FPÖ-Fiedler: „Wer bei der Sonderpädagogik spart, zieht Kindern den Boden unter den Füßen weg“

Sankt Pölten (OTS) -

„Rund 6.000 Pflichtschulkinder in NÖ brauchen sonderpädagogische Förderung. Das sind 5,1 Prozent, also jedes 20. Kind. Wir sprechen hier von tausenden Familien, die sich darauf verlassen müssen, dass ihre Kinder die nötige Unterstützung bekommen“, erklärt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler. „Eltern dürfen nicht um jede Förderstunde kämpfen müssen, während Lehrer mit immer mehr Aufgaben alleingelassen werden“, betont Fiedler weiter.

Bereits am 29. Jänner 2026 beschloss der NÖ Landtag einen von FPÖ und ÖVP eingebrachten Antrag, der einen eigenständigen Studiengang für Sonderpädagogik und die Anpassung der bestehenden 2,7-Prozent-Deckelung für sonderpädagogische Förderung an den tatsächlichen Bedarf fordert.

„Unsere Forderungen liegen auf dem Tisch. Jetzt braucht es einen konkreten Zeitplan des Bildungsministers. Die Finanzierung muss sich nach dem Förderbedarf richten. Eine starre Rechengröße wird diesen Kindern nicht gerecht“, fordert Helmut Fiedler.

Gleichzeitig fehlen in NÖ speziell ausgebildete Fachkräfte. „Unsere Pädagogen leisten enorm viel. Doch persönlicher Einsatz kann fehlende Fachkräfte und Ressourcen nicht dauerhaft ersetzen. Deshalb braucht es wieder eine eigenständige Ausbildung und ausreichend Mittel“, so Fiedler. „Wir stehen zu unseren Sonderschulen und zur Wahlfreiheit der Familien. Jedes Kind verdient eine Schule, in der es Halt findet und seine Fähigkeiten entfalten kann. Dafür bleiben wir Freiheitliche dran“, schließt Fiedler.