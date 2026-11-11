  • 11.11.2026, 09:02:32
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Vienna Insurance Group übernimmt Krankenversicherer in der Türkei

Wien (OTS) - 

Mit dem Erwerb der Demir Sağlik ve Hayat Sigorta A.Ş. (Demir) baut die Vienna Insurance Group (VIG) ihre Präsenz am türkischen Markt aus. Die strategische Akquisition erweitert das Produktangebot im profitablen und stark wachsenden Segment der Krankenversicherung und trägt somit zur Diversifikation der Portfolios in der Türkei bei.

Demir ist seit über 30 Jahren als Spezialist für Krankenversicherungen am türkischen Markt tätig und arbeitet landesweit mit über 1.800 vertraglich angebundenen Gesundheitseinrichtungen zusammen. Das Produktportfolio umfasst private Kranken- und Krankenzusatzversicherungen sowie Gruppenkrankenversicherungen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden. Darüber hinaus zählt Demir zu den führenden Anbietern für Reiseversicherungen sowie Krankenversicherungen für ausländische Staatsangehörige. Mit der Übernahme von Demir positioniert sich die VIG auch im Bereich Gesundheitstourismus.

Gerhard Lahner, 2. Generaldirektor-Stellvertreter der VIG und länderverantwortlich für die Türkei, zur Übernahme: „Die Türkei ist für die VIG ein dynamischer Markt, der insbesondere im Segment der Krankenversicherung hohes Wachstumspotential zeigt. Das Thema Gesundheitsvorsorge hat hohe strategische Relevanz für unsere Gruppe und ist durch den Erwerb von Demir nun auch am türkischen Markt prominent positioniert. Wir freuen uns sehr, damit einen starken Impuls für weiteres profitables Wachstum zu setzen.“

“Wir danken dem Vorstand und den Mitarbeitenden von Demir für ihr Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Durch die Verschränkung von Demirs Know-How in der Krankenversicherung und der starken Positionierung der VIG in der Türkei und in Zentral- und Osteuropa eröffnen sich vielversprechende Perspektiven“, so Peter Lovas, Vorsitzender des Boards von Demir und Gründer des Eigentümers und Verkäufers EMF Capital Partners.

Viktor Hodara, CEO von Demir, zum Erwerb: „Wir sind stolz darauf, dass unsere Gesundheitsexpertise von der VIG als eine der führenden internationalen Versicherungsgruppen so hoch eingeschätzt wird und freuen uns auf dieses nächste Kapitel! Es wird uns vielfältige Wachstumschancen auf lokaler sowie internationaler Ebene bringen.“

Die Übernahme fällt in eine Zeit, in der Gesundheitsvorsorge in der Türkei eine besonders wichtige Rolle spielt. Dies zeigen auch die Ergebnisse der aktuellen VIG Risk Literacy Studie, die in zwölf europäischen Ländern untersucht, wie realistisch Menschen Alltagsrisiken einschätzen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf Gesundheitsrisiken: In der Türkei schätzen sechs von zehn Befragten ihr persönliches Risiko, eine benötigte medizinische Untersuchung oder Behandlung nicht zu erhalten, als hoch ein. Gleichzeitig unterschätzt knapp die Hälfte, wie häufig Menschen aufgrund von Kosten, Wartezeiten oder Entfernung keine benötigte medizinische Versorgung erhalten. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig ein verlässlicher Zugang zu medizinischen Leistungen ist. Mit dem Erwerb von Demir und dessen Netzwerk adressiert die VIG dieses Bedürfnis gezielt.

Die Vienna Insurance Group ist seit 2007 in der Türkei tätig und erzielte 2025 mit der Sachversicherungsgesellschaft Ray Sigorta und der Lebensversicherungsgesellschaft Viennalife ein Prämienvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen und regulatorischen Genehmigungen.

Rückfragen & Kontakt

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Karin Kafesie
Telefon: +43 664 601 39 21211
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.group.vig

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