AVISO: Pressekonferenz mit LH-Stv. Landbauer - Präsentation Infrastrukturreport Niederösterreich 2026

St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Ich darf Sie sehr herzlich zur Präsentation des ersten Infrastrukturreports Niederösterreich 2026 einladen. NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Studienautor David Ungar-Klein werden im Rahmen einer Pressekonferenz die Ergebnisse für die Bereiche Straße und Schiene präsentieren.

Thema: Präsentation Infrastrukturreport Niederösterreich 2026 der Initiative Future Business Austria; Fokus: Straße und Schiene

Zeit: Donnerstag, 12. November 2026, 11:00 Uhr

Ort: NÖ Straßenbauabteilung 5, Linzer Straße 106, 3100 St. Pölten

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: [email protected]