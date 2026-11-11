Novembergedenken in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten mit Vortrag und Konzert

St. Pölten (OTS) -

Heute, Mittwoch, 11. November, lädt die Ehemalige Synagoge St. Pölten zum Gedenken an die Novemberpogrome 1938. Die Veranstaltung in Kooperation mit dem Injoest verbindet historische Forschung mit Musik. Peter Hinterndorfer, Mitarbeiter des Injoest, gibt Einblicke in das Projekt „Digitale Erinnerungslandschaft Niederösterreich“. Anschließend kommt „Stele“ für Sprecher und Streichsextett des Komponisten Rudolf Jungwirth zur Aufführung. Die eindrucksvolle Vertonung von Zeitzeugenberichten wird von Joachim Rathke als Sprecher und dem auf Barockmusik spezialisierten Ensemble Castor gestaltet. Der Eintritt ist frei. Begleitet wird die Aufführung vom Ensemble Castor, das mit seinen besonderen Klangfarben für ein eindrucksvolles musikalisches Erlebnis sorgt. Zwei barocke Musikstücke bilden den Rahmen für „Stele“. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Weitere Informationen sind unter ehemalige-synagoge.at/gedenken zu finden.

Darüber hinaus lädt die Ehemalige Synagoge am Sonntag, 15. November, zum letzten Tag der Wechselausstellung „Geraubte Heiligkeit – Judaica aus Niederösterreich“ ein. Die Schau ist an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und zeigt sieben Ritualobjekte aus den zerstörten und geplünderten Synagogen und Bethäusern Niederösterreichs. Diese wurden entweder vor dem 10. November 1938 zur Aufbewahrung in das Jüdische Museum Wien gebracht oder gelangten als Raubgut in den Handel und wurden nach dem Krieg von Sammlern erworben. Zum Abschluss findet um 11 Uhr eine letzte Führung mit der Kuratorin Martha Keil statt. Der Führungsbeitrag beträgt 5,5 Euro pro Person, für Kinder bis 6 Jahre ist kein Beitrag zu entrichten.

Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich, Maren Sacherer, BA, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, unter der Handynummer +43 664 60 499 918, per E-Mail an [email protected], www.ehemalige-synagoge.at/geraubte-heiligkeit, www.ehemalige-synagoge.at