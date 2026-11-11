  • 11.11.2026, 09:33:02
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  • OTS0032

Brücke über den Kleinen Kamp bei Schönbach umfassend saniert

Generalinstandsetzung der Brücke im Zuge der L 7199 abgeschlossen – rund 320.000 Euro investiert

St. Pölten (OTS) - 

In der Gemeinde Schönbach wurde die Brücke über den Kleinen Kamp im Zuge der Landesstraße L 7199 einer umfassenden Generalinstandsetzung unterzogen. Kürzlich erfolgte die offizielle Baufertigstellung. Die Bauarbeiten wurden von der STRABAG AG in Rastenfeld durchgeführt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 320.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Das Brückenobjekt überspannt im Gemeindegebiet von Schönbach den Kleinen Kamp und wurde 1985 als einfeldriges Stahlbetonplattentragwerk mit einer Gesamtstützweite von rund 16 Metern errichtet. Wesentliche Bauteile wie Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtungs- und Entwässerungssystem sowie die Brückenausrüstung wiesen Schäden auf und entsprachen zuletzt nicht mehr den heutigen Standards. Um eine weitere Verschlechterung des Bauwerkszustandes zu verhindern und einen sicheren und reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten, entschied sich der NÖ Straßendienst, Abteilung Brückenbau, für eine Generalinstandsetzung.

Im Zuge der Arbeiten wurden die Abdichtung und der Fahrbahnbelag vollständig erneuert sowie neue Randbalken und ein neues Geländer hergestellt. Zusätzlich wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ein Fahrzeugrückhaltesystem installiert. Durch die Neugestaltung der Randbalken konnte die Fahrbahnbreite um rund einen halben Meter vergrößert werden.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
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