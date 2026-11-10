- 10.11.2026, 13:47:32
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AVISO: Pressekonferenz mit LH-Stv. Landbauer - Präsentation Infrastrukturreport Niederösterreich 2026
am Donnerstag, 12. November 2026 um 11 Uhr
Geschätzte Medienkollegen!
Ich darf Sie sehr herzlich zur Präsentation des ersten Infrastrukturreports Niederösterreich 2026 einladen. NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Studienautor David Ungar-Klein werden im Rahmen einer Pressekonferenz die Ergebnisse für die Bereiche Straße und Schiene präsentieren.
Thema: Präsentation Infrastrukturreport Niederösterreich 2026 der Initiative Future Business Austria; Fokus: Straße und Schiene
Zeit: Donnerstag, 12. November 2026, 11:00 Uhr
Ort: NÖ Straßenbauabteilung 5, Linzer Straße 106, 3100 St. Pölten
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer
Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]
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