Klimaranking: Österreich dümpelt im unteren Mittelfeld

Wien (OTS) -

Das Klimaranking (Climate Change Performance Index) von Germanwatch und dem New Climate Institute ist da. Österreich liegt auf Rang 33. Die aktuell gelebten Klima-Maßnahmen reichen damit lediglich einen Platz im unteren Mittelfeld. Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 kritisiert vor allem das schlechte Abschneiden in der Kategorie Klimapolitik scharf.

„Österreich darf mit einem derart schlechten Abschneiden im Klimaranking nicht zufrieden sein. Umweltminister Norbert Totschnig muss sich innerhalb der Bundesregierung für neue Klimainitiativen stark machen. Dazu gehört mehr Verbindlichkeit beim Klimagesetz, ein neues Energiepaket, das den Ausstieg aus Gasheizungen fördert und der Abbau umweltschädlicher Subventionen. Wir müssen endlich in eine Vorreiter-Rolle kommen und dringend notwendige Maßnahmen in Angriff nehmen“, mahnt Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Dänemark: Treibhausgas-Reduktion führt zu Spitzenplatz

Die Spitze des Rankings bleibt auch in diesem Jahr leer. Die ersten drei Plätze sind frei, weil aktuell kein Land ausreichend Klimaschutz betreibt, um die 1,5 °C-Grenze einzuhalten. Wie im Vorjahr führt Dänemark das Ranking mit dem 4. Platz an, weil es seine Treibhausgasemissionen deutlich senken konnte. Allein in den letzten fünf Jahren wurden die Treibhausgasemissionen um mehr als ein Viertel gesenkt. Bis 2030 will man eine Reduktion um 70 % gegenüber 1990 erreichen. Bis 2050 will man eine Reduktion um 110 % schaffen und damit bereits mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre entziehen als emittiert wird.

Am schlechtesten schneiden Russland (66.), die USA (67.) und der Iran (68.) ab. An die Leistung der high-performer kommt Österreich nicht heran, deshalb reicht es am Ende nur für den schlechten 33. Platz und damit unteren Mittelfeld.

Rechenzentren als Negativ-Katalysator

Das Ranking baut dabei auf verschiedenen Kategorien auf: Der Ausbau erneuerbarer Energien, der Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen und die Bewertung der Klimapolitik fließen in den Index mit ein. Österreich schneidet beim Ausbau erneuerbarer Energien überdurchschnittlich gut ab und erreicht mit dem 10. Platz, einen Platz in den Top-Ten (medium performer)

Der überbordend hohe Energieverbrauch führt aber zu einem 50. Platz in der Kategorie Energieverbrauch (low performer). Die Rückschläge in der nationalen Klimapolitik durch Kürzungen von Budgets und mangelnde gesetzliche Rahmenbedingungen, wie ein schwacher Entwurf des Klimagesetzes und fehlende Gesetze für die Umstellung von Gasheizungen (Gaswirtschaftsgesetz) führen zu einer negativen Bewertung der heimischen Klimapolitik. Hier erreicht Österreich den 42. Rang und rangiert ebenfalls nur unter den Low-Performern.

„Gerade der überbordend hohe Energieverbrauch lässt für Österreich kein höheres Ranking zu. Der aktuell ungebremste Ausbau von Rechenzentren wird diesen Trend nur weiter anheizen. Der unreglementierte Zubau erhöht den Stromverbrauch stark, verlängert die Abhängigkeit von teuren Gasimporten und erhöht dadurch die Strompreise für Konsument:innen zusätzlich. Wir brauchen jetzt ein Moratorium für den Bau großer Rechenzentren, um den Verkauf unserer Ressourcen an US-Tech-Konzerne zu stoppen“, so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000 abschließend.

Über den CCPI

Der Climate Change Performance Index (CCPI), wird jährlich von Germanwatch und dem NewClimate Institute veröffentlicht. Er untersucht 64 Länder und die EU, die zusammen für mehr als 90 % der globalen Treibhausgasemissionen stehen. In die Bewertung fließen mit ein: Entwicklung der Treibhausgasemissionen (40 %), Erneuerbaren Energien (20 %), des Energieverbrauchs (20 %) und der Klimapolitik (20 %). Weltweit tragen etwa 500 Expert:innen zur Erstellung des Rankings bei.