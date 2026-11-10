E-Pkw-Neuzulassungsrekord im Oktober – 35% der neuen Autos sind rein batteriebetrieben

Wien (OTS) -

Die Elektromobilität in Österreich setzt ihren beeindruckenden Wachstumskurs fort: Im Oktober 2026 wurden insgesamt 8.434 batterieelektrische Pkw (BEV) neu zugelassen. Das entspricht einem Plus von 63,3 Prozent gegenüber dem Oktober des Vorjahres. Mit einem Anteil von 34,9 Prozent war damit bereits mehr als jedes dritte neu zugelassene Auto rein elektrisch unterwegs, 3.420 waren Plug-In Hybride. Insgesamt wurden im Oktober 24.174 Pkw neu zugelassen. Damit setzt sich die dynamische Entwicklung der vergangenen Monate fort.

„Die aktuellen Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass Österreich auf dem besten Weg zum E-Auto-Land ist. Diesen Weg müssen wir entschlossen weitergehen. Mittlerweile entscheidet sich mehr als ein Drittel der Menschen, die ein neues Auto kaufen, für einen rein elektrischen Antrieb – zählt man Plug-In Hybride hinzu ist es knapp die Hälfte. Das ist ein starkes Signal und ein klarer Beweis dafür, dass die Tage der fossilen Energieträger im Verkehrsbereich gezählt sind. Die Elektromobilität ist längst im Alltag angekommen und wird für immer mehr Menschen zu einer attraktiven Alternative. Mit unserer Initiative eMOVE Austria beschleunigen wir diese Entwicklung“, betont Mobilitätsminister Peter Hanke.

Bereits Hälfte der Fahrzeuge mit Kabel unterwegs

Auch die Gesamtentwicklung seit Jahresbeginn unterstreicht den positiven Trend. Von Jänner bis Oktober 2026 wurden in Österreich 265.282 Pkw neu zugelassen. Davon entfielen bereits rund 27 Prozent auf rein elektrische Fahrzeuge. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet das bei den batterieelektrischen Pkw ein Plus von 39,5 Prozent.

Besonders deutlich wird die Verschiebung am Automarkt auch beim Blick auf die Antriebsarten: Im Oktober waren gemeinsam mit den Plug-In Hybriden bereits knapp 50 Prozent aller neu zugelassenen Pkw elektrifiziert, haben also einen Stecker zum Aufladen. Nur noch rund jedes zweite Neufahrzeug verfügte über einen rein fossilen Antrieb. „Wir sehen eine klare Veränderung am österreichischen Automarkt. Immer mehr Menschen und Unternehmen erkennen die Vorteile der Elektromobilität und entscheiden sich dafür.

Diese Entwicklung ist auch wirtschaftlich und energiepolitisch von großer Bedeutung. Denn jedes zusätzliche Elektroauto hilft uns dabei, den Verkehrssektor unabhängiger von importiertem Erdöl und internationalen Preisschwankungen zu machen“, so Hanke.

Tabellarische Auflistung der PKW-Neuzulassungen nach

Antriebsart | Neuzulassungen | Absolut Prozentanteil

Benzin inkl. Hybride* | 9.754 | 40,3%

Batterieelektrisch (BEV) | 8.434 | 34,9%

Plug-In Hybrid (PHEV) | 3.420 | 14,1%

Diesel inkl. Hybride* | 2.566 | 10,6%

*in dieser Darstellung werden Hybride, die elektrische Leistung lediglich über Bremsrückgewinnung beziehen, als Diesel- bzw. Benzinfahrzeuge gelistet.

Information und verlässliche Rahmenbedingungen sind bester Hebel für Elektrifizierung des Verkehrs

Um die positive Entwicklung weiter zu unterstützen, setzt das Mobilitätsministerium auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur, verständliche Information und verlässliche Rahmenbedingungen. Mit der Initiative eMOVE Austria werden Maßnahmen gebündelt, um Elektromobilität zugänglicher und attraktiver zu machen. Ein wichtiger Schwerpunkt ist dabei der weitere Ausbau des öffentlichen Ladenetzes und die Beschleunigung zusätzlicher Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen und Schnellstraßen.

Parallel dazu setzte das Ministerium mit der österreichweiten Informationskampagne „Keine E-ngste mehr!“ auf Bewusstseinsbildung. Die Kampagne griff häufige Fragen und Vorbehalte rund um Reichweite, Laden, Kosten und Batterie auf und stellt ihnen verständliche Fakten gegenüber.

„Wir wollen niemanden überreden, sondern informieren und die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass Elektromobilität überall in Österreich praktikabel ist. Dazu gehören ein gut ausgebautes Ladenetz und verlässliche Rahmenbedingungen. Die Oktober-Zahlen zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Diesen Kurs werden wir konsequent fortsetzen!“, hält Hanke abschließend fest.