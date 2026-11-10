VORward 2026: Große Bühne für besondere Leistungen im Öffentlichen Verkehr

Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) -

Große Bühne für herausragende Leistungen im Öffentlichen Verkehr: Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zeichnete gemeinsam mit den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland im Vinatrium Deutschkreutz die VORward-Preisträgerinnen und Preisträger 2026 aus.

Mit einem VORward würdigt der Verkehrsverbund herausragende Leistungen für den Öffentlichen Verkehr in der Ostregion. Dabei stehen bewusst jene Menschen im Mittelpunkt, die tagtäglich dafür sorgen, dass öffentliche Mobilität funktioniert und kontinuierlich weiterentwickelt wird: von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im direkten Kontakt mit den Fahrgästen über unverzichtbare Teams hinter den Kulissen bis hin zu innovativen Projekten und besonderen Initiativen. Ausgezeichnet wurden Menschen, Teams und Projekte, die mit Engagement, Innovationskraft und Leidenschaft die öffentliche Mobilität in der Ostregion mitgestalten.

Pressefotos zum VORward 2026 finden Sie in diesem Link.

Öffentlicher Verkehr hat viele Gesichter

Nach den VORward-Galas 2024 in Wien und 2025 in St. Pölten machte die Veranstaltung 2026 Station im Burgenland. Das Vinatrium Deutschkreutz, eine der bekanntesten Veranstaltungsstätten des Burgenlands, bot den feierlichen Rahmen für die diesjährige Preisverleihung mit rund 170 Gästen aus Verkehrsunternehmen, Politik und Interessensvertretungen.

Die gemeinsam von VOR und Land Burgenland veranstaltete Gala zeigte einmal mehr, wie vielfältig die Leistungen hinter einem starken öffentlichen Verkehrssystem sind. Denn moderner Öffentlicher Verkehr bedeutet weit mehr als Fahrzeuge, Fahrpläne und Infrastruktur: Entscheidend sind vor allem die Menschen, die täglich Verantwortung übernehmen, Herausforderungen lösen, neue Ideen entwickeln und Millionen Fahrgäste zuverlässig an ihr Ziel bringen.

„Der Öffentliche Verkehr ist eine wesentliche Grundlage für Mobilität und Lebensqualität in unseren Regionen. Dahinter stehen Menschen, die ihn mit Wissen, Erfahrung, Engagement und neuen Ideen jeden Tag möglich und ein Stück besser machen. Mit einem VORward möchten wir ihnen Danke sagen, ihre besonderen Leistungen vor den Vorhang holen und jene Anerkennung geben, die sie verdienen“, so die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

„Der wichtigste Erfolgsfaktor im Öffentlichen Verkehr ist und bleibt der Mensch. Der VORward holt jene vor den Vorhang, die unser Niederösterreich und die ganze Ostregion Tag für Tag in Bewegung halten – am Steuer, in den Werkstätten, Leitstellen und in der Planung. Ihr Einsatz macht den Unterschied: Die Bevölkerung braucht sichere, pünktliche und verlässliche Verbindungen, die im Alltag funktionieren. Allen Preisträgern gratuliere ich herzlich. Sie stehen stellvertretend für viele tausend Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen und auf deren Leistung wir zählen können“, betonte Niederösterreichs LH-Stv. und Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

„Die VORward-Gala in Deutschkreutz rückte jene Menschen ins Rampenlicht, die unseren Öffentlichen Verkehr täglich möglich machen. Die Preise für BAST als besten Bedarfsverkehr und die VBB für ihren Kundenservice würdigen den Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem Lifetime Award für Wolfgang Werderits wurde zudem ein wesentlicher Gestalter unserer Mobilität im Burgenland geehrt. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gratuliere ich herzlich – ihre Leistungen zeigen, was wir gemeinsam für die Mobilität in der Ostregion und im Burgenland erreichen können“, betonte Burgenlands Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

„Öffentlicher Verkehr ist Teil der Daseinsvorsorge: Er sichert Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe für alle. In Bus und Bahn zählt nicht die Position, sondern das gemeinsame Ziel – hier fährt der Generaldirektor ebenso wie die Pflegekraft oder der Lehrling. Das macht den Öffentlichen Verkehr zu einem Ort gelebter Gleichberechtigung. Die Menschen, die ihn Tag für Tag ermöglichen, leisten Großartiges. Ihnen gebühren unser Dank und unsere Anerkennung,“ sagt Omar Al-Rawi, Wiener Landtagsabgeordneter und Gemeinderat.

