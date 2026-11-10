  • 10.11.2026, 16:27:32
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SPÖ-Holzleitner/Manninger gratulieren Sandra Steiner zur Bestellung als geschäftsführende ÖGB-Vizepräsidentin

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger gratulieren Sandra Steiner herzlich zu ihrer Bestellung zur geschäftsführenden Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und zur geschäftsführenden ÖGB-Bundesfrauenvorsitzenden. „Mit Sandra Steiner übernimmt eine erfahrene Gewerkschafterin und engagierte Kämpferin für die Rechte von Arbeitnehmer*innen eine wichtige Funktion an der Spitze des ÖGB. Sie bringt langjährige Erfahrung aus der betrieblichen Interessenvertretung und den Kollektivvertragsverhandlungen mit und wird sich mit großer Leidenschaft für die Anliegen der Beschäftigten einsetzen“, so Holzleitner und Manninger gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Als langjährige Betriebsrätin in der IT-Branche hat sich Steiner über Jahre für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkommen starkgemacht. Diese Erfahrung und ihren Einsatz bringt sie nun in ihre neue Funktion ein. Besonders die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt ist ihr ein wichtiges Anliegen. „Wir freuen uns, dass mit Sandra Steiner eine erfahrene, durchsetzungsstarke und kompetente Interessenvertreterin die Interessen der Arbeitnehmer*innen und insbesondere der Frauen an der Spitze des ÖGB vertreten wird. Für ihre neue Aufgabe wünschen wir ihr alles Gute und viel Erfolg“, so Holzleitner und Manninger. (Schluss) ff/mb

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