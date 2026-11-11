Anderl: Tut was für mehr Schul- und mehr Lehrplätze!

Wien (OTS) -

„ Die Bundesregierung und die Unternehmen dürfen nicht länger zuschauen, wie immer mehr Jugendliche keinen Ausbildungsplatz in der Schule oder im Betrieb finden ", sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Aktuelle AK-Analysen zeigen: In den berufsbildenden Schulen wie HAK oder HTL fehlen bis zu 8.000 Plätze. Und über 26.000 Jugendliche wollen Lehrstellen im Betrieb, bekommen aber keine. Anderl fordert, dass die Bundesregierung das Schulentwicklungsprogramm an den Bedarf der Jugendlichen anpasst. Die Unternehmen wiederum müssen wieder mehr Lehrlinge aufnehmen – und zwar in Zukunftsbereichen wie der IT-Branche oder in der Installations- und Gebäudetechnik.

Die Arbeiterkammer hat vom Meinungsforschungsinstitut IFES von März bis Mai 2026 österreichweit 789 Mütter oder Väter von 843 Jugendlichen befragen lassen. Konkret war das in der Anmeldephase für einen Platz in einer berufsbildenden Schule ab heurigem September. Ergebnis: 28 Prozent der Jugendlichen bekamen eine Absage. Wichtigster Grund war Platzmangel an der Schule. Hochgerechnet fehlen bis zu 8.000 Schulplätze.

Gleichzeitig hatten laut Zahlen des Arbeitsmarktservice mit Ende Oktober über 26.000 Jugendliche keinen Lehrplatz in einem Betrieb (genau: 26.288). Sie suchen entweder direkt einen Lehrplatz, sind in Schulungen des Arbeitsmarktservice oder in einer überbetrieblichen Lehrausbildung. Ihnen boten die Unternehmen nicht ganz 7.000 offene Lehrstellen (genau: 6.714). Wobei fast die Hälfte der offenen Lehrstellen (48,3 Prozent) nur in zwei Branchen angeboten wird, im Handel und im Tourismus.

Hier müsse gegengesteuert werden, verlangt AK Präsidentin Renate Anderl:

+ Für die Ausbildung in der Schule fordert Anderl von der Bundesregierung, dass sie das Schulentwicklungsprogramm aktualisiert. Die Kapazitäten müssen dort ausgebaut werden, wo Schulplätze fehlen. Außerdem muss es eine öffentliche Liste von freien Schulplätzen der einzelnen Schulen geben, wie sie etwa die Bildungsdirektion Wien bereitstellt.

+ Für die Ausbildung in den Betrieben fordert Anderl: Die Unternehmen müssen endlich wieder mehr Lehrstellen anbieten – und ihren Investitionsstau bei der Fachkräfteausbildung auflösen. Nötig sind vor allem neue Lehrstellen in Zukunftsbereichen wie der IT-Branche oder in der Installations- und Gebäudetechnik, mit der unter anderem die Abhängigkeit von Öl und Gas beim Heizen reduziert werden soll.

HINWEIS: AK Bildungsinfotage, 11. bis 14. November 2026. Eintritt frei! Für Schulklassen Mittwoch bis Donnerstag 8:30 bis 14:30 Uhr; Familienprogramm Freitag 14:30 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr – im AK Wien Bildungsgebäude, 1040, Theresianumgasse 16-18, Anmeldung unter http://bildungsinfotage.ak.at