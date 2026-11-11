JTM digital GmbH wird Teil der Helmes-Gruppe

Wien (OTS) -

Das österreichische IT-Unternehmen JTM digital GmbH geht eine strategische Partnerschaft mit der international agierenden Helmes-Gruppe ein. Die beiden Unternehmen verbinden damit ihre Stärken, um gemeinsame Potenziale zu nutzen. Das bestehende österreichische Management führt die JTM digital GmbH weiterhin und gestaltet die gemeinsame Vision aktiv mit.

JTM digital bringt tiefgreifendes Marktverständnis, professionelle Abwicklung und damit einhergehend langjährige Geschäftsbeziehungen im österreichischen sowie europäischen Raum ein. Helmes ergänzt dieses Profil durch globale Reichweite, bewährte Prozesse und ein breites technologisches Fundament.

„Estland zeigt seit Jahren, wie Digitalisierung und technologische Vorreiterschaft im öffentlichen und privaten Sektor gelingen. Mit Helmes holen wir genau diese Erfahrung sowie fundiertes KI-Know-how in den deutschsprachigen Raum. Gemeinsam wollen wir die digitale Transformation in Verwaltung und Wirtschaft spürbar voranbringen, denn in dieser Partnerschaft trifft österreichische Expertise auf bewährte estnische Best Practices.“, sagt Moritz Kronberger, Geschäftsführer der JTM digital GmbH.

„Für Helmes stärkt dieser Schritt unser Verständnis des lokalen Marktes und eröffnet uns Zugang zu etablierten Beziehungen zu Organisationen des öffentlichen Sektors und Unternehmenskunden. Dadurch kann Helmes erstklassige Leistungen in Österreich und weiteren deutschsprachigen Märkten erbringen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Umsetzung von Projekten für den öffentlichen Sektor in Estland und Lettland hat Helmes maßgeblich zur Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen beigetragen und an rund einem Drittel der digitalen Verwaltungsservices Estlands mitgewirkt. JTM digital erweitert unsere Kompetenzen noch zusätzlich. Gemeinsam bauen wir auf unserem vereinten Wissen und unserer Erfahrung auf, um Organisationen des öffentlichen Sektors international einen noch größeren Mehrwert zu bieten“, so Andres Kaljo, Partner und Mitglied des Vorstands von Helmes.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Kompetenzen nahtlos zu verzahnen. Während JTM digital seine Stärke in der Individualsoftwareentwicklung behält, erweitert die Partnerschaft das Leistungsportfolio und eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz. Dies schafft Spielraum für innovative Lösungen, die lokal verwurzelt sind, aber international wirken können.

Helmes ist ein weltweit führender Partner für digitale Transformation mit über 35 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Experten an 20 Standorten und hat sich auf die Entwicklung sicherer, skalierbarer Softwarelösungen spezialisiert. Mit einem breiten Portfolio, das von strategischer Beratung bis hin zu komplexen IT-Systemen reicht, unterstützt Helmes Kunden in den Bereichen Verwaltung, Verteidigung, Gesundheit, Finanzen und Logistik. Die enge Zusammenarbeit der Teams und die Einhaltung internationaler Standards wie ISO 27001, ISO 9001 und ISO 14001 gewährleisten höchste Qualität und Datensicherheit.

JTM digital ist ein österreichisches IT-Unternehmen, das Unternehmen und öffentliche Organisationen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Fokus auf Softwareentwicklung, Service- und UX-Design verbindet JTM digital technische Innovation mit tiefem Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden.