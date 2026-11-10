FPÖ - Nepp: Rote Arbeiterkammer verbreitet Ideologiestudien statt Arbeitnehmerinteressen zu vertreten

Wien (OTS) -

„Auf dem Papier klingt bei der roten Arbeiterkammer immer alles wunderbar. Theoretisch hält die Zuwanderung unser Sozialsystem am Laufen. Theoretisch vertreten aber auch gewählte Volksvertreter die Interessen des Volkes. Die Realität sieht bekanntlich oft anders aus. Und dafür gibt es handfeste Zahlen“, kritisiert Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp.

„Laut den aktuellen Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) liegt die Erwerbstätigenquote von Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak bei gerade einmal 50,6 Prozent. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund sind es hingegen 76,9 Prozent. Noch deutlicher zeigt sich das Versagen in Wien. Denn laut ÖIF erreichen Flüchtlinge der Zuwanderungsjahrgänge 2015/16 hier selbst nach acht bis neun Jahren nur Erwerbsquoten von rund 56 bis 61 Prozent. Und dafür reichen bereits 90 Beschäftigungstage im Jahr. Das ist die Realität, die von der roten Arbeiterkammer offenbar niemand hören will.“

„Während die arbeitenden Menschen dieses Land mit ihren Steuern und Abgaben finanzieren, hält die Ludwig-SPÖ vor allem eines zuverlässig am Laufen, nämlich die Auszahlung der Sozialhilfe. Statt diesen Missstand aufzuzeigen, produziert die Arbeiterkammer ideologische Gefälligkeitsstudien zur Rechtfertigung einer gescheiterten Zuwanderungspolitik. Die AK sollte endlich wieder die Zwangsbeiträge für die Interessen der Arbeitnehmer einsetzen, statt als Propagandaabteilung der SPÖ herum zu schmieren“, so Nepp abschließend.