Das sind die VORward-Preisträger:innen 2026

Insgesamt wurden elf VORwards verliehen. In drei Kategorien bestimmten die Fahrgäste selbst ihre Favoriten mittels Publikumsvoting, in sechs Kategorien ermittelten Fachjurys die Preisträgerinnen und Preisträger. Darüber hinaus gab es zwei Sonderpreise. Das Publikumsvoting wurde über meinbezirk.at der RMA sowie über die Websites des vormagazins und des Wiener Bezirksblatts abgewickelt.

Beliebtester Buslenker: Lukas Gruber, Postbus

Lukas Gruber wurde per Publikumsvoting zum „Beliebtesten Buslenker“ gewählt. Der Buslenker aus Leidenschaft ist 26 Jahre alt und für Postbus auf Linien im Wald- und Mostviertel unterwegs. Mit seiner ausgesprochen positiven Art, seinem freundlichen Schmäh und großer Hilfsbereitschaft sorgt er dafür, dass sich seine Fahrgäste wohlfühlen. Auf Social Media teilt er seine Begeisterung fürs Busfahren und zeigt, wie vielseitig Buslenken sein kann. Zuletzt sammelte er in seiner Online-Community seine ganz persönlichen „12 Punkte“ für einen augenzwinkernden Auftritt im Stil des österreichischen Song-Contest-Interpreten.

Der VORward für den beliebtesten Buslenker wurde durch Niederösterreichs LH-Stv. und Verkehrslandesrat Udo Landbauer übergeben. Auf die Shortlist kamen zudem Klaus Scheder, Verkehrsbetriebe Burgenland, und Miki Vasic, Blaguss.

Beliebteste Zugbegleiterin: Claudia Kadlec, ÖBB

Die Fahrgäste kürten Claudia Kadlec zur beliebtesten Zugbegleiterin. Seit 18 Jahren ist sie im Nahverkehr des VOR-Raums im Einsatz und steht dabei für ein Serviceverständnis, das weit über das Übliche hinausgeht. Mit großer Erfahrung, viel Geduld und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse ihrer Fahrgäste findet sie auch in herausfordernden Situationen rasch praktische Lösungen. Besonders geschätzt wird Claudia Kadlec für ihre außergewöhnliche Präsenz in der Kundeninformation, in der sie mit markanter Stimme und klarer Kommunikation Orientierung und Sicherheit vermittelt.

Der VORward wurde ihr von der VOR-Geschäftsführung, Karin Zipperer und Alexander Schierhuber, präsentiert. In der Kategorie „Beliebteste Zugbegleiterin/beliebtester Zugbegleiter“ kamen auch Andreas Anwar Sharef, Westbahn, und Muhammed Karakaya, ÖBB, auf die Shortlist.

Bester Bedarfsverkehr: BAST

Das Publikumsvoting für den besten Bedarfsverkehr gewann BAST, das Burgenländische Anruf-Sammeltaxi: Es ist flächendeckend im Burgenland verfügbar und verbindet lokale Haltepunkte mit Bus und Bahn auf den Hauptachsen. Täglich von 8 bis 19 Uhr fährt es flexibel zwischen Haltepunkten und Haltestellen; am frühen Morgen und am Abend dient es als Zu- und Abbringer zu den Hauptachsen des Öffentlichen Verkehrs. Je nach Region startet der Betrieb bereits um 3:30 bzw. 4:30 Uhr und endet um 20:30 Uhr. Gefahren wird zum VOR-Tarif, gebucht wird per App oder Telefon: www.bast-burgenland.at.

