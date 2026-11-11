KI-Agenten erobern die Arbeitswelt: Kritisches Denken wird zur Schlüsselkompetenz

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz kann längst mehr als Texte schreiben, Bilder erzeugen oder Fragen beantworten. Immer häufiger übernehmen sogenannte KI-Agenten ganze Arbeitsschritte selbstständig. „Das stellt die Arbeitswelt vor neue Herausforderungen: Gefragt sind zunehmend Menschen, die KI-Systeme steuern, in betriebliche Abläufe integrieren und deren Ergebnisse kritisch beurteilen können“, so Mag. Barbara Kluger-Schieder, Leiterin des Bildungsmanagements der WK Wien. Dies zeigt auch die aktuelle Studie von PER Insight im Auftrag des Bildungsmanagements der Wirtschaftskammer Wien.

KI-Agenten: Von fünf auf fast 700 Nennungen

Wie dynamisch sich die Anforderungen verändern, zeigt sich an den Zahlen: In drei Untersuchungswellen wurden insgesamt 314.402 öffentliche Aussagen aus Medien, sozialen Netzwerken und Webseiten im deutschsprachigen Raum im Zeitraum von April 2023 bis März 2026 analysiert. Der Diskurs über notwendige KI-Kompetenzen hat sich dabei zuletzt innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt (+107 Prozent), innerhalb von zwei Jahren nahezu verdreifacht. Besonders auffällig ist der rasante Bedeutungsgewinn von KI-Agenten: Während deren Umgang 2023/24 gerade fünfmal thematisiert wurde, waren es 2025/26 bereits 669 Nennungen.

Damit verschiebt sich auch der Schwerpunkt der gefragten Fähigkeiten. Gutes „Prompten“, also das Formulieren geeigneter Anweisungen an KI-Systeme, bleibt wichtig. Zunehmend geht es aber darum, mehrere KI-Agenten zu koordinieren, sie in bestehende Prozesse einzubinden und festzulegen, wann Menschen eingreifen müssen. Auch bei technischen Kompetenzen rückt damit die Integration von KI stärker in den Vordergrund als das klassische Programmieren.

„KI-Agenten nehmen uns keine Verantwortung ab, aber sie verschieben sie deutlich. Je selbstständiger die Systeme arbeiten, desto wichtiger wird es, Aufgaben richtig zu verteilen, Ergebnisse zu beurteilen und im Zweifel einzugreifen“, erklärt Dr. Axel Maireder, Geschäftsführer von PER Insight und Studienautor im Auftrag der WK Wien.

Je intelligenter die KI, desto wichtiger der Mensch

Eine weitere Erkenntnis der Studie: Mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit von KI gewinnt ausgerechnet eine zutiefst menschliche Fähigkeit an Bedeutung, das kritische Denken. Analytisches Urteilsvermögen, fachliche Kompetenz und die Fähigkeit, KI-Ergebnisse zu hinterfragen, werden immer wichtiger.

Gleichzeitig wächst die Sorge, dass durch den unreflektierten Einsatz von KI genau diese Fähigkeiten verloren gehen könnten. In 2.829 untersuchten Aussagen wird analytisches und kritisches Denken thematisiert, das ist mehr als sechsmal so häufig wie zwei Jahre zuvor. Besonders im Bildungsbereich stellt sich damit die Frage, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann, ohne eigenständiges Denken und Lernen zu vernachlässigen.

EU AI Act: KI-Kompetenz wird zur Pflichtaufgabe

Neben technischen und analytischen Fähigkeiten rücken rechtliche Fragen verstärkt in den Mittelpunkt. Besonders deutlich zeigt sich das beim juristischen Wissen, dessen Erwähnungen gegenüber der niedrigen Ausgangsbasis auf das 19-Fache gestiegen sind. Datenschutz, Haftung und die Anforderungen des europäischen AI Act machen KI-Kompetenz auch zu einem wichtigen Thema für die betriebliche Weiterbildung.

