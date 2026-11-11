Studieren, wovon andere träumen: Hochschule Campus Wien lädt zum Open House

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Studieren, wovon andere träumen.“ öffnet die Hochschule Campus Wien am 20. November 2026 ihre Türen. Mit rund 70 Studienprogrammen, offenen Laboren, Schnupperlehrveranstaltungen und persönlichen Beratungsmöglichkeiten bietet das Open House umfassende Einblicke in Studium, Forschung und Campusleben.

Besucher*innen können den Campus erkunden, Studieninhalte hautnah erleben und sich aus erster Hand über ihre Möglichkeiten an der Hochschule Campus Wien informieren. Persönliche Begegnungen mit Studierenden, Lehrenden und Forschenden vermitteln einen authentischen Eindruck vom Hochschulalltag und unterstützen bei der Studienwahl.

„Ein Studium soll nicht nur fachlich, sondern auch persönlich passen“, sagt Heimo Sandtner, Rektor der Hochschule Campus Wien. „Deshalb laden wir Interessierte herzlich ein, unsere Hochschule direkt vor Ort kennenzulernen. Wer mit Studierenden und Lehrenden spricht und unseren Campus live erlebt, bekommt einen authentischen Eindruck davon, was den Studienalltag an der Hochschule Campus Wien ausmacht.“

Open House der Hochschule Campus Wien

Freitag, 20. November 2026, 9.00-18.00 Uhr

Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Programm: www.hcw.ac.at/openhouse

Programmhighlights:

Studienangebot im Überblick: Lehrende und Studierende präsentieren Inhalte, Schwerpunkte und Karriereperspektiven der rund 70 Studienprogramme.

Lehrende und Studierende präsentieren Inhalte, Schwerpunkte und Karriereperspektiven der rund 70 Studienprogramme. Campus erkunden: Führungen und Schnupperlehrveranstaltungen ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der Hochschule.

Führungen und Schnupperlehrveranstaltungen ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der Hochschule. Infos aus erster Hand: Persönlicher Austausch mit Studierenden, Lehrenden und Forschenden.

Persönlicher Austausch mit Studierenden, Lehrenden und Forschenden. Forschung hautnah erleben: Offene Labore und aktuelle Projekte zeigen, wie anwendungsbezogene Forschung zu konkreten Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen beiträgt.

Offene Labore und aktuelle Projekte zeigen, wie anwendungsbezogene Forschung zu konkreten Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen beiträgt. Gut beraten durchs Studium: Informationen zu Auslandsaufenthalten, Unternehmensgründung, Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie sowie weiteren Unterstützungsangeboten.

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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