Der Award wurde von Burgenlands Verkehrslandesrat Heinrich Dorner überreicht. Auf die Shortlist schafften es auch der WienMobil Hüpfer der Wiener Linien und TriXi, das Anrufsammeltaxi für das obere Triestingtal.

Lifetime Award für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christian Peinsipp, ÖBB

Der Lifetime Award für Mitarbeitende ging an ÖBB-Zugbegleiter Christian Peinsipp. Seit vielen Jahren steht er für Verantwortung, Besonnenheit und Menschlichkeit im Dienst. Das zeigte er diesen Sommer eindrucksvoll in Pfaffstätten, als er nach einem schweren Zwischenfall trotz Dienstfreiheit sofort seinen Kollegen unterstützte und Fahrgäste betreute. Sein Motto „Mit Herz auf Schiene“ steht beispielhaft für eine Laufbahn im Dienst der Menschen. Der Lifetime Award für Mitarbeitende wurde Christian Peinsipp von Niederösterreichs LH-Stv. Udo Landbauer übergeben.

Lifetime Award für Unternehmerinnen/Unternehmer: Wolfgang Werderits, VBB

Mit dem Lifetime Award für Unternehmer würdigt die Jury Wolfgang Werderits, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB). Seit mehr als drei Jahrzehnten gestaltet er den Öffentlichen Verkehr und hat mit dem Aufbau des neuen Verkehrsunternehmens VBB die Mobilität im Burgenland nachhaltig geprägt. Ein leistungsfähiges Busnetz, hohe Anschlusssicherheit, Anrufsammeltaxis und E-Mobilität stehen dabei ebenso für sein Wirken wie Praxisnähe, persönlicher Einsatz und Innovationsgeist. Wolfgang Werderits erhielt den Lifetime Award für Unternehmer aus den Händen der VOR Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

Team-VORward „Vor den VORhang“: Disposition Personenverkehr der Raaberbahn

Das Team „Disposition Personenverkehr“ ist die zentrale Drehscheibe der Raaberbahn, wenn im Zugverkehr schnelle Lösungen gefragt sind. Ob Störungen, Fahrzeugausfälle, Schienenersatzverkehr oder kurzfristige Umstellungen: Rund um die Uhr koordiniert das Team Personal, Fahrzeuge und Abläufe und sorgt dafür, dass Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering bleiben. Was dabei besonders zählt, sind Erfahrung, Verlässlichkeit und außergewöhnlicher Zusammenhalt. Viele Herausforderungen werden gelöst, bevor Fahrgäste sie überhaupt bemerken. Für diesen Einsatz, starken Teamgeist und viel Herz für den Öffentlichen Verkehr wurde das Team mit dem VORward „Vor den VORhang“ ausgezeichnet. Der VORward wurde durch den Wiener LAbg. Omar Al-Rawi überreicht.

VORward „Bester Kundenservice“: Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB)

Die Verkehrsbetriebe Burgenland zeigen, wie persönlicher Kundenservice Mobilität verlässlich macht: Rund um die Uhr unterstützt das Team Fahrgäste, informiert bei Störungen und koordiniert Lösungen mit Lenkpersonal und Verkehrsunternehmen. Mehr als 155.000 bearbeitete Anrufe belegen den hohen Einsatz. Ob am Ticketschalter, telefonisch oder über die BAST-App: Im Mittelpunkt stehen die individuellen Anliegen der Fahrgäste. Rollstuhlfahrten und Hausabholung im BAST-Betrieb erleichtern Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang. Auch bei Unwetter hält das Team die Fäden zusammen – mit Erfahrung, Engagement und einem klaren Fokus auf Sicherheit. Diesen VORward präsentierte Verkehrslandesrat Heinrich Dorner dem strahlenden Siegerteam.