„Der öffentliche Diskurs zu KI-Kompetenzen hat sich in zwei Jahren fast verdreifacht und er zeigt uns früh, was gefragt sein wird: Es reicht nicht mehr, KI-Werkzeuge zu bedienen. Wer mehrere KI-Agenten steuern und KI sinnvoll in bestehende Prozesse integrieren kann, wird gebraucht – und das Wissen um Recht und Datenschutz wird mit dem EU AI Act zur Pflicht“, betont Kluger-Schieder.

Die Studie zeigt allerdings auch Handlungsbedarf: Während Medienkompetenz und IT-Wissen im öffentlichen Diskurs zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird vergleichsweise selten über entsprechende Weiterbildungsangebote gesprochen.

Von der Schule bis zum Beruf: Bildung muss Schritt halten

„Genau hier setzen die WKW-Bildungseinrichtungen an: mit aktuellen, modularen Angeboten und kompakten Formaten, die mit der Entwicklung Schritt halten. Wichtig ist uns dabei auch, dass kritisches Denken und Urteilsvermögen nicht auf der Strecke bleiben, wenn Menschen KI nutzen“, so Kluger-Schieder.

Die Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammer Wien greifen diese Entwicklungen auf unterschiedlichen Ausbildungsstufen auf:

Das WIFI Wien bietet bereits ein breites Spektrum an KI-Weiterbildungen. Besonders gefragt ist derzeit der KI-Führerschein als Teil der KI-Akademie, der praxisorientiert grundlegende Kompetenzen für den beruflichen Umgang mit Künstlicher Intelligenz vermittelt.

bietet bereits ein breites Spektrum an KI-Weiterbildungen. Besonders gefragt ist derzeit der KI-Führerschein als Teil der KI-Akademie, der praxisorientiert grundlegende Kompetenzen für den beruflichen Umgang mit Künstlicher Intelligenz vermittelt. Auch im Hochschulbereich wird das Angebot weiterentwickelt: Der Bachelor-Studiengang Digital Business der FHWien der WKW verbindet digitale Technologien und KI-Kompetenzen mit wirtschaftlichem Know-how. Mit der neuen Spezialisierung „AI for Business“ wird dieser Schwerpunkt weiter ausgebaut.

verbindet digitale Technologien und KI-Kompetenzen mit wirtschaftlichem Know-how. Mit der neuen Spezialisierung „AI for Business“ wird dieser Schwerpunkt weiter ausgebaut. Im schulischen Bereich wird der Umgang mit KI bereits aktiv gefördert: Die Tourismusschulen MODUL stellen geeignete KI-Tools zur Verfügung, bilden ihre Lehrkräfte laufend weiter und teilen im aktiven Austausch mit anderen Schulen innovative Lehrkonzepte. Für besondere digitale Kompetenzen wurde das MODUL vom Bildungsministerium als Expert.Plus-Schule ausgezeichnet.

Die zentrale Botschaft der Studie: Nicht die KI allein entscheidet über den Erfolg ihres Einsatzes, sondern die Kompetenz der Menschen, die mit ihr arbeiten. Wer KI sinnvoll einsetzen, ihre Grenzen erkennen und Verantwortung für Entscheidungen übernehmen kann, wird in der Arbeitswelt von morgen besonders gefragt sein.

Über die Studie

Die Studie „Kompetenzen zu Generativer AI am Arbeits- und Bildungsmarkt“ wurde von PER Insight (vormals IMWF Austria) im Auftrag der Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammer Wien durchgeführt. In drei Untersuchungswellen von April 2023 bis März 2026 wurden insgesamt 314.402 öffentliche Aussagen aus Medien, sozialen Netzwerken und Webseiten im deutschsprachigen Raum untersucht. Die Ergebnisse zeigen, welche KI-Kompetenzen im öffentlichen Diskurs zunehmend an Bedeutung gewinnen, und liefern wichtige Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildungsangeboten.

Weiterführende Informationen zu KI-Bildungsangeboten der WK Wien