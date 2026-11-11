CyberHAK Tamsweg: Erster Jahrgang erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner besuchte am 10. November 2026 die Bundeshandelsakademie Tamsweg in Salzburg, die auf Initiative von Direktor Herbert Giegerl als erste CyberHAK Österreichs eine spezialisierte Ausbildung im Bereich Sicherheitsmanagement und Cybersecurity anbietet. Nachdem im Juni 2026 die ersten Absolventinnen und Absolventen ihre Matura erfolgreich abgelegt hatten, wurde nun mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Innenministerium und dem Bildungsministerium die weitere Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Ausbildung bekräftigt.

„Cyberkriminalität zählt zu den großen sicherheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Umso wichtiger ist es, junge Menschen frühzeitig für dieses Thema zu sensibilisieren und ihnen eine fundierte, praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen. Die CyberHAK Tamsweg ist ein Vorzeigeprojekt, das schulische Bildung mit dem Fachwissen und der Erfahrung der Polizei verbindet. Mit der Fortsetzung unserer Zusammenarbeit investieren wir gezielt in die Sicherheit von morgen“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Kooperation zwischen Innenministerium und Bildungsministerium wird fortgesetzt

Im Rahmen des Besuchs wurde die Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Ausbildung feierlich unterzeichnet. Für das Innenministerium unterzeichnete der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, für das Bildungsministerium Abteilungsleiter Stefan Schmid.

Ein besonderer Programmpunkt war die Überreichung eines Dank- und Anerkennungsdekrets durch Innenminister Karner an Direktor Herbert Giegerl. Damit würdigte der Innenminister dessen langjähriges Engagement und seine Verdienste um den Aufbau und die Weiterentwicklung der ersten CyberHAK Österreichs.

Praxisnahe Ausbildung für die Sicherheitsherausforderungen der Zukunft

Im Mittelpunkt des Besuchs stand auch der Austausch mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften. Ein Schülerteam präsentierte seine derzeit in Ausarbeitung befindliche Diplomarbeit zum Thema „Awarenessbildung in der Lungauer Bevölkerung im Thema Cybersicherheit“, die gemeinsam mit einem regionalen Bankpartner umgesetzt wird.

Bei einem anschließenden Klassenbesuch erhielt der Innenminister Einblicke in die praxisorientierte Ausbildung. Chefinspektor Anglberger von der Sicherheitsakademie Salzburg vermittelte dabei anhand konkreter Fallbeispiele Einblicke in die Polizeiarbeit und aktuelle Herausforderungen der Sicherheitsbehörden.

Die Ausbildung „Sicherheitsmanagement und Cybersecurity“ verbindet klassische öffentliche Sicherheit mit modernen Anforderungen der digitalen Gefahrenabwehr. Zu den Schwerpunkten zählen der Schutz kritischer Infrastrukturen, die Erkennung von Cyberangriffen, digitale Forensik, Netzwerksicherheit sowie Sicherheits-, Risiko- und Krisenmanagement.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, der Polizei und der Sicherheitsakademie erhalten die Schülerinnen und Schüler bereits während ihrer schulischen Ausbildung praxisnahe Einblicke in die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Damit leistet die CyberHAK Tamsweg einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung im Bereich Cybersicherheit und zur Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte.