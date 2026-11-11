Gesund älter werden: Gefäße und Mitochondrien im Rampenlicht der Buch Wien

Wien (OTS) -

Beim Gesundheitsgespräch „Heimliche Longevity-Heldinnen“ zeigen Gefäßchirurg Afshin Assadian und Mediziner Stephan Barth, welche Rolle das Versorgungsnetz des Körpers und die Kraftwerke unserer Zellen für ein langes, gesundes Leben spielen. Am 27. November 2026, 14.00 bis 15.00 Uhr auf der Die Presse-Bühne, in Kooperation mit dem Gefäßforum Österreich.

Infos: www.gefaessforum.at

Möglichst lange körperlich aktiv, geistig wach und selbstständig bleiben: Dieser Wunsch steht im Zentrum der Diskussion um Longevity. Doch welche biologischen Prozesse tragen dazu bei, gesund älter zu werden? Und was lässt sich im Alltag beeinflussen? Darüber sprechen Prim. Priv.-Doz. Dr. Afshin Assadian , wissenschaftlicher Sprecher des Gefäßforums Österreich und Vorstand Gefäßchirurgie Klinik Ottakring, sowie Dr. Stephan Barth am Freitag, 27. November 2026, von 14.00 bis 15.00 Uhr auf der Die Presse-Bühne der Buch Wien in der Messe Wien. Durch das Gespräch führt Köksal Baltaci, Die Presse. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Gefäßforum Österreich statt.

Vom Gefäßsystem bis in die einzelne Zelle

Gefäße und Mitochondrien erfüllen unterschiedliche, eng miteinander verbundene Aufgaben: Während die Blutgefäße Sauerstoff und Nährstoffe zu Organen und Geweben transportieren, machen Mitochondrien in den Zellen Energie für zahlreiche Lebensvorgänge verfügbar. Beide bleiben im Alltag meist unbeachtet – dabei sind sie wesentlich für die Funktionsfähigkeit unseres Körpers.

Das Gesundheitsgespräch verbindet diese beiden Perspektiven. Afshin Assadian richtet den Blick auf die Gefäßgesundheit und die Bedeutung von Prävention und Früherkennung. Stephan Barth erläutert die Rolle der Mitochondrien für Stoffwechsel und Energiehaushalt. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, wie Ernährung, Bewegung und weitere Lebensgewohnheiten mit gesundem Altern zusammenhängen.

Gefäßgesundheit: Vorsorge für den ganzen Körper

Gefäßerkrankungen entwickeln sich häufig über lange Zeit unbemerkt. Ihre Folgen können jedoch die Gesundheit und Selbstständigkeit erheblich beeinträchtigen. Umso wichtiger ist es, persönliche Risikofaktoren zu kennen und rechtzeitig gegenzusteuern.

Als Gefäßchirurg und wissenschaftlicher Sprecher des Gefäßforums Österreich setzt sich Assadian dafür ein, das Bewusstsein für diese Zusammenhänge zu stärken. Beim Gespräch auf der Buch Wien steht deshalb auch die Frage im Mittelpunkt, welchen Beitrag Vorsorge und eine frühzeitige Behandlung zum Erhalt der Lebensqualität leisten können.

Mitochondrien: Kleine Strukturen mit großer Wirkung

Mitochondrien sind vor allem als Kraftwerke der Zellen bekannt. Ihre Bedeutung reicht jedoch über die Energiebereitstellung hinaus: Sie sind in vielfältige Prozesse des Zellstoffwechsels eingebunden. Stephan Barth vermittelt, wie diese Vorgänge mit der Gesundheit des gesamten Körpers zusammenhängen. Dabei schlägt er die Brücke von der Zellbiologie zu alltagsnahen Themen wie Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement.

Bühnentalk „Heimliche Longevity-Heldinnen“ auf der Buch Wien, Messe Wien

Beim Gesundheitsgespräch „Heimliche Longevity-Heldinnen“ zeigen Gefäßspezialist Afshin Assadian und Mediziner Stephan Barth, welche Rolle das Versorgungsnetz des Körpers und die Kraftwerke unserer Zellen für ein langes, gesundes Leben spielen. in Kooperation mit dem Gefäßforum Österreich. Moderation: Köksal Baltaci, Die Presse

Datum: 27.11.2026, 14:00 Uhr - 27.11.2026, 15:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Messe Wien

Messeplatz 1

1020 Wien

Österreich

URL: https://www.buchwien.at