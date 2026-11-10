  • 10.11.2026, 16:00:09
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Deutsch (SPÖ) ad Rechenzentrumsstrategie: „Wien verbindet digitalen Fortschritt mit Klimaschutz!“

Mit dieser neuen Strategie zeigt unser Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, wie wir in Wien wirtschaftlichen Fortschritt und Klimaschutz miteinander verbinden. Denn neue Technologien müssen den Wiener*innen zugutekommen und dürfen nicht auf Kosten unserer Umwelt oder Lebensqualität gehen. Der Schutz unseres Trinkwassers, eine sichere Energieversorgung und der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Natur haben dabei oberste Priorität. Wir stärken unseren Wirtschaftsstandort, fördern Innovationen und sichern unsere digitale Unabhängigkeit

SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Finanzausschusses Christian Deutsch

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Wien (OTS) - 

„Mit klaren Regeln für den Ausbau digitaler Infrastruktur stärkt Wien seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, schafft neue Perspektiven für Innovation und setzt gleichzeitig auf ökologische Nachhaltigkeit“, begrüßt SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Finanzausschusses Christian Deutsch den Vorstoß von Bürgermeister Michael Ludwig zur neuen Wiener Rechenzentrumsstrategie.

„Mit dieser neuen Strategie zeigt unser Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, wie wir in Wien wirtschaftlichen Fortschritt und Klimaschutz miteinander verbinden. Denn neue Technologien müssen den Wiener*innen zugutekommen und dürfen nicht auf Kosten unserer Umwelt oder Lebensqualität gehen. Der Schutz unseres Trinkwassers, eine sichere Energieversorgung und der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Natur haben dabei oberste Priorität. Wir stärken unseren Wirtschaftsstandort, fördern Innovationen und sichern unsere digitale Unabhängigkeit“, betont Deutsch.

Klare Regeln für Mensch und Umwelt

Neue Rechenzentren sollen möglichst wenig Wasser verbrauchen, die Energieversorgung der Wiener Haushalte nicht gefährden und durch geeignete Standorte sowie moderne, effiziente Technik die Belastung für Mensch und Natur so gering wie möglich halten. „Digitaler Fortschritt darf niemals zulasten der Lebensqualität gehen. Deshalb schützen wir unser wertvolles Trinkwasser, sichern die Energieversorgung und achten darauf, dass neue Rechenzentren möglichst ressourcenschonend betrieben werden. Wien zeigt damit einmal mehr, dass wirtschaftliche Entwicklung und Verantwortung für Mensch und Umwelt zusammengehören“, unterstreicht Deutsch.

Abwärme sinnvoll nutzen: Seestadt als Vorzeigeprojekt

Ein konkretes Beispiel ist das geplante Rechenzentrum in der Seestadt Aspern. Dort sollen modernste Technologien für einen besonders ressourcenschonenden Betrieb sorgen. Die entstehende Abwärme soll künftig für die Wärmeversorgung genutzt werden.

„Die Seestadt zeigt, wie die digitale und die ökologische Zukunft Hand in Hand gehen können. Wenn wir die Abwärme von Rechenzentren zum Heizen nutzen, schaffen wir einen zusätzlichen Mehrwert für die Wiener*innen. Gleichzeitig eröffnen wir neue Chancen für unsere Wirtschaft, Forschung und Beschäftigte. Wir gestalten den Fortschritt aktiv, statt ihn dem Zufall zu überlassen“, so Deutsch. „Unser Ziel ist eine starke, innovative und klimafreundliche Stadt, in der wirtschaftlicher Erfolg, der Schutz unserer natürlichen Ressourcen und hohe Lebensqualität zusammengehören. Wir machen Wien jeden Tag noch ein Stück lebenswerter und mit dieser Strategie setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um Wien auch für kommende Generationen zu einer der lebenswertesten Städte der Welt zu machen“, unterstreicht Deutsch abschließend.

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