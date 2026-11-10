ARTvent im Museum Gugging mit Kunst, Musik und Kreativprogramm

St. Pölten (OTS) -

Am Sonntag, 22. November 2026, lädt das Museum Gugging zum ARTvent und stimmt mit Kunst, Musik und kreativen Mitmachangeboten auf die Weihnachtszeit ein. Ab 10 Uhr beginnt das Programm mit einem Advent-Frühstücksbuffet im Café Bistro am Campus. Ab 11 Uhr sorgt die Sängerin Malu für Live-Musik.

Ein Höhepunkt des Tages ist um 13.30 Uhr die Eröffnung des Ausstellungsraums Guggkasten mit der Schau „michaela polacek: das kratzienbouquet“. Die Künstlerin, die im Juni dieses Jahres verstorben ist, entwickelte aus filigranen Tuschezeichnungen dichte, traumähnliche Bildwelten, in denen sich figurative und abstrakte Elemente zu vielschichtigen Kompositionen verbinden. Auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin ist die Ausstellung bis 17. Jänner 2027 zu sehen. Eröffnet wird die Schau von Kurator Florian Reese, künstlerische Leitung Atelier 10, und Nina Ansperger, künstlerische Leitung Museum Gugging.

Im Anschluss präsentiert der Komponist Karlheinz Essl mit „ISOTH.! – Sound Performance for Modular Electronics“ eine eigens für das Museum Gugging konzipierte Klangperformance. Die Arbeit entstand in Erinnerung an den Gugginger Künstler August Walla und wird auf einer von Essl selbst entwickelten modularen Elektronik live uraufgeführt.

Bereits vor dem Opening im Guggkasten lädt die Galerie Gugging zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Die Besucherinnen und Besucher erhalten dabei Einblicke in die Arbeit der Galerie und die internationale Vermittlung der Gugginger Künstler. Um 14.45 Uhr führt Kuratorin Nina Ansperger durch die aktuelle Ausstellung „Museum Gugging 20 Jahre kUNSt“, die nur noch bis 17. Jänner zu sehen ist.

Für einen besonderen Gedankenaustausch sorgt Oliver Hangls „Konversationsstück #14: Nicht im Traum“ mit der ehemaligen Teamchefin des ÖFB Frauen-Nationalteams Irene Fuhrmann und dem vielfach ausgezeichneten Schriftsteller Franzobel. Während des Gesprächs modellieren die beiden einen rohen Tonblock. Die daraus entstehende Gesprächsskulptur wird gemeinsam mit der Videodokumentation anschließend ausgestellt. Den musikalischen Abschluss des Tages gestaltet um 16.30 Uhr das Vokalensemble Gustav Klingt. Das Ensemble verbindet A-cappella-Gesang mit Elementen aus Pop, Chanson und Jazz.

Auch Familien und junge Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Im Atelier Gugging können den ganzen Tag über Adventkränze gebunden werden. Im Art Labor entstehen bei „Feen und fliegende Wäscheklammern“ fantasievolle Kunstwerke. In der Villa Gugging liest die Autorin Melanie Laibl aus ihrem Weihnachtsbuch „Funkelfenster“. Beim anschließenden Workshop „Winterleuchten im Tetrapack“ werden aus recycelten Materialien kleine leuchtende Winterhäuser gestaltet.

Nähere Informationen beim Museum Gugging, Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], [email protected], www.museumgugging.at