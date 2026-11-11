Ein Publikumsliebling, der Generationen begeistert: Heinz Marecek erhält Platin-ROMY für sein Lebenswerk

Wien/Kitzbühel (OTS) -

Müsste man eine Definition für das Wort „Publikumsliebling“ finden, könnte man einfach „Heinz Marecek“ sagen. Seit Jahrzehnten zählt der Wiener zu den beliebtesten und prägendsten Schauspielern Österreichs. Für seine außergewöhnliche Karriere auf der Theaterbühne, im Film und im Fernsehen erhält Heinz Marecek heuer die KURIER ROMY in Platin für sein Lebenswerk. Die Auszeichnung wird ihm am 27. November im Rahmen der KURIER ROMY Gala auf Schloss Kaps in Kitzbühel überreicht. Laudator ist Schauspiel-Kollege Hans Sigl.

Vom Theater in der Josefstadt zum Publikumsliebling im Fernsehen

Geboren am 17. September 1945 in Wien, begann Heinz Mareceks außergewöhnliche Laufbahn auf den Theaterbühnen des Landes. Fast drei Jahrzehnte war er dem Theater in der Josefstadt verbunden, wo er nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Übersetzer englischer Theaterstücke Akzente setzte. Auch vor der Kamera entwickelte er sich zu einem der bekanntesten Gesichter des Landes. Ob in der Kultserie „Die liebe Familie“, im Filmklassiker „Der Bockerer“, in der deutschen Erfolgsserie „Lindenstraße“ oder in „SOKO Kitzbühel“, für die er mehr als 20 Jahre vor der Kamera stand.

Heinz Marecek hat die österreichische Kulturlandschaft nachhaltig geprägt. Die Platin-ROMY ist eine Würdigung eines Schauspielerlebens, das weit über einzelne Rollen und Erfolge hinausreicht. „Heinz Marecek ist einer jener Schauspieler, die das Publikum über Generationen hinweg begleiten und begeistern. Er hat österreichische Film- und Fernsehgeschichte mitgeschrieben und dabei eine ganz besondere Nähe zu seinem Publikum aufgebaut. Seine Karriere reicht von den großen Theaterbühnen bis in den Fernsehhauptabend. Mit der Platin-ROMY würdigen wir einen Künstler, dessen Vielseitigkeit, Humor und unverwechselbare Persönlichkeit ihn zu einer echten Institution gemacht haben“, sagt Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER.

„Ich freue mich auch!“

Mit Kitzbühel verbindet Heinz Marecek eine ganz besondere Geschichte. Mehr als 20 Jahre lang stand er dort für „SOKO Kitzbühel“ vor der Kamera und fand Freunde, die ihm bis heute geblieben sind. Auf die Frage, ob er sich auf die Verleihung der Platin-ROMY in Kitzbühel freue, antwortet er im KURIER-Interview gewohnt unprätentiös: „Ich freue mich auch!“

Ein ausführliches Interview mit Heinz Marecek wird im KURIER am Sonntag am 15. November veröffentlicht, sowie auch im diesjährigen ROMY-Magazin, das heute erscheint und ab sofort in allen Trafiken Österreichs erhältlich ist.

Platin-ROMY für das Lebenswerk an Georg Riha – Sonderpreis für Käthe Kratz

Zwei weitere große Persönlichkeiten des österreichischen Films werden beim Branchenfest am 25. November in Kitzbühel geehrt.

Georg Riha hat mit seiner unverwechselbaren Bildsprache und seinem Pioniergeist die heimische Film- und Fernsehlandschaft über Jahrzehnte bereichert. Als Regisseur, Kameramann und Produzent hat er neue Perspektiven eröffnet und mit innovativen Kameratechniken Maßstäbe gesetzt. Besonders seine bildgewaltigen Dokumentationen, darunter die erfolgreichen ORF-Produktionen und die Reihe „Juwele des Landes“, haben Österreich aus ungewöhnlichen Blickwinkeln gezeigt. Mit seinem jüngsten Kinofilm „Über Österreich – Eine höhere Sicht“ setzt Riha dieser Arbeit ein weiteres beeindruckendes Denkmal. In einzigartigen Luftaufnahmen erzählt er wortlos und poetisch von der Schönheit des Landes, der Entwicklung der Zivilisation und dem ambivalenten Verhältnis des Menschen zur Natur.

„Mit der Platin-ROMY würdigt der KURIER einen Filmemacher, der über Jahrzehnte hinweg technische Innovation und künstlerischen Anspruch verbunden und die Möglichkeiten des dokumentarischen Erzählens erweitert hat. Georg Riha steht für eine unverwechselbare Handschrift und für Bilder, die weit über den Moment hinauswirken“, so Richard Grasl.

Das Buch „Über Österreich – Eine höhere Sicht“ präsentiert Riha am 19. November um 18.30 Uhr bei Thalia Wien Mitte. Davor gibt es in den Village Cinemas Wien Mitte um 16.30 Uhr eine Sondervorführung des Films.

Käthe Kratz: Eine Wegbereiterin für Frauen hinter der Kamera

Der Sonderpreis der Jury geht an Käthe Kratz, eine der wichtigsten Pionierinnen des österreichischen Films. Sie war die erste Frau, die an der Wiener Filmakademie Regie studierte, und die erste Österreicherin, die bei einem Fernsehspielfilm des ORF Regie führte. In einer lange von Männern dominierten Branche ebnete sie damit den Weg für nachfolgende Generationen von Filmemacherinnen. Mit Arbeiten wie der Fernsehreihe „Lebenslinien“ sowie ihren Dokumentar- und Kinofilmen setzte sie sich konsequent mit gesellschaftlichen Entwicklungen, Frauengeschichte und sozialen Fragen auseinander. „Der KURIER würdigt mit dem Sonderpreis nicht nur ihr künstlerisches Werk, sondern auch ihren Mut, ihre Beharrlichkeit und ihren Einsatz für mehr weibliche Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten in der Filmbranche. „Käthe Kratz hat Türen geöffnet, durch die viele Filmemacherinnen nach ihr gehen konnten“, so Grasl.