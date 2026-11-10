ÖVP - Zierfuß: Nur ein Drittel der Wiener Schüler erreicht in Lesen und Mathematik die Bildungsstandards

Wien (OTS) -

„In Wien erreichen 66 Prozent der Schüler der 8. Schulstufe in Mittelschulen und AHS die Bildungsstandards in Lesen nicht (30) oder nur teilweise (36). Lediglich knapp ein Drittel erreicht die Standards (32 Prozent) und nur 2 Prozent übertreffen diese. Ähnlich die Ergebnisse in Mathematik, wo 65 Prozent der Schüler die Standards nicht (31) oder nur teilweise (34) erreichen und ebenfalls nur ein Drittel diese erreicht (33) und 2 Prozent übertreffen. Angesichts der iKM-Plus-Ergebnisse aus den Wiener Volksschulen der 4. Schulstufe ist das keine Überraschung, aber immer wieder sehr ernüchternd“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Klubobmann Harad Zierfuß.

„Auch wenn der pinke Bildungsminister diese Zahlen gerade für Wien mittels verschiedener Kategorien nach sozioökonomischem Hintergrund und Urbanisierungsgrad relativieren möchte und noch so viele Variablen und statistische Erklärungen bemüht – Fakt ist: Diese Jugendlichen müssen mit diesen Kompetenzen nun in unserer Stadt leben, Ausbildungsentscheidungen treffen und Ausbildungsplätze finden“, so Zierfuß.

Gerade das Ende der Sekundarstufe I markiert für viele Wiener Schülerinnen und Schüler einen entscheidenden Übergang im Leben. „Hier werden erste Entscheidungen für den weiteren Berufsweg getroffen, sodass ihre Kompetenzen zentral für ihre beruflichen Perspektiven und Ausbildungswege sind“, so Zierfuß und weiter: „Wenn zwei Drittel diese Mindeststandards nicht und nur teilweise erreichen, sind das keine guten Nachrichten für die Zukunft unserer Stadt.“

„Gerade die präsentierten Daten in den Teilbereichen Deutsch zeigen eindeutig, wo die Schwächen im Wiener Bildungssystem liegen. Wenn in der Bundeshauptstadt auch im aktuellen Schuljahr noch immer die Hälfte von Wiens Schulanfängern kein Deutsch versteht, obwohl ein Großteil hier geboren und mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht hat, ist klar, wo die Großbaustelle in dieser Stadt liegt“, so Zierfuß.

„Was im Kindergarten versäumt wird, kann in der Volksschule nur mehr schwer aufgeholt werden. Anstatt hier alle Ressourcen in die Deutschförderung im Kindergarten zu stecken, werden die Lernrückstände in Wiens Schulen von Jahr zu Jahr größer. „Wien braucht endlich eine ehrliche Bildungspolitik, die Probleme nicht relativiert, sondern konsequent anpackt“, so Zierfuß abschließend.