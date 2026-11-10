IV: Aussetzen der Ökostromabgaben positiv – EAG-Novelle muss grundsätzlich Weg zu mehr Markt ebnen

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die Ankündigung der Bundesregierung, die Ökostromabgaben – Erneuerbaren-Förderbeitrag und die Erneuerbaren-Förderpauschale – 2027 auszusetzen als folgerichtigen Schritt. „Die Energiepreise waren in den vergangenen Jahren einer der stärksten Treiber der Inflation in Österreich und belasten unsere Betriebe nach wie vor massiv. In einem hochpreisigen Strommarktumfeld ist es nur konsequent Förderungen auf null zu setzen. Erneuerbaren-Projekte, die sich längst am Markt finanzieren können, können gerade in Zeiten hoher Strompreise nicht zusätzlich von der Allgemeinheit gefördert werden.“ Anzudenken wäre zudem, kurzfristig die Erneuerbaren-Förderpauschale, wie den Förderbeitrag, jährlich und nicht alle drei Jahre festzusetzen.

Mittelfristig müsse dem Erneuerbaren-Ausbau verstärkt ein marktbasiertes System zugrunde gelegt werden, denn zahlreiche Anlagen seien längst marktreif. „Die anstehende EAG-Novelle muss dafür genutzt werden, weg von Dauerförderungen zu kommen, hin zu einer marktbasierten Finanzierung“, fordert IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. In einem solchen Marktumfeld könnten etwa auch Power Purchase Agreements mit der Industrie eine verstärkte Rolle spielen.