18.11.: Penzing: Bürger*innenversammlung gemäß § 104c WStV

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, dem 18. November 2026 findet in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr in der Bezirksvorstehung Penzing (14., Hütteldorfer Straße 188, Pavillon 1, 1. Stock) eine offizielle Bürger*innenversammlung gemäß § 104c der Wiener Stadtverfassung statt. Das Thema der Bürger*innenversammlung lautet: „Neugestaltung des H.-C.-Artmann-Parks und Einsicht in Umbauplan“. Die zuständigen Abteilungen, Expert*innen und Fachdienststellen der Stadt

Wien präsentieren zusammen mit der Bezirksvorstehung Penzing allen interessierten

Bürgerinnen und Bürgern die Pläne zur Neugestaltung.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 14. Bezirk, Tel. 01/4000-14111 bzw. E-Mail: [email protected] (Schluss) red