VORward „Innovation im Öffentlichen Verkehr“: Raaberbahn für Modernisierung des Bahnhofs Wulkaprodersdorf

Innovation bedeutet nicht immer, etwas völlig Neues zu erfinden, sondern auch, Bewährtes konsequent neu zu verbinden. Mit der Modernisierung des Bahnhofs Wulkaprodersdorf entsteht ein zukunftsfähiger Mobilitätsknoten, der Bahn, Bus, Auto, Fahrrad und E-Mobilität zu einer durchgängigen Reisekette verknüpft. Mehr Kapazität, kurze Wege und Barrierefreiheit machen den Umstieg einfacher und den Öffentlichen Verkehr attraktiver. Dafür erhielt die Raaberbahn den VORward für „Innovation im Öffentlichen Verkehr“. Dieser VORward wurde durch Verkehrslandesrat Heinrich Dorner übergeben. Auf die Shortlist schafften es zudem die Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) für das konsequente Vorantreiben der Elektrifizierung des Öffentlichen Verkehrs im Burgenland.

VORward „Barrierefreiheit und Inklusion“: WLB Infosäule Neu Erlaa

Barrierefreiheit ist Voraussetzung für einen Öffentlichen Verkehr, der allen Menschen offensteht. Die Wiener Lokalbahnen zeigen mit einer neuen digitalen Infosäule an der Badner-Bahn-Haltestelle Neu Erlaa, wie Barrieren über gesetzliche Mindeststandards hinaus abgebaut werden können. Das Pilotprojekt nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung für mehr Information und Teilhabe und soll künftig auf weitere Stationen ausgeweitet werden. Der VORward für „Barrierefreiheit und Inklusion“ wurde vom Wiener LAbg. Omar Al-Rawi überreicht. Auf die Shortlist kam auch die Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern für die barrierefreie Gestaltung öffentlicher Infrastruktur, insbesondere im Rahmen des Bahnhofs Hadersdorf.

Sonderpreis „Smarte Reisebegleitung“: WestBuddy

Mit dem WestBuddy macht die Westbahn Bahnreisen einfacher, übersichtlicher und verlässlicher. Fahrgäste erhalten entlang ihrer Reise genau dann Informationen und Services, wenn sie diese benötigen. Echtzeitinformationen, Orientierung im Zug, Anschlussverbindungen und integrierte Self-Services reduzieren Unsicherheiten und sorgen für ein durchgängiges Reiseerlebnis. Für die gelungene Verbindung von digitaler Technologie und konkretem Fahrgastnutzen erhielt die Westbahn den VORward-Sonderpreis „Smarte Reisebegleitung“. Überreicht wurde er durch Niederösterreichs LH-Stv. Udo Landbauer.

Sonderpreis „Erlebnisorientierte Mobilitätsvermittlung“: Erste Bahn-Detektiv-Tour Österreichs, ÖBB

Die Bahn wird selbst zum Erlebnis: Die „Erste Bahn-Detektiv-Tour Österreichs“ verbindet Freizeit, Rätselspaß und nachhaltige Mobilität. Auf der Pannoniabahn werden Fahrgäste zu Detektivinnen und Detektiven und lösen während ihrer Reise einen mysteriösen Kriminalfall. Dabei werden spielerisch auch Themen rund um Bahn und Sicherheit vermittelt. Für diesen innovativen Zugang zur Mobilitätsvermittlung wurden die ÖBB gemeinsam mit Lake’s Escape mit dem VORward-Sonderpreis ausgezeichnet. Den Sonderpreis übergab der Wiener LAbg. Omar Al-Rawi.

Gemeinsam für die Mobilität der Ostregion

Der VORward macht sichtbar, was im Alltag häufig selbstverständlich erscheint: Hinter einem funktionierenden Öffentlichen Verkehr in der Ostregion stehen rund 30.000 Menschen in unterschiedlichsten Berufen und Funktionen. Ihr täglicher Einsatz bildet die Grundlage dafür, dass verlässliche öffentliche Mobilität in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland möglich ist.

Mit der VORward-Preisverleihung 2026 in Deutschkreutz setzte der VOR gemeinsam mit dem Land Burgenland daher ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung und rückte jene Menschen und Projekte ins Rampenlicht, die den Öffentlichen Verkehr heute gestalten und für morgen weiterentwickeln.