SOS Mitmensch: Von Quartal zu Quartal mehr Hiergeborene ohne österreichische Staatsbürgerschaft

Wien (OTS) -

SOS Mitmensch sieht in den heute von der Statistik Austria veröffentlichten Einbürgerungszahlen eine weitere Bestätigung für den dringenden Handlungsbedarf bei hiergeborenen Kindern. In den ersten drei Quartalen 2026 hat sich die Zahl der in Österreich geborenen Kinder ohne österreichische Staatsbürgerschaft weiter markant erhöht. Während mehr als 13.000 Kinder in Österreich zur Welt kamen, ohne die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten, wurden im gleichen Zeitraum laut Statistik Austria lediglich 4.389 hier geborene Personen eingebürgert. Damit werde demnächst die Zahl von 300.000 hier geborenen und hier lebenden Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft überschritten, warnt SOS Mitmensch.

„Alle verfügbaren Studien zeigen, dass die Staatsbürgerschaft für im Land geborene Kinder ein positiver Motor für Zugehörigkeit, Bildungserfolg und Arbeitschancen ist. Darüber hinaus ist die Staatsbürgerschaft ein wichtiger Baustein für demokratische Beteiligung. Daher sollte ein besserer Zugang zur Staatsbürgerschaft für Hiergeborene von einer auf Vernunft ausgerichteten Politik begrüßt und nicht bekämpft werden“, betont Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. Pollak appelliert an die Bundesregierung, die kürzlich ins Leben gerufene Staatsbürgerschaftsinitiative „Ein Pass, der passt“ zu unterstützen. Aktuell kommen aufgrund der restriktiven Gesetzeslage jeden Tag durchschnittlich 50 Kinder in Österreich zur Welt, ohne die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Ziel der kürzlich vom Politikwissenschafter Rainer Bauböck, der Regisseurin Olga Kosanović und dem Demokratieforscher Gerd Valchars gestarteten Staatsbürgerschaftsinitiative „Ein Pass, der passt“ ist die automatische Staatsbürgerschaftsverleihung an hier geborene Kinder, deren Eltern schon jahrelang legal in Österreich leben. Unterstützt wird die Initiative von mehr als 100 prominenten Persönlichkeiten. Darunter sind etwa Franz Vranitzky, Franz Fischler, Irmgard Griss, Manfred Matzka, Heide Schmidt, Alma Zadić, Christian Konrad, Kenan Güngör, Stephanie Krisper, Ferdinand Lacina, Maria Berger, Rudolf Scholten, Ferry Maier, Friedhelm Frischenschlager und Bischof Glettler. Bereits mehr als 26.000 Menschen haben auf der Petitionsplattform mein.aufstehn.at unterzeichnet.