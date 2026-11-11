Müdigkeit, Gewichtszunahme, Erschöpfung: Hashimoto bleibt oft lange unerkannt

Wien (OTS) -

Wer sich dauerhaft müde und antriebslos fühlt, denkt meist nicht sofort an die Schilddrüse. Doch genau dort kann die Ursache liegen. Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen das eigene Schilddrüsengewebe richtet. Längerfristig kann dies zu einer Unterfunktion führen. Weil die Beschwerden meist unspezifisch sind und schleichend beginnen, bleibt die Krankheit oft lange unentdeckt. Hashimoto betrifft überwiegend Frauen: Rund 70 bis 80 Prozent der Betroffenen sind weiblich. Eine Abklärung in einer WIGEV-Spezialambulanz ist insbesondere bei auffälligen Schilddrüsenbefunden oder anhaltenden Beschwerden trotz Behandlung sinnvoll. Termine können über die Gesundheitshotline 1450 vereinbart werden.

Blutwerte und Bildgebung geben Aufschluss

Eine Schilddrüsenunterfunktion macht sich durch unterschiedliche Symptome bemerkbar, dazu gehören Antriebslosigkeit, erhöhte Kälteempfindlichkeit, trockene Haut, Haarausfall, Schlafstörungen oder Konzentrationsprobleme. Zur Abklärung werden zunächst die Schilddrüsenwerte im Blut untersucht: Der TSH-Wert gibt erste Hinweise auf die Funktion der Schilddrüse. Abhängig vom Befund werden die freien Schilddrüsenhormone FT4 und FT3 sowie Schilddrüsenantikörper, insbesondere TPO-Antikörper, bestimmt. Eine ergänzende Ultraschalluntersuchung liefert zusätzliche Hinweise auf Veränderungen des Schilddrüsengewebes. Beide Untersuchungen erfolgen im Normalfall im niedergelassenen Bereich. Zeigen sich dabei Knoten oder andere Auffälligkeiten, kann eine ergänzende Abklärung (Schilddrüsenszintigrafie) in einer WIGEV Nuklearmedizin-Ambulanz durchgeführt werden. Liegt eine behandlungsbedürftige Unterfunktion vor, wird das fehlende Schilddrüsenhormon medikamentös ersetzt. „Eine Hashimoto-Thyreoiditis bedeutet nicht automatisch, dass Medikamente notwendig sind. Entscheidend ist, wie gut die Schilddrüse noch arbeitet und ob bereits eine Unterfunktion vorliegt. Deshalb muss jeder Befund individuell beurteilt und die Schilddrüsenwerte regelmäßig kontrolliert werden“, erklärt Siroos Mirzaei, Vorstand des Institutes für Nuklearmedizin in der Klinik Ottakring.

Zusätzlich spielt bei der Behandlung auch die allgemeine Gesundheit eine wichtige Rolle. Eine ausgewogene Ernährung und eine ausreichende Versorgung mit wichtigen Nährstoffen sind auch bei Hashimoto wichtig. „Ein Mangel an Vitaminen wie Vitamin D oder an Eisen sollte erkannt und gezielt behandelt werden. Die Jodversorgung muss individuell beurteilt werden, da eine zusätzliche Jodzufuhr nicht in jedem Fall sinnvoll ist“, betont Mirzaei.

Schilddrüse und Kinderwunsch: Kleine Drüse, große Wirkung

Schilddrüsenhormone beeinflussen zahlreiche Prozesse im Körper – darunter auch den Menstruationszyklus, den Eisprung und die Entwicklung des ungeborenen Kindes. Eine ausgeprägte Unterfunktion kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Auch während einer Schwangerschaft ist eine gut eingestellte Schilddrüsenfunktion von Bedeutung. „Bei Kinderwunsch und während der Schwangerschaft ist es besonders wichtig, die Schilddrüsenfunktion im Blick zu behalten. Ob eine Behandlung notwendig ist, hängt vom individuellen Befund ab. Mit einer rechtzeitigen Diagnose und der richtigen Betreuung können die meisten Frauen mit einer Schilddrüsenerkrankung eine gesunde Schwangerschaft erleben,“ so Mirzaei.

Schilddrüsengesundheit ist Frauengesundheit

Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse treten bei Frauen rund 4x häufiger auf als bei Männern. Die genauen Ursachen dafür sind noch nicht vollständig geklärt. Als mögliche Einflussfaktoren gelten das Zusammenspiel genetischer Voraussetzungen, hormoneller Einflüsse und Besonderheiten des weiblichen Immunsystems. Ob Kinderwunsch, Schwangerschaft oder Wechseljahre: Veränderungen des Hormonhaushalts können die Schilddrüsengesundheit besonders relevant machen. Nuklearmediziner Mirzaei rät daher, anhaltende Beschwerden wie Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme oder unerklärliche Gewichtszunahme medizinisch abklären zu lassen. Eine frühzeitige Diagnose kann dazu beitragen, Beschwerden gezielt zu behandeln und die Lebensqualität langfristig zu verbessern.

Wann ist eine Abklärung in einer WIGEV-Nuklearmedizin-Ambulanz sinnvoll?

Die Erstuntersuchung und Betreuung von Schilddrüsenerkrankungen erfolgen in vielen Fällen im niedergelassenen Bereich. Eine Überweisung in eine WIGEV-Nuklearmedizin-Ambulanz ist dann sinnvoll, wenn bei Patient*innen Knoten oder andere Auffälligkeiten der Schilddrüse festgestellt wurden, ein unerfüllter Kinderwunsch oder der Verdacht auf eine Schilddrüsen-Karzinom besteht oder eine weiterführende Diagnostik notwendig ist. Auch bei anhaltenden, ausgeprägten Beschwerden trotz Behandlung einer Schilddrüsenfunktionsstörung kann eine spezialisierte Abklärung sinnvoll sein. Mit einer Überweisung kann über die Gesundheitsberatung 1450 ein Termin in einer WIGEV-Ambulanz vereinbart werden.

Mehr Informationen zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen im WIGEV:

Mehr Informationen zum Wiener Gesundheitsverbund: https://gesundheitsverbund.at/