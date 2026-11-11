Kleine Wünsche, große Freude im Tierheim: Das TierQuarTier Wien startet seine Weihnachtsaktion 2026

Wien (OTS) -

Im TierQuarTier Wien haben die Hunde, Katzen und Kleintiere auch heuer wieder ihre Wunschzettel ans Christkind geschrieben. Auf dem einen stehen Leckerlis für die nächste Trainingsrunde, auf dem anderen ein Spielzeug zum Jagen oder getrocknete Kräuter zum Knabbern. Wer einem Tier im TierQuarTier Wien eine Weihnachtsfreude machen und ihm die Wartezeit auf ein neues Zuhause versüßen möchte, kann ab sofort einen Wunschzettel aussuchen und den darauf stehenden Wunsch erfüllen.

Für manche Tiere steht das erste Weihnachtsfest im Tierheim bevor. Andere haben hier schon mehr als einen Winter verbracht und warten noch darauf, dass jemand sie kennenlernt und ihnen ein Für-immer-Zuhause schenkt. Bis dahin sind es oft kleine Dinge, die ihren Alltag schöner machen. Ein Hund kann sich nach einem kalten Spaziergang in seine neue Decke einkuscheln, eine Katze ihrem Spielzeug durchs Zimmer nachjagen und ein Kaninchen sich zum Dösen in sein neues Häuschen zurückziehen.

Die Wunschzettel sind auf der Website des TierQuarTiers zu finden. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann das passende Geschenk online bestellen und direkt ans Tierheim liefern lassen oder es persönlich vorbeibringen. Zu den Weihnachtswunschzetteln: Weihnachten Wunschzettel 2026 - TierQuarTier Wien

„Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen in der Vorweihnachtszeit an die Tiere im Tierheim denken“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien. „Die Wunschzettelaktion zeigt, dass das Wohl unserer Tiere vielen Menschen am Herzen liegt. Mit jedem erfüllten Wunsch schenken sie einem Tier ein bisschen mehr Freude im Alltag. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Wunschbäume für Tierheimtiere in den Märkten

Auch beim Einkaufen lässt sich heuer ein tierischer Weihnachtswunsch erfüllen. Dehner Gerasdorf, HORNBACH Stadlau, Fressnapf Seyring, das Shopping-Center Q19 und Kölle Zoo Auhof organisieren eigene Wunschbaumaktionen für Tierheimtiere. An ihren Bäumen hängen auch Wunschzettel von Tieren aus dem TierQuarTier Wien. Einige Wunschbäume stehen bereits in den Märkten, weitere kommen im Dezember dazu.

Wer mitmachen möchte, nimmt einen Wunschzettel vom Baum, kauft das passende Geschenk vor Ort und gibt es direkt im Markt ab. Die Märkte sammeln die Geschenke und geben sie an die Tiere des TierQuarTiers weiter.

Das TierQuarTier Wien bedankt sich herzlich bei den Märkten, die mit ihren Wunschbäumen an die Tiere denken, und bei allen, die ihnen mit einem Geschenk die Wartezeit auf ein neues Zuhause versüßen.

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.