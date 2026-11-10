SPARETECH sichert sich 20 Mio USD Series B-Investment

MÜNCHEN (OTS) -

SPARETECH, ein Anbieter von Enterprise-KI für das Ersatzteilmanagement, hat den Abschluss einer Series-B-Finanzierungsrunde über 20 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Das Kapital soll Herstellern dabei helfen, ihre Ersatzteilbestände zu reduzieren, ohne dabei Ausfallzeiten zu riskieren. Blume Equity und Insight Partners führen die Runde gemeinsam an, unter Beteiligung von Headline.

Geografische Expansion und Wachstumskurs

Seit Anfang 2024 hat sich SPARETECH in den USA etabliert und seinen Umsatz dort verfünffacht. Im selben Zeitraum hat das Unternehmen seine Ersatzteildatenbank auf mehr als 40 Millionen verifizierte Teile ausgebaut und sein Netzwerk auf 15.000 Hersteller- und Lieferantenpartner erweitert. Der globale Rollout bei Nestlé, einem Kunden von SPARETECH, brachte 320 Werke in 70 Ländern in weniger als einem Jahr live und bestätigte damit die globalen Enterprise-Fähigkeiten und die Wachstumsgeschwindigkeit von SPARETECH.

"Alle unsere Kunden wünschen sich dasselbe: eine laufende Produktion bei optimalem Lagerbestand. Genau dieses Problem lösen wir gemeinsam mit den Instandhaltungsteams. Unsere KI ermöglicht es, die Ersatzteilbestände innerhalb der nächsten drei Jahre um 60 % zu senken und gleichzeitig dieselbe Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten."

Martin Weber, CEO und Mitgründer, SPARETECH

Warum Ersatzteile im Regal liegen bleiben

Das Ersatzteilmanagement zählt seit Langem zu den hartnäckigsten Ineffizienzen in der produzierenden Industrie. Ein einziger Fehlbestand kann die Produktion stoppen und eine ganze Linie lahmlegen, weshalb Werke standardmäßig umfangreiche Ersatzteilbestände als Absicherung vorhalten. Das Ergebnis: Erhebliche Mengen an Kapital liegen im Regal. Der Benchmark-Report 2026 von SPARETECH beziffert den durchschnittlichen Wert des Ersatzteilbestands auf 169 Millionen US-Dollar pro Unternehmen.

Quelle: Kosteneinsparungen im Ersatzteilmanagement erschließen: Der Benchmark-Report 2026 zu Instandhaltungsausgaben, Produktivität und Working Capital, SPARETECH, 2026.

Von Transparenz zur Verfügbarkeit

Seit seiner Gründung unterstützt SPARETECH Kunden dabei, Transparenz über die vorhandenen Ersatzteile zu gewinnen und ihre Ersatzteildaten zu standardisieren, das Fundament eines effizienten Ersatzteilmanagements. Um Bestände spürbar zu senken, braucht es jedoch mehr als gute Daten. Es braucht physisches Handeln.

SPARETECH geht den entscheidenden Schritt weiter: von reinen Erkenntnissen hin zu messbaren Ergebnissen - reduzierten Beständen bei konstant hoher Anlagenverfügbarkeit. Um das 60-Prozent-Ziel zu erreichen, benötigt jedes Instandhaltungsteam die Gewissheit, dass das passende Ersatzteil im Bedarfsfall sofort bereitsteht - selbst wenn es sich im Lager eines anderen Unternehmens befindet. Genau diese nahtlose Verfügbarkeit stellt die KI von SPARETECH sicher.

"Jedes ungenutzte Ersatzteil ist gebundenes Kapital, das an anderer Stelle fehlt. Wir entwickeln eine KI, die dafür sorgt, dass das richtige Ersatzteil genau dann verfügbar ist, wenn ein Werk es braucht. So bringen wir ungenutzte Bestände zurück in den Umlauf - und machen gebundenes Kapital wieder frei für Investitionen. Wir nennen das den Beginn der Zero Waste Industrial Sharing Economy."

Dr. Lukas Biedermann, COO und Mitgründer, SPARETECH

Warum jetzt

Die industrielle Automatisierung nimmt weiter zu, und eine einzige neue Produktionslinie kann Tausende zusätzlicher Ersatzteile mit sich bringen, die stets auf Lager sein müssen. Das Problem wächst mit jeder neu installierten Maschine. Angesichts steigender Kapitalkosten können es sich produzierende Unternehmen kaum leisten, so viel Geld im Regal zu binden. Gleichzeitig kann KI heute Verfügbarkeit in einem Umfang sicherstellen, den kein Team manuell bewältigen könnte.

"Oft führt der Aufbau von Resilienz in der Lieferkette dazu, dass mehr Ersatzteilbestände aufgebaut werden. Ein besser geeigneter Weg wäre ein System, das höhere Resilienz bei bis zu 60 % weniger Lagerbeständen im Regal sichert. SPARETECH tut genau das. Eine faszinierende Chance, insbesondere für die verarbeitende Industrie."

Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy und Daimler Truck

"SPARETECH ist genau die Art von Unternehmen, die wir unterstützen. Ungenutzte Ersatzteile sind ein großer, übersehener Pool verschwendeter Ressourcen. Sie wieder in den Einsatz zu bringen, verschafft produzierenden Unternehmen einen messbaren Ertrag und bedeutet weniger Verschwendung für den Planeten. Wir freuen uns sehr, Martin, Lukas und das Team auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten."

Michelle Capiod, Co-Founding Partner, Blume Equity

Investitionen in Innovation und Expansion

SPARETECH setzt die Finanzierung gezielt ein: Für die Weiterentwicklung der KI, die eine höhere Ersatzteilverfügbarkeit ermöglicht und Überbestände wieder in den Umlauf bringt, für die Expansion nach Nordamerika und in weitere Märkte sowie für die vertiefte Partnerschaft mit Bestandskunden.

"Die nächste Wachstumsphase von SPARETECH führt über Nordamerika. Amerikanische Unternehmen betreiben große Produktionsnetzwerke, in denen viel Kapital in Ersatzteilen gebunden ist, und sie brauchen einen Partner, der für diese Größenordnung gemacht ist. Insight unterstützt seit Jahrzehnten Softwareunternehmen beim Wachstum in den USA, und wir freuen uns darauf, Martin, Lukas und das Team auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten."

Brad Fiedler, Managing Director, Insight Partners

"Die digitale Welt macht gerade einen Sprung in die physische, und Deutschland hat als Industrieland die Substanz, diesen Wandel anzuführen. SPARETECH baut industrielle KI für das Ersatzteilmanagement und gibt Instandhaltungs- und Beschaffungsteams schon heute Planungssicherheit in unsicheren Zeiten. Hier beginnt sich industrielle KI für produzierende Unternehmen weltweit auszuzahlen."

Christian Miele, General Partner, Headline

Mehr erfahren Sie unter https://sparetech.io/de/blog/serie-b-finanzierung-mit-blume-equity-und-insight-partners

Über SPARETECH

Die Enterprise-KI-Software von SPARETECH ermöglicht globalen produzierenden Unternehmen, ihre Ersatzteilkosten und Ersatzteilbestände zu reduzieren. Auf Basis verifizierter Originalherstellerdaten standardisiert die Plattform Materialstammdaten, dimensioniert Bestände werksübergreifend bedarfsgerecht und ermöglicht die Beschaffung von Ersatzteilen sowie den Weiterverkauf überschüssiger Bestände im gesamten Netzwerk. Instandhaltungs- und Beschaffungsteams wissen, was sie haben, bekommen, was sie brauchen, und verkaufen, was sie nicht brauchen.

Hersteller wie Nestlé, Porsche, VW, Bosch und Sanofi setzen bereits auf SPARETECH und treiben gemeinsam mit dem Unternehmen die Vision einer Zero Waste Industrial Sharing Economy voran.

Über Blume Equity

Blume Equity ist ein europäischer Growth-Equity-Investor mit Sitz in London und Amsterdam. Das Unternehmen unterstützt Firmen, die sauberere Energiesysteme, intelligentere Industrielösungen und klimaresilientere Geschäftsideen aufbauen. Das Team arbeitet eng mit Gründerinnen und Gründern zusammen, um Unternehmen bei der Skalierung zu unterstützen und langfristig Wert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter blumeequity.com.

Über Insight Partners

Insight Partners ist ein globaler KI- und Software-Investor, der mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Start-ups und Scale-ups zusammenarbeitet, die in ihren Branchen transformative Veränderungen vorantreiben. Zum 30. Juni 2026 verwaltet das Unternehmen ein regulatorisches Vermögen (Regulatory Assets under Management) von über 90 Mrd. US-Dollar. Insight Partners hat in mehr als 900 Unternehmen weltweit investiert, und über 55 Portfoliounternehmen haben einen Börsengang erreicht. Insight hat seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Standorten in London, Tel Aviv und der Bay Area global vertreten. Insights Mission ist es, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen auf ihrem Wachstumsweg von der ersten Investition bis zum Börsengang, maßgeschneiderte, praxisnahe Softwareexpertise zur Seite zu stellen. Weitere Informationen zu Insight und allen Investments finden Sie unter insightpartners.com oder auf X unter @insightpartners.

Über Headline

Headline ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die mit außergewöhnlichen Technologie-Teams mit globalen Ambitionen zusammenarbeitet. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar und investiert über regional fokussierte Early-Stage-Fonds in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika sowie über Headline Growth, einen globalen Fonds für Finanzierungen ab der Series B bis hin zum Börsengang. Headline hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über acht weltweite Standorte. Mehr erfahren Sie unter headline.com