  • 10.11.2026, 13:46:02
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Ringturm zeigt Wien und Budapest im Wandel

Prominent besuchte Eröffnung: Bundeskanzler Dr. Christian Stocker eröffnet Ausstellung „Global Cities: Wien – Budapest“ im Ringturm

Ringturm zeigt Wien und Budapest im Wandel
Wien (OTS) - 

Am Montagabend, dem 9. November, standen Wien und Budapest im Ringturm nicht nur architektonisch im Mittelpunkt. Auch hochrangige politische Vertreter beider Länder waren zu Gast: Bundeskanzler Dr. Christian Stocker eröffnete die Ausstellung „Global Cities: Wien – Budapest“ im Beisein von Zoltán Tarr, Minister für gesellschaftliche Beziehungen und Kultur der Republik Ungarn, Budapests Oberbürgermeister Gergely Karácsony sowie Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig. Zahlreiche weitere Gäste folgten der Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, darunter Edit Szilágyiné Bátorfi, Botschafterin Ungarns in Österreich.

„Global Cities: Wien – Budapest“ bildet den Abschluss einer dreiteiligen Reihe über die parallele Entwicklung der beiden Donaumetropolen. Nach „Donaumetropolen“ (1870–1920) und „Metropolen“ (1920–1970) richtet der dritte Teil den Blick auf die vergangenen fünf Jahrzehnte. Im Zentrum steht das Jahr 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs; der zeitliche Bogen reicht jedoch von den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart. In acht Themenbereichen zeichnen Fotografien und begleitende Texte die Veränderungen der beiden Metropolen nach und machen Gemeinsamkeiten ebenso sichtbar wie unterschiedliche Entwicklungen.

Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis 5. März 2027 im Ausstellungszentrum im Ringturm (Schottenring 30, 1010 Wien) zu sehen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr
(an Feiertagen sowie am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen)

Einige Eindrücke der Ausstellungseröffnung unter:
www.wst-versicherungsverein.at/sponsoring-presse

Detaillierte Informationen sowie Pressefotos ausgewählter Bauten unter:
www.airt.at

Rückfragen & Kontakt

Wiener Städtische Versicherungsverein
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien

Romy Schrammel
Telefon: +43 (0)50 390 – 21224
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wst-versicherungsverein.at

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