15 Jahre Tierfriedhof Wien

Wien (OTS) -

Was 2011 als Antwort auf zahlreiche Anfragen Wiener Tierhalter*innen begann, ist heute ein etablierter Ort des Gedenkens: Der Tierfriedhof Wien feiert sein 15-jähriges Bestehen. Auf rund 5.800 Quadratmetern bietet die Anlage Raum für einen würdevollen Abschied von geliebten Haustieren und zählt mittlerweile zu den wichtigsten Anlaufstellen für Tierbestattungen in Wien. Am 17. November wird es am Tierfriedhof anlässlich des Jubiläums ein Gedenkfest geben.

15 Jahre nach Gründung umfasst die Anlage über 900 Grabstellen, die etwa 1.300 Tieren als letzte Ruhestätte dienen. Jährlich werden durchschnittlich rund 130 Haustiere beigesetzt. Am häufigsten sind es Hunde und Katzen, aber auch Meerschweinchen, Hamster, Papageien, Wellensittiche oder Schildkröten finden hier ihre letzte Ruhestätte.

„Als wir vor 15 Jahren den Tierfriedhof eröffnet haben, war uns bewusst, dass wir damit auf ein echtes Bedürfnis vieler Wienerinnen und Wiener reagieren. Schon damals haben sich zahlreiche Menschen an uns gewandt, weil sie sich einen würdevollen Ort des Abschieds für ihre treuen Begleiter gewünscht haben. Heute zeigt die hohe Nachfrage, dass diese Entscheidung richtig war, denn der Tierfriedhof bietet Tierhalterinnen und Tierhaltern einen geschützten Raum für ihre Trauer und es ist wirklich berührend, wie liebevoll die letzten Ruhestätten gestaltet sind“, so Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke.

Die parkähnliche Anlage verbindet würdevolle Tierbestattungen mit einer naturnahen Gestaltung. Verschiedene Bestattungsformen stehen zur Verfügung, darunter klassische Erdgräber, Urnengräber und eine Urnenwand. Seit 2024 ergänzt eine Naturgrabanlage das Angebot.

Gemeinsame Ruhestätte für Mensch und Tier

Eine besondere Form der Verbundenheit bieten die Friedhöfe Wien seit 2018 mit den Mensch-Tier-Gräbern bei der Feuerhalle Simmering. „Die Wiener Stadtwerke stehen für Angebote, die Menschen in allen Lebensphasen begleiten. Mit den Mensch-Tier-Gräbern bieten Friedhöfe Wien eine besondere Möglichkeit des gemeinsamen Gedenkens. Sie tragen dem Wunsch von Tierhalterinnen und Tierhaltern Rechnung, die enge Verbundenheit zu ihrem geliebten Tier auch über den Tod hinaus an einem gemeinsamen Ort sichtbar zu bewahren,“ so Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke GmbH.

Gedenkveranstaltung am 17. November

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens lädt der Tierfriedhof Wien am 17. November 2026 zu einer Gedenkveranstaltung auf den Tierfriedhof Wien ein. Gemeinsam mit Tierhalter*innen wird an verstorbene Weggefährten erinnert und ihrer gedacht. Persönliche Erinnerungen, gemeinsames Innehalten und das Entzünden von Lichtern stehen dabei im Mittelpunkt. „Die Beziehung zwischen Mensch und Tier endet nicht mit dem Abschied. Mit der Gedenkveranstaltung möchten wir einen Rahmen schaffen, um gemeinsam zu erinnern und den Tieren zu danken, die unser Leben über viele Jahre bereichert haben“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH und der Tierfriedhof Wien GmbH.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Gäste bei Einbruch der Dunkelheit: Gemeinsam werden Teelichter entzündet, die Kinder im Rahmen eines Kreativprojekts der Vienna Hobby Lobby gestaltet haben. So entsteht ein stimmungsvolles Lichtermeer als Zeichen der Erinnerung und Verbundenheit.

15 Jahre Tierfriedhof Wien: Gemeinsames Gedenken im Lichtermeer

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Gäste bei Einbruch der Dunkelheit: Gemeinsam werden Teelichter entzündet, die Kinder im Rahmen eines Kreativprojekts der Vienna Hobby Lobby gestaltet haben. So entsteht ein stimmungsvolles Lichtermeer als Zeichen der Erinnerung und Verbundenheit. Der Eintritt ist frei. Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]

Datum: 17.11.2026, 17:00 Uhr - 17.11.2026, 20:00 Uhr

Art: Jahrestag

Ort: Tierfriedhof Wien

Anton-Mayer-Gasse 5

1110 Wien

Österreich