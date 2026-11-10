Herzerlbaum am Rathausplatz erstrahlt: Bürgermeister Ludwig stimmt auf den Christkindlmarkt ein

Wien (OTS) -

Wenige Tage vor der Eröffnung des Wiener Christkindlmarkts leuchtet es bereits am Rathausplatz: Bürgermeister Michael Ludwig hat heute den Herzerlbaum und den Herzerlflug erstmals in dieser Saison erstrahlen lassen. Geschmückt ist der Herzerlbaum mit rund 200 Herzerln. „Wenn der Herzerlbaum am Rathausplatz erstrahlt, spürt man in ganz Wien: Weihnachten ist nicht mehr weit. Der Wiener Christkindlmarkt ist ein Ort, an dem Tradition und Gemeinschaft zusammenkommen – heuer erstmals als ÖkoEvent PLUS nach den strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit und mit einer liebevoll neu gestalteten Weihnachtswelt, in der Kinder und Familien den Zauber der Adventzeit gemeinsam entdecken können“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Feierliche Illuminierung am Freitag

Am Freitag, 13. November, öffnet der Wiener Christkindlmarkt seine Tore. Gegen 17:30 Uhr nehmen Bürgermeister Michael Ludwig und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner gemeinsam die feierliche Eröffnung des Wiener Christkindlmarkts vor. Auch der beliebte Lichtinstallation Herzerlflug setzt dann erstmals zum Flug Richtung Herzerlbaum an.

Neue Weihnachtswelt für Kinder und Familien

Neben der erstmaligen Ausrichtung als ÖkoEvent PLUS – mit den strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit – ist die Weihnachtswelt die größte Neuerung des heurigen Jahres: Im Rathauspark, Richtung Universität, wurde der Kinderbereich liebevoll neugestaltet. Insgesamt 17 weihnachtliche, überlebensgroße Stationen laden Kinder und Familien zum Entdecken ein und machen die Motive der Weihnachtszeit interaktiv erlebbar. Dafür wurde eigens ein Quiz entwickelt: Den Quizbogen und Stifte können sich Familien am offiziellen Souvenirstand des Wiener Christkindlmarkts beim Herzerlbaum abholen und damit spielerisch durch die Weihnachtswelt ziehen. Außerdem können Besucher*innen Postkarten verschicken – und wer möchte, schreibt dem Christkind seine Wünsche.

Damit Groß und Klein all das unbeschwert genießen können, wird auch heuer größtes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt.

Sicherheit hat oberste Priorität

Zur Sicherheit aller Besucher*innen steht die Stadt Wien Marketing laufend in engem Austausch mit allen Behörden und Einsatzorganisationen. Das Sicherheitskonzept wird mit den beteiligten Organisationen, allen voran der Wiener Polizei, abgestimmt und laufend an die Gegebenheiten angepasst. Neben eigenem Sicherheitspersonal und Videoüberwachung, die am Wiener Christkindlmarkt zum Einsatz kommen, verfügt der Rathausplatz bereits seit vielen Jahren über ein fixes Pollersystem. Dieses wird heuer an den Eingängen durch Dutzende mobile Poller und Fahrzeugsperren an den Eingängen zusätzlich verstärkt. Ziel ist es, die Sicherheit aller Gäste noch weiter zu erhöhen.

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