtschaft und Freiheitliche Wirtschaft eine ernüchternde Bilanz: Das bisher verhandelte Reformpaket reicht aus ihrer Sicht keinesfalls aus, um den Erwartungen der Unternehmerinnen und Unternehmer gerecht zu werden. Es bleibt zu unkonkret, lässt offen, wann und in welchem Umfang die angekündigten Maßnahmen umgesetzt werden, und spart wesentliche Reformbereiche aus. Insbesondere eine Wahlrechtsreform blieb bisher unangetastet; bei der Struktur und den Finanzen der Wirtschaftskammer braucht es deutlich weitergehende Veränderungen. Daher fordern die drei Wählergruppen einen konkreten Umsetzungsplan der bisher beschlossenen Maßnahmen bis zur Sitzung des Wirtschaftsparlaments Österreich am 26. November.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag, 12. November, erläutern die Vertreter:innen der drei Fraktionen ihre Kritik am bisherigen Reformprozess und den Ergebnissen. Dabei stellen sie auch ihre konkreten Forderungen für eine grundlegende Erneuerung der Wirtschaftskammerreform und ihre gemeinsamen Reformanträge, die sie beim Wirtschaftsparlament Österreich am 26. November einbringen werden, vor.

Pressekonferenz

Wann: Donnerstag, 12. November 2026, 10.00 Uhr
Wo: Café Wortner, Wiedner Hauptstraße 55, 1040 Wien

Sprecher:innen:

  • Reinhard Langthaler (Freiheitliche Wirtschaft): Bilanz des Reformprozesses aus Sicht der Unternehmer
  • Sabine Jungwirth (Grüne Wirtschaft): Konsequenzen aus dem bisherigen Reformverlauf
  • Michael Bernhard (UNOS): Neuausrichtung der Reformgruppe

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

Pressekonferenz UNOS, FW, GW



Datum: 12.11.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Café Wortner


Wiedner Hauptstraße 55

1040 Wien





 Rückfragen & Kontakt 
UNOS - Unternehmerisches Österreich
 Mag. Lena Nagl
 Telefon: +4367683414446
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.unos.eu
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