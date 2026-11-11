Ein „Wiener Wäldchen“ für Meidling: Wien pflanzt neuen Mini-Wald im Miep-Gies-Park

Wien (OTS) -

Im Miep-Gies-Park im 12. Bezirk wächst künftig ein Mini-Wald heran: Gemeinsam mit engagierten Schüler*innen wurden auf über 200 m² Bäume und Sträucher gepflanzt. Das neue „Wiener Wäldchen“ ergänzt die bestehende Parkanlage um einen naturnahen Bereich, der sich in den kommenden Jahren zu einem vielfältigen Lebensraum entwickeln soll.

„Intakte Natur und Grünräume sind ein unverzichtbarer Teil der Lebensqualität in unserer Stadt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das Wiener Wäldchen bietet Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen, sichert die Artenvielfalt und bietet Menschen ein intensives Naturerlebnis direkt vor der Haustür.“

Das erste „Wiener Wäldchen“ wurde 2022 im 5. Bezirk im Stefan-Weber-Park gepflanzt – mit dem neuen Standort gibt es im gesamten Wiener Stadtgebiet nun sechzehn Wiener Wäldchen.

Stadtnatur auf kleiner Fläche

Die „Wiener Wäldchen“ orientieren sich am Konzept der Miyawaki-Wälder: Sie wachsen schnell, sind besonders artenreich und benötigen nur wenig Platz, da sie in etwa die Größe eines Tennisplatzes haben. Zusätzlich sind die Mini-Wälder Schattenspender und tragen durch Verdunstungskühlung auch zur Temperaturregulierung bei – ein wichtiger Beitrag für ein klimaresilientes und lebenswertes Wien.

„Die Förderung der Biodiversität ist den Wiener Stadtgärten ein wichtiges Anliegen. Was heute noch ein junges Wäldchen ist, entwickelt sich in den kommenden Jahren zu einem vielfältigen Ökosystem, das Insekten, Vögeln und anderen Tierarten Nahrung und Lebensraum bietet. Unsere Parkanlagen erfüllen unterschiedlichste Bedürfnisse – von Erholung und Bewegung bis hin zum Schutz der Artenvielfalt. Mit gezielten Maßnahmen wie den ‚Wiener Wäldchen‘ können wir vielfältige und klimafitte Grünräume schaffen, die sowohl den Menschen als auch der Natur zugutekommen“, sagt Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Neues „Wiener Wäldchen“ im 12. Bezirk

Das Projekt „Wiener Wäldchen“ wird als Gemeinschaftsprojekt der Magistratsdirektion sowie den Magistratsabteilungen Wiener Stadtgärten und Umweltschutz geführt. Im Miep-Gies-Park im 12. Bezirk wurde eine Grünfläche mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt – so entsteht hier ein neues Wiener Wäldchen.

Das Wiener Wäldchen in Meidling ist zudem im Zuge des Wiener Klimateams umgesetzt worden.

„Jedes Kind soll Natur erleben können, unabhängig davon, ob die Familie einen eigenen Garten hat. Dafür sind öffentliche Grünräume wie der Miep-Gies-Park so wichtig. Beim neuen Wiener Wäldchen, das auch Teil eines Meidlinger Klimateam-Projekts ist, haben die Kinder der nahegelegenen Rothenburgschule selbst mitgepflanzt. Sie gestalten ihren Bezirk mit und können in den nächsten Jahren erleben, wie ihr Wäldchen wächst.“, sagt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Auch diesmal wurden wieder Schüler*innen in die Pflanzaktionen mit eingebunden. Gemeinsam mit Gärtner*innen der Wiener Stadtgärten wurden die Bäumchen und Sträucher gesetzt und gleichzeitig ein direkter Bezug zur Begrünung in der Stadt hergestellt.

Alle Infos zu den Wiener Wäldchen: https://www.wien.gv.at/umwelt/wiener-waeldchen