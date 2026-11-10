Polizei und Zoll verstärken Kontrollen gegen illegale Pyrotechnik auf Straße und Schiene

Wien (OTS) -

Bei einem gemeinsamen Lokalaugenschein am 10. November 2026 am Bahnhof Wien-Floridsdorf informierten Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Bundespolizeidirektor Michael Takács, der stellvertretende tschechische Polizeipräsident Tomáš Lerch und Michaela Huber, Geschäftsführerin der ÖBB-Operative Services GmbH, über die verstärkten Maßnahmen gegen illegale Pyrotechnik. Im Mittelpunkt standen die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Zoll, tschechischen Behörden und ÖBB sowie Schwerpunktkontrollen auf Straße und Schiene.

Seit Mitte Oktober 2026 wurden durch die österreichische Polizei bundesweit knapp 2.000 Sicherstellungen nach dem Pyrotechnikgesetz verzeichnet. Ziel der verstärkten Kontrollen ist es, gefährliche pyrotechnische Gegenstände möglichst bereits bei der Einfuhr aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher hat für uns oberste Priorität. Gerade rund um Silvester stellen illegal eingeführte pyrotechnische Gegenstände wie Feuerwerkskörper ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Bilanz des Zolls zeigt, wie wichtig konsequente Kontrollen sind. Allein im Jahr 2025 wurden bei 134 Aufgriffen insgesamt 8.840 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt, darunter 720 Feuerwerkskörper mit besonders hohem Gefahrenpotenzial. Jeder gefährliche Gegenstand, der aus dem Verkehr gezogen wird, ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Bevölkerung. Mein besonderer Dank gilt daher allen Zöllnerinnen und Zöllnern, die mit ihrem täglichen Einsatz einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit in unserem Land leisten“, sagte Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

„Die bisherigen Sicherstellungen zeigen, dass unsere verstärkten Kontrollen konkrete Ergebnisse bringen. Wir setzen auf konsequentes Einschreiten und eine enge Zusammenarbeit über Landes- und Staatsgrenzen hinweg. Gegen illegale Pyrotechnik gilt für uns null Toleranz. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die bei diesen Schwerpunktmaßnahmen im Einsatz stehen“, betonte Bundespolizeidirektor Michael Takács.

Grenzüberschreitende Schwerpunktkontrollen

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der illegalen Einfuhr aus Tschechien. Neben verstärkten Kontrollen im Grenzraum, insbesondere in den Bezirken Hollabrunn, Mistelbach und Gmünd, erfolgen bundesländerübergreifende Schwerpunktaktionen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Ergänzend kommen gemischte österreichisch-tschechische Polizeistreifen auf beiden Seiten der Staatsgrenze zum Einsatz. Der Informationsaustausch erfolgt unter anderem über das Polizeikooperationszentrum Drasenhofen.

„Die österreichische und die tschechische Polizei arbeiten seit vielen Jahren auf nationaler und regionaler Ebene eng zusammen. Im Rahmen unserer gemeinsamen Schwerpunktmaßnahmen konzentrieren wir uns insbesondere auf die Kontrolle grenzüberschreitender Transportwege, sowohl im Straßen- als auch im Bahnverkehr. Unser gemeinsames Ziel ist es, den illegalen Handel mit Pyrotechnik einzudämmen und die Zahl der Verletzungen durch gefährliche pyrotechnische Gegenstände zu reduzieren“, sagte der stellvertretende tschechische Polizeipräsident Tomáš Lerch.

Verstärkte Polizeipräsenz im Bahnverkehr

Die Polizei und die ÖBB verbindet eine langjährige Sicherheitspartnerschaft, die im Juni 2026 im Rahmen von GEMEINSAM.SICHER erneuert und weiterentwickelt wurde. Ein wesentlicher Bestandteil sind koordinierte Streifen von Polizei und ÖBB-Bediensteten, die zur Sicherheit und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Fahrgäste und Bediensteten beitragen sollen.

Seit Mai 2026 waren uniformierte Polizeikräfte im Rahmen der abgestimmten Streifenplanung in rund 500 Zügen im Einsatz. Allein für November sind rund 300 Zugstreifen zur Erhöhung der Sicherheit im Bahnverkehr vorgesehen. Ein besonderer Schwerpunkt der polizeilichen Kontrollen liegt derzeit vor allem in der Eindämmung der illegalen Einfuhr von Pyrotechnik, insbesondere auf Zugverbindungen aus Tschechien.

Bei ihren bisherigen Schwerpunktkontrollen stellte allein die Bereitschaftseinheit Wien mehr als 700 pyrotechnische Gegenstände sicher. Am 28. Oktober 2026 führte der Hinweis eines ÖBB-Zugbegleiters zur Sicherstellung von 307 verbotenen pyrotechnischen Gegenständen.

„Gemeinsam mit der Polizei setzen wir auf aufmerksame Mitarbeit, klare Meldewege und rasche Kontrollen. Wer glaubt, illegale Pyrotechnik unbemerkt mit der Bahn transportieren zu können, irrt. Unsere Mitarbeitenden sind sensibilisiert. So können Gefahren frühzeitig erkannt und illegale Transporte gemeinsam mit der Polizei konsequent unterbunden werden. Unser Ziel ist klar: Illegale Pyrotechnik hat in unseren Zügen keinen Platz“, betonte Michaela Huber.

Festnahme bei den heutigen Schwerpunktkontrollen

Im Anschluss an den Lokalaugenschein begleiteten die Einsatzkräfte einen Zug von Wien-Floridsdorf zum Bahnhof Wien-Praterstern, wo die Schwerpunktkontrollen fortgesetzt wurden. Dabei wurde eine ungarische Staatsangehörige angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizeikräfte 22 mutmaßlich gestohlene Puppen im geschätzten Gesamtwert von rund 600 Euro fest. Die Beschuldigte zeigte sich geständig und wurde wegen des Verdachts des Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt. Im Zuge der Amtshandlung wurde zudem ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag gemäß BFA-VG erwirkt, aufgrund dessen die Frau festgenommen wurde.

Die Polizei wird ihre Schwerpunktkontrollen bis Silvester weiter intensivieren und appelliert an die Bevölkerung, ausschließlich zugelassene Pyrotechnik zu verwenden sowie die gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu beachten.